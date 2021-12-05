Бастрыкин поручил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC по сатирическому письму "группы патриотов"

6 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Александр Бастрыкин и его ведомство уже фактически выдавили из России рэпера Моргенштерна, а теперь нашли повод проверить творчество еще двоих музыкантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по предположению российской прессы, всерьез отреагировал на пародийное обращение "группы патриотов" и поручил проверить творчество популярных рэперов Oxxxymiron и Noize MC на предмет "экстремизма и реабилитации нацизма".

В воскресенье Следственный комитет объявил на своем сайте, что глава СК Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по обращению некой инициативной группы патриотов.

"В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Российские издания не нашли такого обращения ни в одном из традиционных средств массовой информации, зато обнаружили обращение к Бастрыкину от имени "группы патриотов России" в Живом Журнале (LiveJournal), на странице пользователя yakushef.

Сам автор "обращения" Дмитрий Якушев уже отреагировал на новости от Бастрыкина.

"Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время", - написал Якушев.

Затем в одном из интервью Якушев сказал, что он думал, что читатели просто посмеются над этим обращением. "Но то, что кажется абсурдным, люди типа Бастрыкина в момент делают реальностью", - сказал он.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) часто высказывается в поддержку российской оппозиции. Фото 2018 года

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То, что "обращение группы патриотов" - это сатира, вполне очевидно (хотя, видимо, не для всех) из самого текста.

"Вот как Noize MC рисует лицо наших силовиков "шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах". По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные, а когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальные настроения", - в частности, говорится в "обращении".

Доля правды в этом обращении состоит лишь в том, что Oxxxymiron и Noize MC действительно очень критично настроены по отношению к властям, а Oxxxymiron не раз высказывался в поддержку российской оппозиции.

Недавно из-за действий и слов Бастрыкина Россию покинул другой известный российский рэпер, Моргенштерн.