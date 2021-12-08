"Репортеры без границ": власти Китая усиливают репрессии против журналистов

54 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чжан Чжань, имя которой упоминается в отчете, вела трансляции из Ухани в период эпидемии

Согласно новому отчету "Репортеров без границ", под руководством Си Цзиньпина репрессии против СМИ в Китае могут сравниться с эпохой Мао. По аналогии с "большим скачком" - экономической и политической кампанией 1958-1969 годов, нацеленной на резкий подъем экономики страны и приведшей вместо этого к голоду, - нынешнюю ситуацию со свободой прессы в Китае авторы отчета назвали большим скачком назад.

Китай занимает 177 место из 180 в Мировом индексе свободы прессы за 2021 год, что всего на две позиции выше Северной Кореи.

В опубликованном в среду отчете группа защиты журналистов подробно описала ухудшение отношения к журналистам и ужесточение контроля над информацией в Китае. По мнению авторов, это способствует созданию среды, в которой "свободный доступ к информации стал преступлением, а предоставление информации - еще большим преступлением".

"Независимо от темы, тех, кто отказывается подчиняться официальной версии, обвиняют в нанесении ущерба национальному единству", - говорится в отчете.

В предисловии к отчету генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар пишет, что до прихода Си к власти в 2013 году в Китае наметилась тенденция к улучшению свободы прессы, но он "жестко положил конец этому частичному раскрепощению и восстановил медиа-культуру, достойную маоистской эпохи".

"Этот "большой скачок назад" журналистики в Китае тем более ужасен, что у режима есть огромные финансовые и технологические ресурсы для достижения своих целей", - утверждает Делуар.

Давление на журналистов

В отчете перечислено растущее количество препятствий, с которыми журналисты сталкиваются в своей работе: онлайн-цензура и слежка, платные пропагандисты-любители, растущее применение содержания под стражей без суда, закон о национальной безопасности Гонконга, принуждение к признаниям в телеэфире, ежедневные инструкции от Коммунистической партии редакциям и другим платформам, использование обвинений в диапазоне от "разжигания ссор" до шпионажа с целью заставить журналистов замолчать, а также использование запретов на выезд из страны.

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В отчете также описывается вынесенное в октябре 2019 года постановление о том, что все китайские журналисты должны использовать приложение для смартфонов под названием "Изучай Си, укрепляй страну", которое, как выяснили эксперты по кибербезопасности, может обеспечить сбор личных данных и удаленный доступ к микрофону устройства.

По данным "Репортеров" и Пекинского клуба иностранных корреспондентов, преследования и запугивание репортеров, как местных, так и иностранных, заметно усилились, в частности, во время освещения наводнения в провинции Хэнань в начале этого года. А после наводнения правительство провинции Хэнань объявило тендер на установку системы наблюдения за журналистами.

В 2020 году как минимум 18 иностранных корреспондентов американских СМИ были изгнаны из страны.

В апреле корреспондент Би-би-си Джон Садуорт уехал из Пекина в Тайбэй из-за давления и угроз со стороны китайских властей за его репортажи об отношении Китая к уйгурам. Китай также отозвал лицензию Би-би-си на вещание в стране в феврале.

Страну пришлось покинуть австралийским репортерам Биллу Бертлсу и Майку Смиту, которые расследовали арест австралийки китайского происхождения Ченг Лей.

Подпись к фото, Во время поездки в Синьцзян в конце 2020 года за Джоном Садуортом и его командой следили, а снятые ими кадры были удалены

Ченг Лей, ведущая китайского государственного канала CGTN, формально была арестована в феврале и обвинена в передаче государственных секретов за границу.

Журналисты за решеткой

Согласно данным "Репортеров без границ", Китай является "крупнейшим в мире захватчиком журналистов": в настоящее время под арестом находится как минимум 127 репортеров.

Несколько журналистов были арестованы за попытку вести репортажи о карантине в Ухани, другие поплатились за освещение движения #MeToo.

Одна из них, бывший адвокат Чжан Чжань, приехала в Ухань в феврале 2020 года после того, как прочитала онлайн-сообщение одного жителя о жизни в городе во время вспышки коронавируса.

Оказавшись там, она начала документировать увиденное на улицах и в больницах города в прямых трансляциях и в очерках, несмотря на угрозы со стороны властей, и ее отчеты широко распространялись в социальных сетях.

Позже ее признали виновной в "разжигании ссор и провоцировании проблем" - обвинение, которое обычно выдвигается против активистов, которые, по мнению правительства, препятствуют контролю над информацией в стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ведущую китайского государственного канала CGTN Ченг Лей арестовали в феврале и обвинили в разглашении гостайны

Связь с крупными новостными агентствами или второе гражданство в западной стране также не смогли защитить китайских журналистов, которые в соответствии с китайским законодательством могут работать только в качестве "ассистентов" для иностранных СМИ.

Член бюро Bloomberg в Пекине Хейз Фань также находится под стражей с конца 2020 года, и никакой информации по ее делу нет.

В последний раз журналистку видели в августе 2020 года, когда ее вывели из дома чиновники в штатском. Как утверждают китайские власти, ее задержание связано с подозрениями в нарушении закона о национальной безопасности.

