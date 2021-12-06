Британка нашла обручальное кольцо, которое она потеряла 50 лет назад на картофельной грядке
Жительница Великобритании нашла обручальное кольцо спустя 50 лет после того, как она потеряла его на картофельной грядке.
"Не могу в это поверить, но вот оно. Я думала, я больше никогда его не увижу", - говорит 86-летняя шотландка Пегги Максвин с острова Бенбекьюла на Внешних Гебридских островах на северо-западе Шотландии. Пятьдесят лет назад она потеряла кольцо, когда собирала картошку.
Совсем недавно ее сосед Дональд Макфи узнал об этой истории и решил поискать кольцо с помощью металлоискателя. Макфи выкопал 90 ям на том месте, где раньше было поле с картошкой, и после трёх дней поисков случилось чудо.
"Он пришел ко мне домой и сказал: "У меня для вас кое-что есть". Это было кольцо", - говорит Пегги.
Теперь у женщины есть целых три обручальных кольца: одно - по наследству от матери, второе - то самое новообретённое, и третье - купленное в замену утерянному.