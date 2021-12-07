Дайджест: мир или война - чем закончится разговор Байдена с Путиным?

час назад

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Переговоры двух президентов

Президенты России и США во вторник проведут переговоры по видеосвязи - как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор состоится около 18:00 по московскому времени в закрытом режиме по защищенному каналу связи, который будет использован впервые.

Песков сообщил, что Путин с Байденом обсудят двусторонние отношения, "которые продолжают оставаться в плачевном состоянии", ситуацию на Украине, а также предложение российского президента начать переговоры о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Белый дом ранее сообщил, что Байден намерен обсудить с Путиным озабоченность США военной активностью России на границе с Украиной, а также вопросы кибербезопасности и региональной стабильности.

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что у США есть доказательства подготовки России к крупномасштабному вторжению на Украину. Москва отрицает подобные планы и обвиняет Киев в наращивании собственных войск.

Накануне разговора президентов Си-эн-эн сообщила со ссылкой на источники, что Белый дом готовит новый пакет крайне жестких санкций против России в случае, если Москва пойдет на военный конфликт с Украиной.

В их числе - новые санкции против "ближнего круга" Путина и отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру. Источники Си-эн-эн называют эту меру "ядерным вариантом".

Решение по взаимным искам Азербайджана и Армении

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по искам Азербайджана и Армении против друг друга. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD) и ходатайствуют о применении срочных мер.

Ереван в октябре подал иск с обвинениями в адрес Баку в нарушении шести статей Международной конвенции о расовой дискриминации, со свидетельствами пыток и унижений армянских пленных в Азербайджане.

Баку подал встречный иск, в котором содержатся аналогичные обвинения в адрес армянской стороны.

80 лет нападению на Перл-Харбор

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7 декабря 1941 года Япония напала на американскую военную базу Перл-Харбор на Гавайских островах. В 07:40 утра в небе над базой ВМС США появились первые японские бомбардировщики. Не встретив почти никакого сопротивления, японцы без труда прорвались к линкорному ряду, один за другим взорвали корабли, разрушили американские самолеты на земле и сбросили бомбы на казармы. В тот день Америка потеряла 2403 человека, включая мирных жителей.

В США пройдет церемония поминовения, которую, как сообщает Си-эн-эн, посетит 101-летний Айк Шаб, выживший при нападении 80 лет назад. В момент атаки он находился на пришвартованном корабле.

"Я помню, что был на носу нашей "Аризоны", и от нее в момент удара отлетела огромная башня из пламени и обломков. Все труднее помнить такие вещи, но я помню, как пытался не погибнуть во время войны. Как и большинство людей", - рассказал Айк Шаб Си-эн-эн.

Британия готовится к шторму "Барра"

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Не успели британцы прийти в себя после недавнего шторма "Арвен", жертвами которого стали три человека, как на страну надвигается новая стихия - шторм "Барра".

Метеорологическая служба Великобритании выпустила желтое штормовое предупреждение. Циклон "Барра" принесет дожди и сильный ветер в Англию, Уэльс и Северную Ирландию, а на Шотландию обрушатся снегопады. В Ирландии объявлен красный (самый высокий) уровень метеоугрозы.

После того, как шторм "Арвен" прошелся по британским островам, более миллиона домохозяйств пострадали от перебоев подачи электроэнергии, тысячи домов в стране до сих пор остаются без электричества и отопления.

Вашингтон будет бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К бойкоту Олимпиады в Пекине в ответ на нарушения прав человека в Китае призывали как демократы, так и республиканцы в Конгрессе

США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские дипломаты не будут присутствовать на Олимпиаде, но спортсменов сборной США дипломатический бойкот не коснется, и у них будет полная поддержка американского правительства.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине", - сказала Псаки, добавив, что Вашингтон не собирается способствовать "фанфарам" Олимпийских игр.

Ранее в этом году США присоединились к ЕС, Великобритании и Канаде, введя экономические санкции против КНР.

США обвиняют Китай в репрессиях против уйгуров и других мусульманских меньшинств, проживающих в основном в автономном районе Синьцзян.

Пентагон: самолет-разведчик не угрожал лайнеру "Аэрофлота"

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Американские военные заявили, что действия самолета-разведчика США над Черным морем не создавали угрозы для пассажирского авиалайнера "Аэрофлота".

"Подобного риска не было", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, "проблема была легко решена с помощью здравого смысла и рутинных контактов с диспетчерскими службами".

Росавиация сообщила, что в пятницу из-за самолета-разведчика НАТО, пересекшего гражданский воздушный коридор, самолет Airbus A330-300 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, был вынужден сменить эшелон.

