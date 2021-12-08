Годовая инфляция в России ускорилась до максимума почти за шесть лет

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

В ноябре 2021 года инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4% - это максимум с января 2016 года. Продовольственные товары подорожали почти на 11%. Рост цен уже превысил значения, которые прогнозировали Центробанк и министерство экономического развития.

За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,5% (за тот же период 2020 года рост цен составил 4,05%), следует из данных Росстата.

В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года, по данным ведомства, ускорилась до 8,4% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Заметнее всего в годовом выражении подорожали мясо и птица - на 18,5%, в том числе курятина (+31% в годовом выражении), а также куриные яйца - 26,45%. Крупы и макаронные изделия подорожали на 13,35 и 13,25% соответственно.

Прогноз минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (уже превышен), на 2022 год - 4,0%. Глава министерства Максим Решетников в среду заявил, что инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 7,4-7,9% и составить в районе "8% плюс".

Банк России 22 октября повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.

Редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина:

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В этом году инфляция в России резко ускорилась. Причина в росте цен на мировых рынках на и в разрыве цепочек поставок, связанных с пандемией коронавируса и другими факторами.

Например, новые автомобили в этом году дорожают из-за нехватки чипов. Летом многие люди, столкнувшиеся со строительством или ремонтом, жаловались на резкое подорожание строительных материалов.

Но основной вклад в инфляцию в этом году вносит рост цен на продукты питания: в ноябре 2021 года они подорожали на 12% по сравнению с ноябрем 2020 года. Заметно подорожали мясо, яйца, овощи и крупы - основа потребительской корзины большинства россиян.

Чем меньше доход семьи, тем большую его долю люди, как правило, тратят именно на еду. Рост потребительских цен фактически напрямую бьет по самому бедному и незащищенному населению. Им приходится все большую долю доходов тратить на еду, а значит, у них сокращаются возможности копить деньги или делать большие покупки. Фактически люди с невысокими доходами из-за бурного роста цен становятся еще беднее.

Центральный банк - именно в его компетенцию входит задача удерживать инфляцию на целевом уровне в 4% - в последние месяцы раз за разом повышает ключевую ставку. В теории это должно сделать кредиты более дорогими и сдержать потребление. На практике это пока малоэффективно: ЦБ никак не может управлять факторами предложения, например, тем, что машин мало или случился неурожай.