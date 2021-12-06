Животный мир мусорного континента. Ученые узнали, кто живет на скоплении пластика в Тихом океане

41 минуту назад

Автор фото, Ocean Voyages Institute Подпись к фото, Ученые изучали "мусорный континент" в Тихом океане и его обитателей

Американские ученые установили, что "Большое тихоокеанское мусорное пятно", то есть масштабное скопление пластиковых отходов, дрейфующее в северной части Тихого океана, стало домом для множества морских животных. Примечательно, что некоторые из этих видов обычно живут только в прибрежных водах, и их присутствие в открытом океане крайне необычно.

Появление огромного "мусорного континента" в районе между побережьем Калифорнии и Гавайями привело к тому, что многие морские организмы оказались на огромном расстоянии от своей обычной среды обитания.

Ученые извлекали из пятна пластиковые предметы диаметром более 5 см. После их изучения выяснилось, что животные обитают на 90% плавающего мусора: во фрагментах отходов были обнаружены актинии, крошечные морские насекомые, моллюски и крабы.

"Пластмасса сохраняется в открытом океане дольше, чем мусор естественного происхождения, который мы наблюдали раньше, - объясняет автор исследования, доктор Линси Харам из Смитсоновского центра экологических исследований. - Поэтому ее скопления создают в море более постоянную среду обитания".

Для изучения форм жизни на отходах доктор Харам объединила усилия с некоммерческой организацией Ocean Voyages Institute, которая занимается сбором пластикового мусора во время морских путешествий, и учеными из Гавайского университета в Маноа.

В мировом океане есть как минимум пять "мусорных пятен", в которых скопилось гигантское количество пластика. В "Большом тихоокеанском мусорном пятне", которое стало предметом этого исследования, пластмассы больше всего: около 79 тыс. тонн на площади 1,6 млн кв. км. "В этих скоплениях чего только нет, - говорит доктор Харам. - Нельзя сказать, что пятно полностью состоит из пластика, но в нем безусловно его накапливается очень много".

Последствия цунами

Значительная часть таких отходов - это микропластик, который очень сложно разглядеть невооруженным глазом. Хотя есть и более крупные предметы, в том числе брошенные рыболовные сети, буи и даже суда, которые прибило к дрейфующему мусору после цунами в Японии в 2011 году.

Автор фото, Smithsonian Подпись к фото, Более половины обнаруженных на пластике в открытом океане организмов обычно живут в прибрежных водах

Сама идея исследования, выводы которого опубликованы в журнале Nature Communications, появилась как раз после этого разрушительного цунами. Тогда в Тихий океан были выброшены тонны мусора, а сотни прибрежных морских обитателей Японии были обнаружены живыми на предметах, которые принесло к берегам тихоокеанского побережья Северной Америки и Гавайских островов.

Поэтому экспертов беспокоит, что на пластике могут путешествовать инвазивные виды животных, то есть существа, попавшие в неестественную для них среду обитания по вине человека и угрожающие существованию местной фауны. "Мы хотим разобраться в том, как пластик переносит инвазивные виды", - объяснила доктор Харам в интервью Би-би-си.

25 млрд тонн мусора

Некоторые из организмов, которые исследователи обнаружили на изученных ими пластиковых предметах, были "коренными" жителями открытого океана. Такие организмы выживают, в том числе перемещаясь по плавающим мусорным обломкам. Но самым удивительным открытием стало разнообразие прибрежных видов, которых ученые обнаружили на пластике и которым совсем не место в открытом океане.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Исследование началось после цунами в Японии в 2011 году, когда в Тихий океан выбросило огромное количество мусора

"Мы нашли представителей прибрежной фауны более чем на половине исследованных пластиковых предметов. Это ставит перед нами немало вопросов о том, что вообще представляют собой прибрежные организмы", - говорит доктор Харам.

Ученые говорят, что их исследование выявило еще одно непредвиденное последствие загрязнения океана пластиком - и не исключено, что совсем не последнее.