Путин едет в Индию - это его второй визит за рубеж за время пандемии

час назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Последний раз Путин и Моди встречались лично в 2019 году на полях саммита БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом. Он проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Это всего лишь вторая после начала пандемии коронавируса зарубежная поездка Путина. Почему именно Индия?

Путин должен прилететь в Дели вечером в понедельник. Накануне в Индию прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которые составят компанию российскому президенту на переговорах.

Утром в понедельник Шойгу и Лавров приехали во дворец имени Сушмы Сварадж. Сушма Сварадж - 37-й министр иностранных дел Индии, которая умерла в мае 2019 года. Шойгу встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, Лавров - с главой МИД Субраманьямом Джайшанкаром.

"Увенчает сегодняшний переговорный марафон саммит", - объявил Лавров, имея ввиду встречу президента Путина и премьера Моди.

Это вторая после начала пандемии коронавируса зарубежная поездка Путина после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве, которая состоялась 16 июня этого года (если не считать поездки в аннексированный в 2014 году Крым).

Почему Индия?

Еще в 2000 году только недавно занявший пост президента Путин договорился с Аталом Бихари Ваджпаи, который тогда был индийским премьер-министром, о том, чтобы ежегодно проводить российско-индийские саммиты попеременно в России и Индии, напоминает "Коммерсант".

Предыдущий саммит состоялся во Владивостоке, куда премьер Моди приезжал в качестве почетного гостя Восточного экономического форума в сентябре 2019 года. В ноябре того же года Путин и Моди также встречались на полях саммита БРИКС в Бразилии.

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В 2020 году они не встречались из-за пандемии коронавируса, по числу заражений которым и Индия, и Россия оказались в числе лидеров.

Помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков говорил на прошлой неделе журналистам, что "между лидерами особый формат отношений выстроился, то есть формат "тет-а-тет".

"Это позволяет откровенно обсудить самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации", - сказал Ушаков.

Самым щекотливым "Коммерсант" считает вопрос об отношениях Индии с Соединенными Штатами. Нарастающая конфронтация России с США и обострение отношений Индии с Китаем подталкивает Дели к сближению с Вашингтоном, считает издание. "Коммерсант" называет это серьезным раздражителем в традиционно дружественных отношениях России и Индии.

При этом США заинтересованы в противостоянии Индии с Китаем, а Россия - нет. В свою очередь Дели не нравится военно-политические контакты Москвы с Пекином, заявили изданию эксперты.

"Индия и Китай - партнеры по ШОС и другим организациям - крайне болезненно относятся друг к другу, и Индия видит в лице США антитезу не только Китаю как таковому, но и активно развивающемуся военно-политическому партнерству России и Китая", - сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

До поездки в Дели Путин говорил об "особо привилегированном стратегическом партнерстве" с Индией. В чем это выражается? "Несмотря на возражения США и угрозу введения санкций по закону CAATSA, Индия не поддалась давлению в вопросе приобретения систем ПВО С-400", - напомнил бывший посол Индии в России Анил Тригунаят.

Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита Путина в Индию в октябре 2018 года. Сделка могла сорваться из-за угрозы американских санкций.

"Россия не отказалась от сделки, несмотря на оговорки Китая. Этот факт указывает на запас прочности привилегированного партнерства Москвы и Дели", - считает Тригунаят.

Индия - крупнейший экспортер российского оружия. На предыдущем саммите с участием Путина и Моди во Владивостоке Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 млрд долларов.

"В то время, как Москва вынуждена сближаться с Пекином под давлением Вашингтона, стратегическое сотрудничество с Дели дает ей возможность поддержания все более актуального для нее баланса", - сказал "Коммерсанту" Тригунаят. По его мнению, "китайские амбиции" не ограничиваются "сдерживанием" Индии - они в конечном итоге могут ограничить России "поле для маневра" и повлиять на ее статус мировой державы.

Как говорил журналистам Ушаков, обед, который Моди будет устраивать в честь приезда Путина, пройдет в формате "тет-а-тет". Именно за трапезой Путин и Моди, по его словам, могут обсудить "наиболее щекотливые и, может быть, сложные вопросы", которые не будут обсуждать в составе делегаций с участием Лаврова и Шойгу.