Что произошло с самолетом авиакомпании S7?

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В России расследуют инцидент с лайнером Airbus A321neo авиакомпании S7, в ходе которого самолет потерял управляемость в полете из Магадана в Новосибирск. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные параметрического самописца, лайнер плохо управлялся, у него отключился автопилот.

Диспетчеры пытались направить самолет на посадку в аэропорт вылета, но из-за непогоды он не смог сесть. Тогда борт сначала направился в Якутск, но затем изменил направление, и в результате сел в Новосибирске.

В этом деле остается много неясного. Павел Аксенов попытался найти ответы на некоторые вопросы.

Российское кино в Лондоне: кому достались главные призы "Золотого Единорога"?

Автор фото, RFW Подпись к фото, Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"

В Лондоне завершился фестиваль российского кино "Золотой Единорог". Главным триумфатором стал обличающий сталинизм фильм "Капитан Волконогов бежал", снятый супругами Наташей Меркуловой и Алексеем Чуповым. Подробнее об этом кино - и о фестивале - рассказывает наш обозреватель Александр Кан.

Военные подкрепления и санкции: что Запад может противопоставить Путину

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Как пишет Guardian, в преддверии беседы двух президентов США стараются предостеречь Москву от опрометчивых шагов в отношении Украины. С этой целью госсекретарь Энтони Блинкен намерен предупредить, что в случае агрессии со стороны России от Вашингтона последуют новые и весьма жесткие экономические санкции, американцы отправят к восточным рубежам НАТО военные подкрепления, и США, несмотря на требования Путина, не станут исключать будущего членства Киева в Североатлантическом альянсе.

В понедельник Джо Байден в рамках подготовки к беседе с Путиным пообщался с европейскими лидерами, чтобы выступить перед Московй единым фронтом. В свою очередь, Энтони Блинкен проконсультировал президента Украины по поводу предстоящей видеоконференции.

Ранее президент Путин дал понять, что будет добиваться гарантий безопасности для России, включая запрет на расширение НАТО на восток и военную поддержку альянсом Украины. Белый дом также заранее предупредил, что эти вопросы обсуждению не подлежат.

Аналитики сходятся во мнении, что угроза крупномасштабного наступления России на Украину весьма высока, разнятся лишь оценки того, что может послужить для него толчком.

По словам газеты, на успех переговоров двух президентов возлагаются весьма скромные надежды, и многое будет зависеть от того, согласится ли Россия после этого разговора хотя бы прекратить наращивание военной мощи на границе.

Guardian при этом цитирует российского политолога Федора Лукьянова, по мнению которого, уже само соглашение президентов продолжить переговоры по вопросу европейской безопасности рассматривалось бы Москвой как успех. Однако Кремль не может позволить себе закончить переговоры, не добившись хоть каких-то уступок со стороны Запада, поскольку иначе рискует тем, что в будущем никто не станет обращать внимания на его угрозы.

Times: Путин зовет лидеров донецких сепаратистов в партию

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На фоне эскалации напряженности на востоке Украины лидеры двух самопровозглашенных республик, пользующиеся поддержкой Кремля, вступили в правящую "Единую Россию". Как пишет Times, руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили партбилеты прямо на партийном съезде из рук Дмитрия Медведева.

По словам Пушилина, само приглашение на съезд и вручение партийного билета свидетельствуют о том, что "Единая Россия" "рассматривает Донбасс как часть великой России".

Россия предоставила свои паспорта полумиллиону жителей ДНР и ЛНР, однако пока не спешит признавать их независимость. Тем не менее, на прошлой неделе Пушилин заявил, что оставляет за собой право обратиться к Москве за военной помощью в случае, если Украина захочет силой вернуть отколовшиеся республики.

Впрочем, как пишет газета, учитывая концентрацию российских войск у границ с Украиной, Запад опасается, что защита населения восточной Украины от агрессии со стороны Киева - лишь предлог для возможного начала собственной крупномасштабной военной операции.

Россия, аннексировавшая у Украины Крым в 2014 году и продолжающая оказывать военную поддержку сепаратистам, категорически отрицает, что планирует вторжение, утверждая, что имеет полное право перемещать войска по своему усмотрению. Тем не менее, пресс-секрекретарь Путина Дмитрий Песков в ходе очередного выступления перед прессой признал, что на Украине в самом деле сложилась кризисная ситуация, однако обвинил во всем "агрессивную риторику европейских столиц и Вашингтона" и "англосаксонские СМИ, которые публикуют предположительные планы вторжения России на Украину".

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