Си-эн-эн уволила Криса Куомо за помощь брату - экс-губернатору Нью-Йорка, обвиненному в домогательствах

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Крис Куомо был одним из самых популярных ведущих Си-эн-эн

Американский телеканал Си-эн-эн уволил популярного телеведущего Криса Куомо - брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Крис Куомо помогал своему брату в период разбирательств по делу о домогательствах и неподобающем поведении сексуального характера, в которых обвиняют Эндрю Куомо.

"Мы наняли уважаемую юридическую фирму для проведения расследования и уволили его", - говорится в сообщении телеканала.

51-летний Крис Куомо работал на телеканале с 2013 года, а с 2017 года вел одну из самых популярных авторских новостных программ Си-эн-эн, которая выходила в вечерний прайм-тайм. До работы на Си-эн-эн он сотрудничал в качестве корреспондента и ведущего и с другими ведущими американскими телеканалами - Фокс-ньюз, Эй-би-си, Эн-би-си.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее представила документы, согласно которым Крис Куомо использовал свои журналистские связи, чтобы помочь команде юристов, представляющих интересы брата.

В частности, у своих источников он пытался выведать информацию о тех, кто обвинял его брата, и активно участвовал в выработке тактики защиты на эти обвинения.

Крис Куомо написал в "Твиттере", где у него больше двух миллионов подписчиков, что не таким представлял свой уход из Си-эн-эн и добавил, что будет скучать по людям, вместе с которыми "делал по-настоящему важную работу".

Как закатилась звезда Эндрю Куомо

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эндрю Куомо был губернатором штата с 2011 года, а с начала пандемии стал звездой американской политики. Но после обвинений в домогательстве его звезда стремительно закатилась

В начале этого года несколько женщин, в том числе и подчиненных, обвинили Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении сексуального характера.

В ходе начавшегося расследования были опрошены почти 200 человек, в том числе сотрудницы Куомо и женщины, которые ранее жаловались на Куомо. Были изучены десятки тысяч документов, фотографий и текстовых сообщений.

"В итоге независимое расследование пришло к заключению, что губернатор Нью-Йорка домогался множества женщин и, поступая таким образом, нарушил федеральные законы и законы штата", - заявила в начале августа генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Куомо, по ее словам, трогал женщин без их согласия и одобрения и позволял себе многочисленные оскорбительные комментарии.

Президент США Джо Байден, комментируя итоги расследования, заявил, что его однопартийцу Куомо следует уйти со своего поста.