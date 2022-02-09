Следствие завершило расследование дела Рашкина об охоте на лося

9 февраля 2022, 10:45 GMT

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Рашкин во время митинга на Пушкинской площади 25 сентября 2021 года

Расследование уголовного дела депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте, завершено, сообщил его адвокат.

"Нас с моим подзащитным Рашкиным официально уведомили об окончании следственных действий", - рассказал ТАСС адвокат Константин Лазарев.

По его словам, депутат от КПРФ уже приступил к ознакомлению с материалами расследования.

Ранее в среду Басманный суд Москвы до 29 марта продлил Рашкину меру пресечения. Ему запрещено выходить из дома в ночное время, общаться со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья.

Рашкин не пришел в суд на продление меры пресечения. Как объяснил его адвокат, депутат повторно заразился коронавирусом.

Дело Рашкина

28 октября Рашкина застали в лесу в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике машины. Коммунист тогда заявил, что он вместе с товарищами нашел в лесу уже мертвого лося и решил отвезти его в полицию.

17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять с Рашкина депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь его к ответственности, после чего коммунист выпустил видеообращение, в котором изменил свою позицию. Рашкин рассказал, что его пригласили на охоту, заверив, что разрешение на нее имеется, и признался, что подстрелил лося, перепутав его с кабаном. Слова о том, что он нашел лося уже мертвым, депутат объяснил опасением за своих друзей и нежеланием кого-то из них подставить.

25 ноября депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова дали согласие на снятие с Рашкина неприкосновенности, а 2 декабря в СКР сообщили, что коммунист стал подозреваемым по делу о незаконной охоте.

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Изначально дело было возбуждено по ч. 1 п. "а" ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), но затем его переквалифицировали на более жесткую, 2-ю часть этой статьи (незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба), наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Рашкин и его однопартийцы считают, что дело о незаконной охоте может быть связано с деятельностью КПРФ и с прошедшими в сентябре выборами, в том числе в Госдуму, результаты которых партия оспаривала и называла нечестными.

Сам Рашкин неоднократно принимал участие в акциях протеста, в том числе против повышения пенсионного возраста. В сентябре он критиковал думские выборы, в которых он принимал участие, баллотируясь не только по списку КПРФ, но и по одному из одномандатных округов Москвы.