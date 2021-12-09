Гонконг: медиа-магнат Джимми Лай осужден за пикет в память об убийствах на площади Тяньаньмэнь

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Медиа-магнат Джимми Лай попал в тюрьму в начале этого года за участие в протестах

Гонконгский медиа-магнат Джимми Лай вместе с двумя другими известными активистами признан виновным в участии в пикете, посвященном событиям на площади Тяньаньмэнь. Приговоры обвиняемым будут вынесены 13 декабря, им грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном собрании.

Кроме Лая, была осуждена 31-летняя Гвинет Хо - гонконгский журналист и политический активист, а также 36-летняя Чоу Ханг Тунг - юрист и политик. В июне 2020 года вместе с тысячами других граждан они нарушили запрет властей и приняли участие в митинге в память о массовом убийстве демонстрантов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Впоследствии власти обвинили в участии в митинге более двух десятков активистов. Лай, Хо и Чоу решили оспорить обвинения, поэтому процесс над ними продолжался дольше остальных. На суде они утверждали, что зажигали свечи во время пикета как обычные граждане, а не как представители своих организаций, и не подстрекали других присоединиться к несанкционированному митингу.

Однако судья окружного суда Аманда Вудкок отклонила эти доводы как "откровенно бессмысленные", и назвала их участие "актом неповиновения и протеста против полиции".

Кто эти трое активистов?

74-летний Джимми Лай - основатель закрытой властями Гонконга газеты Apple Daily. Он был одним из самых видных сторонников демократического движения в городе. Ранее в этом году он был заключен в тюрьму за участие в протестах против подавления демократии в Гонконге.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В 2020 году Гвинет Хо запретили участвовать в местных выборах. На фото она держит официальное уведомление об этом от властей Гонконга

Хо - бывший журналист, ставший оппозиционным политиком, а Чоу - бывший юрист и вице-председатель ныне несуществующего Гонконгского альянса - группы активистов, которая ежегодно организовывала пикеты.

Все трое уже и так находятся за решеткой по нескольким обвинениям, поэтому очередной приговор, вероятно, мало изменит их судьбу. Им было отказано в освобождении под залог, поскольку среди вменяемым им преступлений есть нарушение закона о национальной безопасности, который Пекин ввел в отношении Гонконга в прошлом году.

Ежегодный пикет в память о событиях на площади Тяньаньмэнь проводился в Гонконге на протяжении десятилетий, в нем обычно принимали участие тысячи людей. Таким образом они отмечали годовщину подавления китайскими войсками мирных протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года, когда правительственные войска открыли огонь по демонстрантам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году протесты были гораздо менее массовыми

Гонконг был одним из немногих мест в Китае, где эти события можно было обсуждать, - в материковом Китае запрещены любые упоминания о них, в том числе и в социальных сетях, которые постоянно мониторят китайские власти.

Но в 2020 году власти Гонконга впервые за 30 лет запретили пикет, сославшись на ограничения в связи с пандемией ковида. Активисты обвинили местных чиновников в том, что они уступили давлению Пекина. Десятки тысяч людей нарушили запрет на участие в пикете, разобрав баррикады, возведенные вокруг гонконгского парка Виктория.