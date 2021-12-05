Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций на новую соцсеть. Но инвесторов не раскрывает

59 минут назад

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Компания Дональда Трампа, запускающая новую социальную сеть, заявила, что привлекла миллиард долларов от инвесторов до запланированного выхода на биржу.

В субботу Trump Media & Technology Group вместе со своим партнером Digital World Acquisition объявила, что получили миллиард долларов от группы различных институциональных инвесторов, не раскрывая подробностей. По некоторым данным, весь проект теперь оценивается в 4 миллиарда долларов.

"Миллиард долларов посылает важный сигнал технологическим гигантам, что цензуре и политической дискриминации пора положить конец", - заявил бывший президент США.

Компания Trump Media & Technology Group намерена запустить соцсеть Truth Social в начале следующего года.

"Твиттер" и "Фейсбук" заблокировали Трампа после штурма Капитолия в январе, заявляя, что бывший президент спровоцировал беспорядки и может сделать это вновь.

Трамп дает отпор тирании

"По мере расширения нашего баланса Trump Media & Technology Group займет более сильную позицию, чтобы дать отпор тирании техногигантов", - заявил Трамп.

Трамп объявил о планах запуска Truth Social ранее в этом году, заявив, что она позволит общаться "без дискриминации на основе политической идеологии".

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По данным Рейтер, многие фирмы с Уолл-стрит пренебрегли возможностью инвестировать в новый проект бывшего президента. Однако его поддержали некоторые хедж-фонды, семейные инвестиционные компании и состоятельные частные лица.

Это подчеркивает способность бывшего президента привлекать мощную финансовую поддержку, несмотря на критику его правления.

Трамп был забанен в основных социальных сетях, после того как 6 января его сторонники штурмом взяли здание Капитолия в Вашингтоне. Это произошло после того, как Трамп заявил о крупных нарушениях на президентских выборах в прошлом году, не предоставив однако доказательств.

На момент блокировки у него было 89 миллионов подписчиков в "Твиттере", 33 миллиона в "Фейсбуке" и 24,5 миллиона - в "Инстаграме", сообщается на сайте Trump Media & Technology Group.

Акции соцсети Трампа начнут торговаться на бирже после слияния с Digital World Acquisition, однако эти планы уже вызвали недовольство.

В прошлом месяце сенатор-демократ Элизабет Уоррен попросила Комиссию по ценным бумагам и биржам расследовать запланированное слияние на предмет потенциального нарушения законодательства о ценных бумагах.

Запуск Truth Social запланирован на первый квартал 2022 года. Это первый из трех этапов компании Трампа, за которым следует стриминговый сервис TMTG+, на котором можно будет смотреть развлекательные шоу, новости и подкасты.