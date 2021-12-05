Россия впервые за 15 лет выиграла теннисный Кубок Дэвиса

21 минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, После победы Даниила Медведева в Мадриде над Марином Чиличем счет стал 2:0 в пользу сборной России.

Сборная России впервые за 15 лет выграла Кубок Дэвиса - главные международные командные соревнования в мужском теннисе.

В воскресенье российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 7:6 (9:7); 6:2. В первой игре финала россиянин Андрей Рублев победил Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

"Это потрясающе, но я больше рад за команду, чем за себя. У нас прекрасная команда, прекрасная атмосфера, и я просто рад быть ее частью и приносить необходимые очки. Великолепные две недели - лучшие в моей карьере", - сказал после победы Медведев, осенью этого года выигравший свой первый турнир Большого шлема в карьере.

"Очень сложный матч. Невероятное давление. Борна играл невероятно эти две недели. Он классный игрок, и сегодня был очень хорош. Я реально счастлив, что удалось выиграть. Надеюсь, что мы выиграем финал", - сказал после своей победы Рублев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Заветная "серебряная салатница" досталась сборной России

На групповом этапе россияне обыграли испанцев и эквадорцев, в четвертьфинале - шведов, а в полуфинале оказались сильнее теннисистов из Германии.

Россия становилась победителем Кубка Дэвиса дважды - в 2002 и 2006 году.

В этом году российская теннисная сборная показывает невероятные результаты: мужская и женская сборные выиграли все командные турниры.