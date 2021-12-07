Индийские боссы Кремниевой долины. Почему выходцы из Индии руководят гигантами хайтека США

Нихил Инамдар, Апарна Аллури

Би-би-си

час назад

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Параг Агравал недавно сменил на посту гендиректора со-основателя Twitter Джека Дорси

Параг Агравал, назначенный на прошлой неделе главой социальной сети "Твиттер", пополнил собой добрую дюжину выходцев из Индии, которые занимают ключевые посты в самых влиятельных компаниях Кремниевой долины. Сатья Наделла из Microsoft, Сундар Пичаи из Alphabet, топ-менеджеры IBM, Adobe, Palo Alto Networks, VMWare и Vimeo - все они индийского происхождения. Как же вышло, что представители этого меньшинства настолько успешно осваивают руководящие должности в высокотехнологических компаниях - при том, что этнические индийцы составляют всего один процент населения США и 6% сотрудников Кремниевой долины?

"Ни один народ в мире не устраивает своим гражданам таких гладиаторских тренировок, как Индия", - говорит Рамабадран Гопалакришнан, бывший исполнительный директор инвестиционного холдинга Tata Sons и соавтор книги "Менеджер: сделано в Индии".

"От рождения до смерти, от поступления в школу до получения работы, от неравномерного развития инфраструктуры до недостаточных мощностей - выросший в Индии человек становится менеджером от бога", - считает Гопалакришнан, ссылаясь при этом на знаменитого индийского эксперта по корпоративным стратегиям Коимбатура Прахалада.

Другими словами, жесткая конкуренция в неупорядоченной среде учит их эффективно решать проблемы и приспосабливаться ко всему. Кроме того, многим индийцам свойственно ставить карьеру выше личной жизни, что совпадает с американской культурой сверхурочной работы. "Эти качества отличают топ-менеджеров во всем мире", - замечает Гопалакришнан.

Четырехмиллионная индийская община, к которой относятся и топ-менеджеры Кремниевой долины, - одна из самых зажиточных и высокообразованных в США. Примерно миллион этнических индийцев трудятся учеными и инженерами. Более 70% американских виз категории H-1B (разрешений на работу для иностранцев) выдается индийским программистам. 40% всех технических специалистов иностранного происхождения в Сиэтле и других городах, где процветают высокие технологии, - индийцы.

"Сливки общества"

"Это результат кардинального изменения иммиграционной политики США в 1960-е годы", - говорится в коллективной работе: "Еще один процент: индийцы в Америке".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Индиец Сатья Наделла ранее в этом году был назначен президентом Microsoft после семи лет работы генеральным директором

На волне движения за гражданские права вместо распределения квот на миграцию по гражданству тех или иных стран во главу угла были поставлены профессиональная квалификация и воссоединение семей. Вскоре в США начали массово прибывать образованные индийцы - сначала ученые, инженеры и врачи, а теперь в основном программисты.

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Эта когорта не была похожа ни на одну другую, пишут авторы книги "Еще один процент". Они прошли тройной отбор: принадлежали к привилегированным высшим кастам, способным отправить своего ребенка в престижный колледж, были достаточно обеспечены, чтобы получить в США степень магистра и, наконец, обладали глубокими познаниями в точных науках, инженерном деле, математике и других областях, признанных важными для американского рынка труда.

"Это сливки общества, они поступали в компании с наилучшими перспективами карьерного роста, - говорит предприниматель и ученый Вивек Вадхва. - К тому же они получили большие преимущества за счет хороших связей в Кремниевой долине - они поддерживали друг друга".

Вадхва добавляет, что многие родившиеся в Индии топ-менеджеры прошли в технологических компаниях долгий путь, поднимаясь по карьерной лестнице с самого низа. Поэтому они обладают скромностью - и это выгодно отличает их от боссов, когда-то основавших свои фирмы. Последних часто обвиняют в спесивости, вере в собственную избранность и неумении трезво оценить свои методы управления.

Мягкий стиль

Такие менеджеры, как Сатья Наделла и Сундар Пичаи, принесли с собой осмотрительность, самоанализ и более мягкий стиль управления, что сделало их идеальными кандидатами на высшие посты. Особенно - в период, когда репутация гигантов хайтека пострадала из-за слушаний в Конгрессе, конфликтов с иностранными правительствами и растущего разрыва в богатстве между процветающей Кремниевой долиной и остальной Америкой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сан-Хосе - центр Кремниевой долины, где находятся крупнейшие технологические компании США

Их скромная и никого не задевающая манера вести дела превратилась в огромный плюс, соглашается обозреватель агентства Bloomberg по высоким технологиям Сарита Раи.

"Разнообразие индийского общества со множеством обычаев и языков учит разруливать сложные и деликатные ситуации. Плюс традиционное трудолюбие", - говорит индийско-американский миллиардер и венчурный предприниматель, со-основатель компании Sun Microsystems Винод Хосла.

Есть и более очевидные причины. Многие индийцы свободно владеют английским, поэтому им проще интегрироваться в американское общество.

Кроме того, в индийской системе образования делается упор на математику и естественные науки, что привело к процветанию компьютерной отрасли в самой Индии. Такие специалисты дополнительно оттачивают свои знания в американских технологических и менеджерских высших школах и отлично вписываются в развитую индустрию хайтека.

Индийские "единороги"

"Можно сказать, что успех индийских корпоративных боссов символизирует все лучшее, что дает Америка (или по крайней мере давала до ограничений на миграцию, введенных после нападений 11 сентября 2001 года), и лучшее, что дает Индия", - написал недавно в журнале Foreign Policy экономист Рупа Субраманья.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сундар Пичаи возглавил Google (ныне Alphabet) в 2015 году в возрасте 43 лет

В последнее время длинная очередь за гринкартами и расширение предпринимательских возможностей в самой Индии несколько снижают притягательность карьеры за океаном. "Многие индийцы теперь предпочитают "американской мечте" открытие стартапов у себя на родине", - пишет Сарита Раи.

Рост числа индийских "единорогов" - стартапов, стоящих более миллиарда долларов, - свидетельствует о том, что страна уже способна сама генерировать крупный высокотехнологичный бизнес. Правда, по словам экспертов, говорить об их глобальном влиянии пока рано.

"Индийская культура стартапов относительно молода. Им помогает возникающий имидж успешного индийца - как в самостоятельном предпринимательстве, так и на корпоративной лестнице, но этому явлению требуется время, чтобы распространиться широко", - замечает Винод Хосла.