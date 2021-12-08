Дайджест: США готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году; Болсонару, Трамп и Навальный в списке людей года читателей Time

58 минут назад

Автор фото, Reuters

Байден убеждает Путина вернуться к дипломатии

США заявляют, что готовят жесткий ответ России в случае, если та все же предпримет попытку вторжения в Украину. Во вторник американский президент Джо Байден поговорил по видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным, однако, отталкиваясь от заявлений, сделанных по итогам беседы в Вашингтоне и Москве, у наблюдателей не сложилось ощущения, что встреча принесла заметный прогресс.

Видеоконференция, в основной части которой президенты беседовали один на один, продлилась два часа. Путин разговаривал с Байденом из своей сочинской резиденции. Это третий разговор американского и российского президентов за этот год: в июне они встречались на саммите в Женеве, а месяцем позже поговорили по телефону.

В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность ситуацией со скоплением российских войск у границ Украины, сообщил Белый дом. Он также заявил о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал к "деэскалации и возвращению к дипломатии".

Путин, в свою очередь, заявил о "деструктивной линии Киева", направленной на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", а также посетовал на "провокационные действий Киева против Донбасса".

По словам российского лидера, НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ. Путин в очередной раз сказал, что Москва заинтересована в получении юридических гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных вооружений.

Байден же предостерег своего собеседника от дальнейшей эскалации на российско-украинской границе, рассказав ему, какие шаги будет готов предпринять Вашингтон в случае российской агрессии.

Российская сторона отрицает наличие планов вторжения и заявляет, что войска проводят возле границы учения.

Как заявил после саммита советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон неоднократно заявлял, что Украина имеет право самостоятельно заключать договоры, касающиеся ее безопасности.

"Я вам скажу четко и прямо, что президент не давал таких обязательств, не делал таких уступок", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, просил ли российский лидер дать обязательство не пускать Украину в НАТО, и соглашался ли Байден на какие-либо уступки в этом вопросе.

В то же время, по словам Салливана, Байден дал понять Путину, что широкий стратегический диалог между странами НАТО и России возможен, в случае снижения угрозы российского вторжения.

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Болсонару, Трамп, Навальный - персоны года читателей Time

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, И Дональд Трамп, и Жаир Болсонару вызывают у многих сильные и неоднозначные чувства как в своих странах, так и далеко за их пределами

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Американский журнал Time подвел итоги голосования среди своих читателей о том, кто, по их мнению заслуживает звания "Человек года" в 2021 году. С большим отрывом им стал президент Бразилии Жаир Болсонару. Из более чем 9 млн человек, принявших участие в опросе, почти четверть (24%) сочли, что именно он - к лучшему или худшему, уточняет издание, - оказал наибольшее влияние на этот год.

Второй по популярности - бывший президент США Дональд Трамп: ему выразили предпочтение 9% участников голосования. На третьем месте - люди, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса (именно они стали персонами года Time в прошлом году, получив, как и в этот раз, около 6,5% голосов). За ними следует находящийся в заключении российский борец с коррупцией Алексей Навальный - за него проголосовали 6% читателей.

Человек года по мнению редакции Time будет назван 13 декабря.

Политики, официальные лица и пресса по обе стороны Атлантики комментируют состоявшийся во вторник разговор между президентами США и России. Хотя уверенности в том, что Путин действительно собирается в ближайшее время нападать на Украину, ни у кого нет, по первым итогам встречи мало кому показалось, что Байдену удалось в чем-либо переубедить своего собеседника.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не стал раскрывать подробностей, о каких именно ответных мерах Байден предупреждал Путина. Однако, как он сказал, президент Байден посмотрел в глаза Путину и сказал ему, что сейчас США готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

Салливан также сказал, что газопровод "Северный поток 2" может быть использован как рычаг давления на Москву. По его словам, пока газопровод не вступил в строй, Россия не может использовать его как политический инструмент: "Напротив, Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, ему не следует рисковать и вторгаться в Украину".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон рассматривает "весь набор вариантов" ответных мер. "То, о чем мы говорим, по сути будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли", - сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Путин разделил некоторые взгляды и обеспокоенности Байдена. "Я бы надеялся, что, основываясь на этой дискуссии и услышав позицию президента Байдена, встреча повлияет на будущие расчеты президента Путина", - сказал Блинкен. Он отметил, что развитие ситуации рассчитывает увидеть в ближайшие недели. Он также заверил, что если у России есть обеспокоенности в сфере безопасности, США и их союзники всегда готовы их выслушать.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, подводить итоги встречи тоже пока слишком рано. "Потребуется, конечно, больше времени, потому что накопилось столько проблем, что можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год", - сказал Ушаков журналистам.

Видеоконференция двух лидеров не разрешила кризис на украинских границах, и ни Кремль, ни Белый дом не заявили о существенном прогрессе, пишет газета New York Times.

Неясно, удержат ли угрозы президента Байдена российского лидера от вторжения в Украину, пишет газета. Однако Путин не был примирительным. В то же время издание отмечает, что признаков личной неприязни между Байденом и Путиным не было заметно. Судя по короткому клипу начала виртуальной встречи, оба лидера обменялись радушными приветствиями, при этом американский президент улыбнулся своему визави и сказал ему: "Рад видеть вас снова".

Для Байдена, который гордится тем, что может находить общий язык с мировыми лидерами, эта встреча стала одним из самых серьезных испытаний за время его президенства: ее результаты будут иметь последствия для стабильности в Европе, убедительности американских угроз, а также будущего страны, которую США на протяжении многих лет пытались защитить от агрессии Путина, пишет издание.

Владимир Путин, безусловно, хотел бы попросту вернуть Украину в объятия России. Это бы обрадовало его патриотически настроенный, но живущий под тяжелым гнетом народ и основательно зацементировало его притязания на роль продолжателя дела русских царей и Иосифа Сталина, пишет в редакционном комментарии газета Independent. Если бы Путин думал, что ему это сойдет с рук, то он бы вторгся в Украину хоть завтра. Степень, до которой, по его мнению, акт неприкрытой вооруженной агрессии может сойти ему с рук, критическим образом зависит от того, как Путин воспринимает способность Запада оказать сопротивление.

Он помнит то, как реагировал президент Обама на Крым. Позиция Запада, как и последующая реакция, были слишком хилыми для того, чтобы предотвратить аннексию и уже тем более, развернуть ее вспять. Путин отлично помнит, кто тогда был вице-президентом США.

История подсказывает, что угроза и даже реализация дипломатических и экономических санкций не оказывает решающего влияния на российского лидера, собирающегося отправить танковые колонны.

Президент Байден, конечно же, не соглашатель. Тем не менее, ни он, ни французы, ни британцы, ни немцы не проявляют ни малейшей склонности сделать одну-единственную вещь, которая бы остановила Путина и его танки - немедленное и полное членство Украины в НАТО.

Все уроки холодной войны указывают на то, что подобная демонстрация коллективной мощи скорее предотвращает, нежели разжигает войну. Не сделав этого, Запад покажет Путину собственное бессилие, заключает издание.

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