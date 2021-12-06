Мьянма: Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы по первому приговору

22 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Всего свергнутому лидеру государства предъявлено 11 обвинений

Свергнутый лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюремного заключения. Это первый приговор в серии дел, по которым она может быть приговорена к пожизненному заключению.

76-летняя Аун Сан Су Чжи признана виновной в разжигании разногласий в обществе и нарушении ковидных ограничений, введенных в соответствии с законом о стихийных бедствиях.

В общей сложности Аун Сан Су Чжи предъявлено 11 обвинений. Она не признает вину. Ее сторонники считают процесс политически мотивированным.

В правительстве Мьянмы Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника. До прихода к власти в 2016 году она была влиятельным оппозиционным политиком и правозащитницей, подвергалась нападениям и репрессиям, около 15 лет провела под домашним арестом. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее - премия "За свободу мысли" имени Сахарова.

С февраля этого года, когда военные устроили переворот в Мьянме, свергнув избранное гражданское правительство и задержав его лидеров, Аун Сан Су Чжи снова находится под домашним арестом.

Пока неясно, будет ли она отправлена в тюрьму и когда.

Вин Мьин, бывший президент и ее партийный союзник, также был приговорен к четырем годам тюремного заключения, сообщил источник агентства Рейтер.

После переворота и свержения демократически избранного правительства страна была парализована протестами, их подавление привело к человеческим жертвам и усилению нестабильности, отмечает Рейтер.

Международное сообщество осудило насилие в Мьянме, западные государства потребовали освобождения Аун Сан Су Чжи и других политзаключенных.

Аун Сан Су Чжи также обвиняют в коррупции, нарушении закона о государственной тайне и других правонарушениях.

Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для средств массовой информации.