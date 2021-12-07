Под Ярославлем задержали подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы. Суд отказался его арестовать
В Ярославской области задержан 16-летний подросток, которого подозревают в изготовлении взрывчатки и призывах к насильственным акциям против власти в "закрытых" телеграм-чатах. Суд отказался его арестовать.
"Постановлением Кировского районного суда Ярославля отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый освобожден в зале суда", - сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского облсуда Ольга Козлова.
О задержании подростка стало известно утром во вторник. Центр общественных связей ФСБ назвал задержанного "сторонником анархизма".
В сообщении на сайте Следственного комитета России сказано, что юноша - участник "закрытых" чатов в мессенджере Telegram, "объединяющих радикально настроенных граждан, призывающих к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка".
Из пресс-релиза следует, что уголовное дело завели по материалам ФСБ. В деле две статьи УК РФ - ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).
По версии следствия, в своем доме в поселке Каменки подозреваемый изготовил взрывчатое вещество - триперекись ацетона (и потом хранил его).
"Задержанный планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе", - утверждает ФСБ. Кроме того, спецслужба заявляет, что юноша "призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти".
При обыске дома у подростка изъяты самодельное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи, пишет "Коммерсант".
В средней школе в Каменках газете подтвердили, что задержанный учился у них, но воздержались от других комментариев. Комментариев со стороны защиты также пока нет.