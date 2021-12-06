Британка нашла обручальное кольцо, которое она потеряла 50 лет назад на картофельной грядке

45 минут назад

Автор фото, Donald MacPhee Подпись к фото, То самое кольцо, потерянное 50 лет назад

Жительница Великобритании нашла обручальное кольцо спустя 50 лет после того, как она потеряла его на картофельной грядке.

"Не могу в это поверить, но вот оно. Я думала, я больше никогда его не увижу", - говорит 86-летняя шотландка Пегги Максвин с острова Бенбекьюла на Внешних Гебридских островах на северо-западе Шотландии. Пятьдесят лет назад она потеряла кольцо, когда собирала картошку.

Подпись к фото, Пегги Максвин потеряла кольцо, когда собирала картошку

Совсем недавно ее сосед Дональд Макфи узнал об этой истории и решил поискать кольцо с помощью металлоискателя. Макфи выкопал 90 ям на том месте, где раньше было поле с картошкой, и после трёх дней поисков случилось чудо.

Автор фото, Donald MacPhee Подпись к фото, Место, где было потеряно обручальное кольцо

"Он пришел ко мне домой и сказал: "У меня для вас кое-что есть". Это было кольцо", - говорит Пегги.

Теперь у женщины есть целых три обручальных кольца: одно - по наследству от матери, второе - то самое новообретённое, и третье - купленное в замену утерянному.