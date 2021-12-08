Годовая инфляция в России ускорилась до максимума почти за шесть лет
В ноябре 2021 года инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4% - это максимум с января 2016 года. Продовольственные товары подорожали почти на 11%. Рост цен уже превысил значения, которые прогнозировали Центробанк и министерство экономического развития.
За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,5% (за тот же период 2020 года рост цен составил 4,05%), следует из данных Росстата.
В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года, по данным ведомства, ускорилась до 8,4% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.
Заметнее всего в годовом выражении подорожали мясо и птица - на 18,5%, в том числе курятина (+31% в годовом выражении), а также куриные яйца - 26,45%. Крупы и макаронные изделия подорожали на 13,35 и 13,25% соответственно.
Прогноз минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (уже превышен), на 2022 год - 4,0%. Глава министерства Максим Решетников в среду заявил, что инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 7,4-7,9% и составить в районе "8% плюс".
Банк России 22 октября повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%.
Редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина:
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Конец истории Подкаст
В этом году инфляция в России резко ускорилась. Причина в росте цен на мировых рынках на и в разрыве цепочек поставок, связанных с пандемией коронавируса и другими факторами.
Например, новые автомобили в этом году дорожают из-за нехватки чипов. Летом многие люди, столкнувшиеся со строительством или ремонтом, жаловались на резкое подорожание строительных материалов.
Но основной вклад в инфляцию в этом году вносит рост цен на продукты питания: в ноябре 2021 года они подорожали на 12% по сравнению с ноябрем 2020 года. Заметно подорожали мясо, яйца, овощи и крупы - основа потребительской корзины большинства россиян.
Чем меньше доход семьи, тем большую его долю люди, как правило, тратят именно на еду. Рост потребительских цен фактически напрямую бьет по самому бедному и незащищенному населению. Им приходится все большую долю доходов тратить на еду, а значит, у них сокращаются возможности копить деньги или делать большие покупки. Фактически люди с невысокими доходами из-за бурного роста цен становятся еще беднее.
Центральный банк - именно в его компетенцию входит задача удерживать инфляцию на целевом уровне в 4% - в последние месяцы раз за разом повышает ключевую ставку. В теории это должно сделать кредиты более дорогими и сдержать потребление. На практике это пока малоэффективно: ЦБ никак не может управлять факторами предложения, например, тем, что машин мало или случился неурожай.
Еще один фактор - это инфляционные ожидания. Часто люди покупают что-то, ожидая, что цены на эти товары вырастут. Это поведение приводит к тому, что товары дорожают сами по себе. ЦБ ежемесячно замеряет эти ожидания. В последние месяцы они тоже оказываются на многолетних максимумах. В ноябре респонденты, участвовавшие в опросе, подготовленном для ЦБ, оценили, что инфляция за предыдущие 12 месяцев была 16,2%, а в следующие 12 месяцев респонденты ждали, что цены вырастут еще на 13,5%. В опросах люди жаловались на рост цен на продукты питания. Справиться с ростом инфляционных ожиданий ЦБ тоже пока не может.
Инфляция в России побила пятилетний рекорд. Почему растут цены и чего ждать дальше?
Инфляция в России ускоряется не первый месяц подряд, а по итогам сентября побила пятилетний рекорд - с такой скоростью цены не росли с 2016 года. По некоторым группам товаров рост особенно стремительный - в лидерах овощи, мясо и автомобили. Би-би-си спросила экономистов, почему это происходит и чего ждать дальше.