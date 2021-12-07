Дело о похищении аппаратуры из "самолета Судного дня" передано в суд в Таганроге

Тимур Сазонов

Би-би-си

6 часов назад

Автор фото, Getty Images

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о хищении секретных деталей из самолета ИЛ-80, прозванного в СМИ "самолетом Судного дня". Главным обвиняемым стал безработный 36-летний житель Таганрога Жора Серёжевич Хачунц. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно об этом деле.

О завершении расследования в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По версии следствия, в декабре прошлого года Хачунц с сообщником влезли в самолет через аварийную дверь и похитили оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Сам Хачунц вину не признает, его адвокат заявляет о недостаточности улик.

ИЛ-80 - это воздушный командный пункт. Он разработан в конце 1980-х годов ОКБ им. Ильюшина и считается одним из самых засекреченных самолетов минобороны России. Предполагается, что такие воздушные суда могут использованы во время ядерной войны, если все наземные пункты управления окажутся уничтожены.

По данным Интерфакса, этот ИЛ-80 был доставлен на аэродром таганрогского ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в 2019 году для прохождения "регламентных работ".

О пропаже деталей стало известно в начале декабря прошлого года - в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности предприятия. Он рассказал, что при осмотре воздушного судна обнаружены следы вскрытия грузового люка, а из отсеков пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из таких же, уже демонтированных, блоков.

Позже собеседник Интерфакса заявил, что это было "старое, отслужившее оборудование", которое подлежало замене. Он утверждал, что "о краже техники последних лет речи не идет".

"В неустановленное время, с неустановленным лицом…"

На месте хищения полиция обнаружила следы обуви предполагаемых преступников и отпечатки их пальцев.

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В начале января 2020 года стало известно, что в краже подозревают безработного жителя Таганрога Хачунца. Решением Таганрогского городского суда он был заключен под стражу на два месяца. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ ("кража").

Как рассказала Би-би-си жена Хачунца Елена, подозреваемым в похищении деталей ИЛ-80 ее муж стал не сразу. Изначально его задержали 26 декабря 2019 года за управление автомобилем без прав. Ранее Жора Хачунц уже отбывал восемь месяцев наказания за езду в нетрезвом виде, его лишили прав на два года.

"Он выехал в магазин через дорогу за водой и думал, что быстро вернется, - объяснила Елена Хачунц. - Но его поймали сотрудники ДПС. Дали 10 суток ареста. А потом он мне позвонил и сказал, что к нему в камеру пришли следователи и обвиняют его в краже каких-то деталей".

По словам Елены Хачунц, муж был очень напуган и не понимал, о чем идет речь. Женщина говорит, что в их семье не следят за новостями. "У нас маленькая дочь, и по телевизору постоянно идут мультики. Телефон у мужа кнопочный, так что мы не знали ни о какой краже", - утверждает она.

После этого Елену и ее старшего сына неоднократно вызывали на допросы. В доме прошли обыски. Содержание в СИЗО ее задержанному мужу неоднократно продлевали.

По данным издания "Медиазона" (властями России причислено к СМИ, выполняющим функции иностранного агента), обвинение, предъявленное Жоре Хачунцу, менялось.

Согласно первой редакции, он и "другие неустановленные лица, в точно неустановленные дату и время", проникли на охраняемую территорию аэродрома и через аварийный люк залезли в самолет. Похитив аппаратуру, злоумышленники якобы скрылись, распорядившись украденным "по собственному усмотрению". Ущерб от похищения, по мнению следователей, не был точно обозначен, но точно превышал 1 млн рублей, пишет "Медиазона".

Позже к обвинению добавились детали: оборудование с аэродрома похитители якобы вывозили на автомобиле. При этом сообщники "исследовали местность", "определили место и способ проникновения на территорию", "убедились, что за ними никто не наблюдает" и "неустановленным способом" проникли на аэродром.

