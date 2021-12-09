Нехорошая квартира. Правящую в Британии Консервативную партию оштрафовали за ремонт в резиденции Бориса Джонсона

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Борис и Кэрри Джонсон живут в квартире над Даунинг-стрит, 11

Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала правящую Консервативную партию на 17,8 тыс. фунтов за то, что тори не сообщили точных деталей о пожертвовании, на которое в квартире премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит был проведен ремонт.

По заявлению, британского избиркома, консерваторы также не вели надлежащий учет пожертвований. Представитель консерваторов заявил, что партия рассматривает вопрос об апелляции и примет решение в течение ближайших четырех недель.

Скандал по поводу оплаты ремонта квартиры над домом номер 11 по Даунинг-стрит, где премьер живет со своей супругой Кэрри, разгорелся весной этого года. Глава правительства получает ежегодную государственную субсидию в размере 30 тысяч фунтов, которую он может потратить на жилье. В прессе, однако, появились предположения, что на самом деле ремонт обошелся в 200 тысяч фунтов.

Бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс заявил, что премьер-министр планировал решить эту проблему, втайне заставив доноров покрыть разницу. Джонсон, однако, настаивал, что покрыл все расходы лично. Избирательная комиссия, которая контролирует финансирование партий, начала собственное расследование финансирования ремонта.

В результате выяснилось, что в определенный момент для ремонта апартаментов были частично использованы средства консалтинговой компании Huntswood Associates Limited, директором которой является член палаты лордов и бывший вице-председатель Консервативной партии лорд Браунлоу.

Сначала ремонт оплатил спонсор, а потом - Джонсон

В октябре 2020 года Huntswood Associates Limited перечислила тори около 67,8 тыс. фунтов. Лорд Браунлоу сообщил избирательной комиссии, что 15 тыс. фунтов были потрачены на оплату партийного мероприятия, а остальные средства ушли в Администрацию кабинета министров, которая за лето оплатила три счета на общую сумму 52,8 тыс. фунтов за ремонт резиденции на Даунинг-стрит, 11. Браунлоу также покрыл ряд дополнительных счетов, связанных с ремонтом, перечислив поставщикам напрямую 59,7 тыс. фунтов, что довело общую стоимость его вложений в государственную резиденцию до 112,5 тысяч фунтов.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Знаменитое здание на Даунинг-стрит, где находится офис премьер-министра. О его ремонте речь не шла, поскольку Джонсон решил поселиться по соседству.

Позже Джонсон действительно взял эти расходы на себя, лично выплатив компании-подрядчику 112,5 тыс. фунтов, после чего та вернула деньги, полученные от правительства и лорда Браунлоу. Британская избирательная комиссия отдельно отметила, что не намерена изучать, откуда премьер-министр взял эти средства, поскольку это к делу не относится.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В этом году лорд Гейдт, советник по стандартам Бориса Джонсона, пришел к выводу, что премьер не нарушил правила финансирования для ремонта своей квартиры. Но при этом он посчитал, что Джонсон поступил неразумно, не проявив большую осмотрительность при выборе способа привлечения средств.

Теперь же появились новые сомнения в том, что Джонсон не нарушил правил. В отчете Избирательной комиссии говорится, что в ноябре 2020 года премьер-министр направил лорду Браунлоу сообщение в WhatsApp с просьбой о дополнительных деньгах для проведения работ.

Заместитель лидера оппозиционной Лейбористской партии Анджела Рейнер заявила, что Джонсон теперь должен объяснить, "почему он солгал британской общественности", когда утверждал, что не знает, кто заплатил за ремонт. "Борис Джонсон держит британский народ за дураков. Он не только нарушил закон, но и выставил на посмешище стандарты поведения, которым должны соответствовать наши премьер-министры", - сказала она.

Впрочем, официальный представитель премьер-министра заявил, что Джонсон "всегда действовал в соответствии с правилами" и "задекларировал все необходимое". В ответ на прямой вопрос, не лгал ли премьер своему советнику Гейдту, пресс-секретарь Джонсона сказал, что этого не было.

"Техническое нарушение"

В своем ежеквартальном отчете Консервативная партия объявила о пожертвовании от лорда Браунлоу на сумму 15 тыс. фунтов, но не внесла туда две другие суммы, ушедшие на ремонт. Избирательная комиссия пришла к выводу, что 52,8 тыс. фунтов нужно было соответствующим образом задекларировать. При этом прямые платежи поставщикам, по ее заключению, включать в декларацию было необязательно.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Ряд премьер-министров предпочли жить в доме номер 11, а не 10, поскольку жилье там больше

Однако комиссия раскритиковала весь партийный бухгалтерский учет этого инцидента.

В результате консерваторы были оштрафованы на 16250 фунтов за неспособность точно указать полную стоимость пожертвования от Huntswood Associates и на 1550 фунтов - за нарушение требования вести надлежащую бухгалтерскую отчетность.

Представитель избирательной комиссии Луиза Эдвардс заявила, что консерваторы не следовали закону. "Мы знаем, что избиратели обеспокоены прозрачностью финансирования политических партий. Требования к отчетности нужны, чтобы общественность могла видеть, откуда берутся деньги, поэтому неточности в ней могут подорвать доверие к системе", - сказала Эдвардс.

"Решения и действия партии свидетельствуют о серьезных недостатках в ее системе ведения отчетности, продолжила она. - Партия тори обладает хорошими ресурсами, в ней работают эксперты по финансам и на ее счетах проходят значительные суммы, так что она должна была выстроить надежную систему, которая удовлетворяет всем требованиям к отчетности".