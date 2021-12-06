"Мне очень повезло": юная британка попала в пасть к крокодилу, но смогла вырваться

30 минут назад

Автор фото, Amelie Osborn-Smith Подпись к фото, Амели Осборн-Смит смогла спастись из пасти крокодила

18-летняя британка Амели Осборн-Смит из графства Гемпшир занималась рафтингом на реке Замбези в Замбии, когда крокодил схватил ее за ногу и попытался утащить под воду. С помощью друзей она смогла отбиться от хищника. Компания-организатор рафтинга говорит, что это первый случай в их практике, когда крокодил напал на туристов.

Девушка тяжело ранена и сейчас находится в больнице в Замбии. У нее сильно повреждена голень и правая ступня и вывихнуто бедро. Как только ее состояние позволит, ее перевезут в Великобританию.

Ее психологическое состояние стабильное, но девушку мучают воспоминания о пережитом и кошмары.

"Говорят, что в такие моменты вся жизнь пролетает у человека перед глазами. У меня все было совсем не так. Я просто думала - как мне выбраться из этой ситуации? Мой мозг лихорадочно искал выход. И мне очень, очень повезло", - рассказала Амели в видео, которое было записано в больнице.

Отец девушки Брент Осборн-Смит благодарен друзьям Амели, которые действовали быстро и сделали все возможное, чтобы спасти ее из пасти крокодила.

Автор фото, Silverback Films Подпись к фото, Инцидент произошел на реке Замбези в Замбии, неподалеку от водопада Виктория

Несмотря на пережитое, Амели говорит, что не собирается оставлять свое хобби и еще вернется в Замбию.

"Я поняла, что жизнь может закончиться внезапно. Звучит банально, но если жить, боясь всего, то какая же это жизнь? Я буду жить как раньше и не позволю этому кошмару остановить меня", - говорит девушка.

Организатор рафтинга Bundu Rafting заявил, что подобный инцидент - первый в истории компании.

"Хорошее самочувствие и быстрое выздоровление Амели Осборн-Смит - наш главный приоритет, и останется таковым до тех пор, пока она не будет выписана из больницы", - заявили в Bundu Rafting.