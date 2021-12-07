Коронавирус: ВОЗ призывает не спешить с обязательной вакцинацией; в Британии "Омикрон" скоро заменит "Дельту"

11 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Вариант коронавируса "Омикрон" вернул в обиход маски, перчатки и социальную дистанцию

Евросоюз решает, как противостоять распространению штамма "Омикрон", о котором по-прежнему почти ничего не известно; тем временем в Британии новая вариация ковида может вскоре стать самой распространенной. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о том, что обязательная вакцинация должна быть только самой крайней мерой, а в Австрии ставят ультиматум тем, кто не сделал прививку. Главное о пандемии коронавируса за день - в нашем обзоре.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по темпам распространения коронавируса на первом месте в мире остаются США - там за последние 28 дней Covid-19 обнаружен у 2,6 млн человек, на втором - Германия (1,4 млн заболевших), на третьем - Великобритания (1,1 млн диагнозов), на четвертом - Россия (более 970 тыс. диагнозов).

Пока неизученный "Омикрон"

Министры здравоохранения ЕС встретились во вторник, чтобы обсудить ситуацию с распространением "Омикрона". Каждая страна Евросоюза по-прежнему сама решает, что именно ей делать, чтобы не допустить перегрузки больниц и роста числа заражений и смертности. Однако европейский комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призвала министров уделить особенное внимание вакцинации и призывам к населению соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес призывает европейские страны ответственнее относиться к вакцинации и мерам социального дистанцирования

Пока точно неизвестно, насколько опасно заражение "Омикроном" по сравнению с другими вариантами вируса, и способен ли он обходить антитела, полученные от прививок и после болезни. Однако первоначальные данные подтверждают, что он как минимум более заразный.

Вариант ковида "Омикрон", впервые обнаруженный в ЮАР всего две недели назад, сейчас зарегистрирован более чем в 40 странах. Сначала штамм находили только у путешественников, прибывших из Африки, но теперь есть основания предполагать, что он уже распространился среди населения других стран.

Ряд государств считают, что остановить распространение "Омикрона" помогут только новые запреты на въезд.

"Мы до сих пор не все знаем об "Омикроне", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан. - Следовательно, ограничения на въезд в ЕС важны для того, чтобы свести к минимуму распространение нового варианта в Европе и Германии".

Врачи из больниц столицы ЮАР Претории, которые наблюдают за пациентами с "Омикроном", говорят, что те переносят инфекцию легче, чем заболевшие предыдущим вариантом "Дельта". Более того, большинство из пациентов попали в больницы по другим причинам и не имеют симптомов коронавируса.

Эти наблюдения являются предварительными и не подвергались экспертной оценке. Тем не менее, смертей от коронавируса в Южной Африке пока больше не стало, несмотря на рост числа случаев заболевания.

Однако ученые призывают правительства и людей не расслабляться на фоне не слишком тревожных новостей об опасности "Омикрона". Новый вариант изучается, и окончательное представление о его природе будет составлено не раньше, чем через несколько недель.

ВОЗ: "Обязательная вакцинация - самая крайняя мера"

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что введение обязательной вакцинации должно быть "абсолютно крайней мерой, которую нужно применять, только когда исчерпаны все другие возможные варианты".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Брюсселе 7 декабря прошли протесты против обязательной вакцинации работников социального сектора

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"Эффективность обязательных мер очень зависит от контекста", - говорит Клюге - и призывает помнить, что важный фактор успеха здесь - уровень доверия к властям в тех или иных странах. "То, что приемлемо в одном сообществе, может не работать или не быть приемлемым в другом", - считает представитель ВОЗ. Он добавляет, что требования к вакцинации не должны приводить к неравенству при доступе людей к здравоохранению.

Представитель ВОЗ заявил, что сейчас организация наблюдает рост заражений во всех возрастных группах, при этом самые высокие показатели регистрируются среди детей в возрасте от пяти до 14 лет. По данным ВОЗ, дети младшего возраста заболевают в два-три раза чаще, чем в среднем по всем категориям населения.

Но если для детей вирус не столь опасен, то для тех, кому они его могут передать, то есть для их бабушек и дедушек, заражение может стать летальным. Поэтому ВОЗ призывает обратить пристальное внимание на защиту детей от вируса. В частности, Клюге заявил, что в школах необходимо усилить вентиляцию, а маски должны стать обязательными во всех начальных классах.

При этом представитель ВОЗ считает, что каждая страна должна самостоятельно решать, нужно ли вакцинировать детей от ковида.

Австрия: локдаун для непривитых продолжится

В Австрии в это воскресенье завершится национальный локдаун, введенный 19 ноября. Власти страны объявили, что хотя на государственном уровне карантинные меры снимаются, австрийские земли могут самостоятельно решать, когда отказаться от ограничений.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил невакцинированным австрийцам жить в локдауне - или сделать прививку

Мэр Вены в ответ заявил, что с понедельника в городе будут открыты непродовольственные магазины и рождественские ярмарки, а рестораны и кафе в столице откроются на неделю позже.

Но для непривитых граждан (для них локдаун начался на неделю раньше, чем для вакцинированных) ограничения сохранятся. Им, как и прежде, запрещено посещать любые общественные места, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Более того, непривитые не могут покидать свои дома без уважительной причины, то есть должны выходить на улицу только для поездок на работу, похода в магазин или занятий спортом.

"Всем непривитым, которые страдают от того, что оказались в изоляции, мы можем предложить следующее: вы можете избежать локдауна, если примете решение в пользу вакцинации", - сказал только что назначенный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Франция закрывает ночные клубы

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о введении новых ограничений, поскольку уровень заболеваемости в стране превышает 400 случаев на каждые 100 тыс. населения, что выше, чем на пике третьей волны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Чтобы противостоять пятой волне коронавируса, власти Франции закрыли ночные клубы на месяц

Так, с этой пятницы во Франции на четыре недели будут закрыты ночные клубы. А для детей в школах ввели обязательные маски - и не только когда они сидят на уроках в помещении, но и гуляют во дворе на переменах.

Кроме того, власти призвали работодателей поощрять сотрудников к работе из дома и призвали людей отказаться от корпоративных рождественских и новогодних вечеринок.

При этом пока французское правительство не намерено вводить комендантский час или локдаун, как это было ранее. Власти также не рассматривают разделение французов на привитых и непривитых с целью введения ограничений для тех, кто не вакцинировался.

Великобритания: "Омикрон" заменит "Дельту"

Примерно через 10 дней в Великобритании может быть больше случаев заражения "Омикроном", чем в тех странах Африки, которые она недавно внесла в "красный список", заявил профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор из некоммерческой организации Covid Zoe, занимающейся изучением коронавируса с марта 2020 года.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Омикрон" может стать доминирующим в Великобритании уже через несколько недель

Спектор считает, что официальные цифры заражения "Омикроном" неточны и случаев как минимум в три раза больше. Британские власти пока объявили примерно о 350 случаях нового варианта, но профессор считает что в Великобритании их уже от тысячи до двух тысяч.

Со Спектором согласен его коллега, доктор Джеффри Барретт, директор инициативы по геномике коронавируса из британского института Сенгера. "Я думаю, теперь мы можем сказать, что этот вариант распространяется в Великобритании быстрее, чем "Дельта", - считает Барретт.

Он также убежден, что в течение нескольких недель "Омикрон" в стране станет доминирующим и заменит "Дельту".