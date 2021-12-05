Путин и Байден поговорят впервые с июля. Они обсудят военную активность на границе Украины

33 минуты назад

Автор фото, EPA

Президент США Джо Байден и российкий лидер Владимир Путин поговорят во вторник по видеосвязи на фоне растущей напряженности вокруг Украины, подтвердили в Белом доме. Последний раз официальная беседа двух лидеров прошла 9 июля.

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства подготовки России к крупномасштабному наступлению на Украину.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он обеспечивает возможность сделать это в короткие сроки, если решение будет принято. Поэтому несмотря на неопределенность в отношении намерений и сроков, мы должны подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, в то же время работая над тем, чтобы Россия изменила курс", - заявил Блинкен на встрече с представителями стран НАТО.

Россия последовательно отрицает подобные планы и обвиняет Украину в наращивании собственных войск.

В заявлении, опубликованном в субботу вечером, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден в разговоре собирается "выразить озабоченность США военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно заявлению Белого дома, среди тем, которые затронут два лидера в ходе встречи, будут также стратегическая стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Украинские власти утверждают, что Россия разместила на границе около 94 тысяч военнослужащих, а также переправила туда бронетанковую технику и системы радиоэлектронной борьбы.

Это крупнейшее скопление российских войск на границе с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Схожее стягивание российских войск к украинской границе отмечалось также весной этого года. После подтверждения договоренности об июньской встрече Путина и Байдена в Женеве российские войска были частично отведены от границы.

По мнению ряда экспертов, создавая военную напряженность вблизи украинских границ, Кремль в преддверии встречи двух лидеров пытается убедить американскую администрацию оказать давление на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений.

Наступление в конце января?

Накануне агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на источник в администрации Байдена, располагающий данными американской разведки, сообщило, что российское вторжение в Украину может произойти уже в начале 2022 года. По данным агентства, к этому будут привлечены до 175 тысяч военнослужащих, причем почти половина из них уже размещена на различных позициях вдоль границы.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Этой осенью Россия провела в аннекисрованном Крыму масштабные учения, в ходе которых отрабатывалась высадка морского десанта на побережье

По информации источника агентства, планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием.

Ранее, ссылаясь на сообщения разведки, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Москва, возможно, планирует военное наступление на конец января.

"Россия в течение года применяет тактику своеобразных "волн". Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ. Потом личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание", - сказал Резников.

Передвижения российских войск обострило и без того напряженные отношения между Россией и США.

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В пятницу Байден пообещал подготовить всеобъемлющие инициативы, которые затруднят России возможность вторжения на Украину.

"Чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются, он может сделать", - сказал Байден, не уточнив, о чем именно идет речь.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели свои единственные личные переговоры в Женеве в июне этого года

США и европейские союзники уже обсудили возможность ввести санкции против России, если она предпримет агрессивные действия.

Хотя Украина не входит в НАТО, у нее тесные связи с блоком, она получала от Запада оружие, в том числе американские противотанковые ракеты Javelin.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность обеспечить защиту своей территории.

Выступая в субботу вечером на конференции в фонде Рональда Рейгана, глава Пентагона еще раз заявил об обеспокоенности в связи с информацией наращивании Россией войск на границе с Украиной.

Что говорят российские власти

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS Подпись к фото, Православный священник благословляет российских призывников, отправляющихся на воинскую службу в Севастополе. В ходе осеннего призыва, который продлится до 31 декабря Россия планирует призвать в армию 125 тыс. новобранцев

Российские власти отрицают планы вторжения и заявляют, что войска проводят возле границы учения.

"Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - заявил в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков.

Кроме того, Россия обвиняет украинские власти в попытках эскалации, а НАТО - в провокационном поведении из-за проведения внеплановых учений в Черном море, недалеко от Крыма.

"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг.

В российском МИД заявляют, что Украина сама направила 125 тысяч военнослужащих к общей границе.

По словам главы минобороны Украины Резникова, украинские военные не будут делать ничего для провоцирования ситуации, однако готовы к отражению возможной агрессии.