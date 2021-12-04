Баку заявил о передаче Армении 10 военнопленных в обмен на карты минных полей

4 декабря 2021, 20:32 GMT

Автор фото, Anadolu Agency

Официальный Баку заявил о передаче Армении 10 военнопленных, задержанных 16 ноября в ходе последнего столкновения между военными двух стран, в ходе которого азербайджанские военные, как заявлял Ереван, пытались прорваться на суверенную территорию Армении. Ереван пока не комментировал заявление Баку.

"Руководствуясь принципами гуманизма, 4 декабря 2021 года Азербайджанская Республика передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной ВС Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы"- говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

В заявлении также говорится, что Ереван передал Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе.

16 ноября обстановка на границе Азербайджана и Армении резко обострилась. Минобороны Армении обвинило Баку в попытке прорыва границы, а в Баку заявили об атаке на азербайджанские позиции. Начались столкновения.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Террористы или военнопленные? Армянские военные в азербайджанском плену

Бои шли по двум направлениям - Джермук (Ваойдзорская область Армении) и Сисиан и Ангехакот (Сюникская область), вооруженные силы Азербайджана также пытались заблокировать автодорогу из Еревана в Горис, писали армянские СМИ.

Ереван обратился к Москве за помощью в защите суверенитета. Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России, утверждает российское минобороны.

Сколько именно армянских и азербайджанских военных было захвачено обеими сторонами в тот день, непонятно. Однако Баку и Ереван давно вели переговоры об обмене пленных на карты минных полей в Карабахе.