Экоактивисты в Сербии вторую субботу протестуют против планов добычи лития

час назад

Подпись к фото, Одной из точек, где собрались протестующие, стал белградский "Сава-центр"

В Сербии вторую субботу подряд ключевые улицы и автомагистрали перекрывают демонстранты. На улицы снова вышли тысячи людей, недовольных политикой властей в области экологии.

Помимо Белграда, акции прошли собрались в Нови-Саде, Нише, Шабаце, Позареваце, Панчево, Валево и других городах Сербии.

Протестующие планировали перекрыть около 50 важных трасс. По сообщениям СМИ, днем им удалось полностью заблокировать движение в центре столицы около отеля "Москва".

Протесты прошли по большей части мирно, однако в Нови-Саде произошла драка. В следующую субботу запланированы новые акции.

Требования протестующих связаны с планами британско-австралийского концерна Rio Tinto начать добычу лития на западе страны.

"Наши воды были уничтожены, наша земля отравлена. И поэтому я пришел выразить свое несогласие", - сказал Би-би-си один из протестующих Александр Томич.

"Я не верю, что что-то изменится сразу после протеста, но я надеюсь, что наступят новые времена, и что нормальные люди начнут заниматься экологией", - добавил он.

Ситуация с рудником

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Ранее сербские власти не раз заявляли, что позволят Rio Tinto разработку залежей лития только после референдума. По оценкам специалистов, месторождение, обнаруженное в районе реки Ядар, может содержать до 10% мировых разведанных запасов лития.

Запасы были обнаружены крупнейшим международным конгломератом Rio Tinto в 2004 году. Компания обещает инвестировать в строительство рудников 2,4 млрд долларов.

Однако на этой неделе президент Сербии Александр Вучич подписал новый закон о референдумах, который отменил требование 50% явки для того, чтобы он считался состоявшимся. Также в новом законе прописано, что для инициации референдума необходимо 30 тыс. подписей, заверенных нотариусом. Заверение стоит около 35 евроцентов, то есть референдум может обойтись в сумму около 10 тыс. евро.

Это насторожило активистов. Перед протестами Ассоциация экологических организаций Сербии (SEOS) связала их с тем, что президент Алексадр Вучич подписал закон о референдуме, который таким образом вступил в действие.

Подпись к фото, Протест в Белграде

"Таким образом мы продолжаем выражать свое несогласие с планами по открытию литиевых рудников, законом о референдуме, законом об экспроприации, приватизации и интенсивной эксплуатации природных ресурсов", - говорилось в заявлении ассоциации.

Второй закон, об эксплуатации ресурсов, дает право зарубежным компаниям добывать полезные ископаемые в Сербии. Однако он еще не подписан.

Подпись к фото, Протест в Горне Неделице

Что говорят власти?

В минувшую среду Александр Вучич заявил, что "улица не будет решать политический курс", добавив, однако, что и полиция "не будет пресекать демонстрации, если чья-то жизнь, собственность или учреждения не окажутся под угрозой".

Вучич добавил, что подписал закон о референдуме, а второй закон пока не подписывал, так как ждет заключения экспертов.

4 декабря Вучич посетил город Горне Неделице на западе Сербии, неподалеку от планируемого рудника Rio Tinto, и, как заявили в его администрации, поговорил с гражданами, чтобы узнать их мнение об этом проекте.

"Я здесь, чтобы выслушать каждую вашу проблему и замечание", - заявил тогда президент.