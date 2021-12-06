"Санта, неси патроны!" Американского конгрессмена Томаса Мэсси раскритиковали за фото семьи с автоматами

час назад

Автор фото, @REPTHOMASMASSIE Подпись к фото, Эта фотография была опубликована в "Твиттере" Мэсси всего через несколько дней после стрельбы в Мичигане. Мэсси - крайний в первом ряду слева

Родственники американцев, погибших в результате инцидентов со стрельбой, обрушились с критикой на члена конгресса США от Республиканской партии Томаса Мэсси, который опубликовал фото своей семьи с автоматами всего через несколько дней после нападения на учеников школы в штате Мичиган.

4 декабря Мэсси, избранный в конгресс от штата Кентукки, разместил в "Твиттере" фотографию, на которой он изображен у новогодней елки вместе c шестью членами своей семьи. Все они широко улыбаются и держат в руках оружие, похожее на автоматы армейского образца. Снимок сопровождается подписью: "Счастливого Рождества! P.S. Cанта, неси патроны".

30 ноября 15-летний школьник Итан Крамбли открыл огонь по ученикам и учителям школы в Мичигане, в результате этого инцидента были убиты четверо подростков. Предполагается, что Крамбли стрелял из пистолета отца, оба его родителя задержаны, им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

По данным группы Everytown For Gun Safety, которая борется за ужесточение законов об оружии в США, нападение в Мичигане стало самым кровавым подобным инцидентом в этом году. Всего, как сообщает эта организация, с начала года произошло более 130 случаев стрельбы в американских школах.

Под фотографией Мэсси в "Твиттере" появилось множество комментариев, авторы которых обвинили конгрессмена в бестактности.

"Планка ниже плинтуса"

Фред Гуттенберг - отец школьницы, погибшей во время стрельбы в Паркленде в 2018 году, - опубликовал собственный снимок - могилы своей дочери. "Поскольку мы тут делимся семейными фотографиями, то вот моя, - написал он. - Это последнее фото Джейми, которое я сделал. Следующий снимок - с ее похорон".

Еще один пользователь "Твиттера" написал: "Планка и так была ниже плинтуса, но вы каким-то образом умудрились пасть еще ниже". В ответ конгрессмен отшутился, использовав тот факт, что по-английски слово "планка" (bar) звучит так же, как сокращенное название автоматической винтовки Браунинга (BAR). Мэсси скаламбурил: "BAR лежит под диваном".

Мануэль Оливер, отец еще одной жертвы стрельбы в Паркленде (одного из самых кровавых подобных нападений последнего времени) в интервью Си-эн-эн назвал фотографию Мэсси "ужасающе бестактной" и добавил: "Это огромная часть проблемы. И это нас должно научить, кого надо избирать, а кого нет".

Впрочем, сторонники прав на покупку и владение оружием пост Мэсси поддержали. Представляющая штат Колорадо конгрессмен-республиканец Лорен Боберт написала: "Именно такие рождественские открытки мне нравятся!" Еще один республиканец Хосе Кастильо ответил на фото с автоматами: "Все что мне нужно на Рождество… это больше таких депутатов, как Томас Мэсси".

Сторонник Второй поправки

Мэсси стал конгрессменом от Кентукки в 2012 году, он тесно связан с либертарианским крылом Республиканской партии и известен как сторонник Второй поправки к Конституции США, гарантирующей права американцев хранить и носить огнестрельное оружие. Политик последовательно выступает против ужесточения контроля над оружием и утверждает, что такие меры не помогут прекратить массовые убийства в школах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мэсси принес пистолет на митинг в поддержку Второй поправки в январе 2020 года

В апреле этого года он предложил законопроект, согласно которому минимальный возраст покупки огнестрельного оружия должен быть снижен с 21 года до 18 лет.

Би-би-си обратилась к представителям Мэсси за комментарием в связи с публикацией фотографии с автоматами, но пока не получила ответа.