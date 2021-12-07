ОАЭ перевели госпредприятия на западный график и сократили рабочую неделю на полдня

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новый график работы позволит Дубаю совпадать по рабочему времени со странами Запада

Объединенные Арабские Эмираты с 1 января 2022 года переходят на западный график работы и 4,5-дневную рабочую неделю. Это означает, что выходными днями в ОАЭ станут суббота, воскресенье и половина пятницы, а не пятница и суббота, как сейчас. Это позволит Дубаю совпадать по рабочему времени с западными экономическими партнерами.

Пятница - священный день в исламе, поэтому в большинстве государств Персидского залива и арабских стран выходные приходятся на пятницу и субботу - или на четверг и пятницу.

ОАЭ стали первой страной Персидского залива, которая перенесла выходные на субботу и воскресенье.

Впрочем, половина пятницы при этом тоже останется нерабочей. День в государственных компаниях будет заканчиваться в 12:00 - для того, чтобы верующие могли отслужить полуденные молитвы. Согласно исламским обычаям, работа во время пятничной полуденной молитвы запрещена, но ее можно выполнять до и после молитвы.

ОАЭ также станет первой страной в мире, которая официально ввела национальную 4,5-дневную рабочую неделю вместо повсеместно действующей пятидневной.

И новый график выходных, и 4,5-дневная рабочая неделя пока касаются только государственных служащих. Власти страны не дали никаких конкретных инструкций для частного сектора.

Разворот в сторону Запада

"Длинные выходные - это часть усилий правительства ОАЭ по улучшению баланса между работой и личной жизнью для развития социального благополучия нации при одновременном повышении производительности труда, - сказано в официальном заявлении властей. - Единый график с западными странами, которые придерживаются выходных в субботу и воскресенье, будет способствовать укреплению международных деловых связей и расширению возможностей для тысяч базирующихся в ОАЭ транснациональных компаний".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 4,5-дневная рабочая неделя введена только для госсектора, но власти надеются, что частный бизнес последует примеру

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Решение правительства, вероятно, приведет к тому, что частный сектор и школы последуют его примеру. Именно так произошло в 2006 году, когда страна перешла с исламской рабочей недели, которая начинается в субботу и заканчивается в среду, на рабочую неделю с воскресенья по четверг.

ОАЭ в последнее время предприняли несколько шагов для открытия своей экономики, включая продажу пакетов акций контролируемых государством компаний. В прошлом году страна также нормализовала отношения с Израилем, что позволило начать торговлю на сотни миллионов долларов.