По данным медиагруппы, до официального ареста многие задержанные журналисты могут провести до шести месяцев под "наблюдением по месту жительства в определенном месте". Эта практика, учрежденная в Китае в 2012 году, позволяет властям изолировать человека под постоянным надзором в специально отведенном учреждении. Практика часто описывается как пытка теми, кто ее испытал.

В отчете также указывается, что власти Китая использовали борьбу с терроризмом в качестве предлога для задержания уйгурских журналистов, освещающих события в Синьцзяни.

Китай обвиняется в совершении преступлений против человечности в отношении тех, кого Пекин считает исламистами и сепаратистами в большинстве уйгурских регионов.

По данным "Репортеров без границ", почти две трети задержанных в Китае журналистов - уйгуры, многие из которых помогли поднять тревогу по поводу проводимой Китаем кампании репрессий против мусульманского этнического меньшинства и других групп в Синьцзяни.

Уйгурские журналисты и блогеры, похоже, сталкиваются с более суровыми приговорами, чем их коллеги из ханьского Китая: Ильхам Тохти, экономист и основатель веб-сайта Uyghur Online, в 2014 году был приговорен к пожизненному заключению за "сепаратизм".

Китай оправдал аресты репортеров и гражданских журналистов, обвинив их в провоцировании беспорядков.

Гонконг: "свободное падение"

До событий в Гонконге в 2020-2021 годах местные СМИ считались свободными от контроля со стороны Пекина. По этой причине там разместились региональные штаб-квартиры крупных медиа-организаций, включая CNN, AFP и Reuters. "Репортеры без границ" утверждают, что ситуация изменилась, а гонконгские СМИ находятся "в свободном падении".

В отчете упоминаются арест и заключение в тюрьму журналистов и владельцев СМИ, таких как Джимми Лай из Apple Daily, обыски в редакциях новостных организаций и резкие изменения в политике общественной вещательной компании RTHK. Правозащитники также отмечают, что насилие против журналистов часто остается нерасследованным, и виновные не несут никакого наказания.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава Гонконга Кэрри Лам отдельно упомянута в докладе как "марионетка" Пекина

"Репрессии больше не пощадят Гонконг, когда-то бывший поборником свободы прессы, где все больше арестов проводится во имя национальной безопасности", - говорит Делуар.

В отчете содержится несколько рекомендаций и обращений к властям с просьбой улучшить ситуацию, но также даются подробные советы журналистам по защите себя и своих источников от слежки и запугивания.

Десять ключевых моментов из отчета "Репортеров без границ":

Журналисты вынуждены быть рупором партии

Чтобы получить и продлить свои пресс-карты, журналистам скоро придется проходить 90-часовой ежегодный тренинг, частично посвященный "Мыслям" Си Цзиньпина. Журналисты уже должны загрузить приложение "Изучай Си, укрепляй страну", которое может собирать их личные данные.

Самый крупный в мире захватчик журналистов

По меньшей мере 127 журналистов (профессиональных и непрофессиональных) в настоящее время задержаны режимом. Простое исследование "деликатной" темы или публикация цензурированной информации может привести к годам заключения в тюрьмах, где жестокое обращение может привести к смерти.

Иностранные корреспонденты не приветствуются

Запугивание иностранных журналистов Китаем на основе слежки и визового шантажа вынудило 18 из них покинуть страну в 2020 году. Гуй Минхай, Ян Хэнцзюнь и Чэн Лэй, трое иностранных журналистов китайского происхождения, в настоящее время удерживаются по обвинению в шпионаже.

Covid-19 как повод для усиления репрессий

По меньшей мере 10 журналистов и онлайн-комментаторов были арестованы в 2020 году за простой акт информирования общественности о кризисе Covid-19 в Ухани. На сегодняшний день двое из них, Чжан Чжань и Фан Бинь, все еще находятся в заключении.

Медиа-блокада в Синьцзяне

С 2016 года во имя "борьбы с терроризмом" пекинский режим проводит жестокую кампанию против уйгуров. В настоящее время задержан 71 уйгурский журналист, что составляет более половины журналистов, заключенных в тюрьму в Китае.

Распространение "красных линий"

Количество запретных тем продолжает расти. Цензуре подвергаются не только те, которые обычно считаются чувствительными, такие как Тибет, Тайвань или коррупция, но и стихийные бедствия, движение #MeToo или даже мнения врачей во время связанного с пандемией кризиса.

Журналисты Гонконга подвергаются опасности из-за закона о национальной безопасности

Умышленно расплывчатый закон о национальной безопасности, принятый в Гонконге в прошлом году, с тех пор послужил поводом для репрессий по меньшей мере в отношении 12 журналистов и защитников свободы прессы, включая основателя Apple Daily Джимми Лая, всем им грозит пожизненное заключение.

Кэрри Лам как марионетка пекинского режима

Чтобы угодить китайскому режиму, Кэрри Лам, исполнительный директор Гонконга, принудительно закрыла последнее независимое основное СМИ, Apple Daily, и подвергает цензуре группу государственных СМИ RTHK (Radio Television Hong Kong).

CGTN продолжает распространять пропаганду по всему миру

Китайская государственная вещательная группа CGTN продолжает транслировать пропаганду режима по всему миру, несмотря на потерю лицензии в Соединенном Королевстве в 2021 году из-за многократной трансляции признаний, в том числе издателя Ги Минхая и бывшего журналиста Питера Хамфри.

Посольства используются как инструмент против свободы информации