Также выяснилось, что срок службы украденной электроники истек еще в апреле 2019 года. Поэтому сумму ущерба уточнили, исходя из цен на металлолом в пунктах его приема в Ростовской области. В новой редакции обвинения ущерб составил 2,7 млн рублей.

Жена: "Он еле ползал после ранения"

Елена Хачунц убеждена, что ее муж ни в чем не виноват, а обвинения против него надуманы. "Это бред, мы живем вообще в другом конце города, а самолеты муж видел только в небе", - говорит она.

По словам Елены, ее муж не мог совершить преступление прежде всего по состоянию здоровья. 1 сентября 2020 года, незадолго до предполагаемой кражи, он получил три ножевых ранения в результате бытовой ссоры с "каким-то рецидивистом".

После ранения Хачунц два месяца "еле ползал с высокой температурой", у него была пробита почка, поврежден кишечник, в больнице он лежал, по словам жены, "весь на трубках". Тем не менее он старался работать: во дворе дома держал автомастерскую, и к нему часто приезжали клиенты.

Елена уверяет, что муж постоянно был дома и ни разу не выходил никуда ночью. "Я настолько ревнивая, что если бы он куда-то пошел вечером, то порог дома больше бы не переступил", - говорит она.

Адвокат: "Непонятно, что нам предъявляют"

По словам Ольги Бояркиной, адвоката Жоры Хачунца, всё обвинение против ее подзащитного строится на двух доказательствах. Это результаты экспертизы, которая обнаружила "след ДНК" мужчины на ручке аварийного люка, а также на показаниях засекреченного свидетеля, которому он якобы сообщил о краже, находясь с ним в СИЗО.

"Следы ДНК были обнаружены только на ручке люка - следователи не указывают, как они туда попали", - рассказала Ольга Бояркина Би-би-си.

Адвокат подчеркивает, что это потожировые следы, а не отпечатки пальцев, не кровь и не слюна. По ним нельзя напрямую сказать, что Хачунц касался ручки люка.

"Имя предполагаемого свидетеля также не указывается, - продолжает Бояркина. - Как и то, когда и при каких обстоятельствах он мог с ним говорить. Нам не дали возможности провести очную ставку".

За время следствия Жора Хачунц прошел множество проверок на полиграфе, однако к делу не приобщены их результаты, добавляет Бояркина. Она считает, что это из-за того, что полиграф "явно подтверждает невиновность" Хачунца.

"Мне как адвокату и моему подзащитному до сегодняшнего дня непонятно, что нам предъявляют в качестве обвинения, - говорит она. - Не установлен способ совершения преступления, дата и время его. Не установлен способ, как обвиняемый проник на территорию завода и в воздушное судно. И при этом дело было подписано прокурором".

На срок до 10 лет

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области сообщило 6 декабря, что его следственной частью окончено расследование уголовного дела "в отношении 36-летнего гражданина, обвиняемого в совершении кражи авиационного оборудования из самолета ИЛ-86".

По словам пресс-службы, "в настоящее время следствием собрана доказательная база противоправной деятельности фигуранта". Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

Статья, по которой обвиняют Жору Хачунца, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Первое заседание по делу Хачунца назначено на 20 декабря.

При чем тут Судный день

Воздушные командные пункты были названы "самолетами Судного дня" (Doomsday planes) в США. Предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. (Судный день в переносном смысле - конец света, последний день существования мира.)

Самыми известными моделями таких самолетов называют американские E-4B на базе "Боинга 747" и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

Первый полет Ил-80 совершил в мае 1985 года. 9 мая 2010 года Ил-80 принял участие в воздушной части парада в честь 65-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В мае 2019 года замминистра обороны Алексей Криворучко говорил, что в России были завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 и началась работа по переоборудованию имеющихся самолетов.

В августе 2021 года глава министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что в России приступили к разработке нового "самолета Судного дня" на замену Ил-80.

В октябре этого года ТАСС со ссылкой на свой источник в самолетостроительной отрасли сообщал, что воздушные пункты управления войсками планируется перенести с Ил-80 на Ил-96-400М.