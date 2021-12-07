Переговоры Путина и Байдена: что о них рассказали Белый дом и Кремль

7 декабря 2021, 20:06 GMT Обновлено 40 минут назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели переговоры по видеосвязи, которые продолжались два часа. Главной темой разговора стало скопление российских войск рядом с границей Украины и обеспокоенность Запада по поводу возможного вторжения России на Украину.

Что заявили в Белом доме

В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность США ситуацией со скоплением российских войск у границ Украины, сообщил Белый дом.

"Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации ситуации с размещением войск России вокруг Украины и подчеркнул, что США и наши союзники в случае эскалации ситуации ответят решительными экономическими и другими мерами", - говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров.

Как сообщил Белый дом, Байден в ходе разговора заявил о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал к "деэскалации и возвращению к дипломатии".

Также во время переговоров Путин и Байден затронули вопросы кибербезопасности, стратегической стабильности, а также совместную работу России и США по региональным вопросам, в том числе отношения с Ираном, сообщили в Белом доме.

Что заявил Кремль

В Кремле сообщили, что переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер.

В сообщении говорится, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года".

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"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - сообщили в Кремле.

Российская сторона также подтвердила, что Байден в разговоре предупредил о санкциях, которые США будут готовы применить в случае обострения на границе с Украиной.

"Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки", - сообщил Кремль.

Путин в ответ заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у границ России.

"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - заявил российский президент.

Путин в ходе разговора также предложил Вашингтону обнулить накопившиеся ограничения на работу дипмиссий.

"С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений", - говорится в сообщении Кремля.

Передвижения войск

Это вторые переговоры Путина и Байдена в этом году. В июле они лично встречались в Женеве.

Белый дом анонсировал, что одной из ключевых тем переговоров Путина и Байдена в этот раз станет возможность российского вторжения на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в субботу заявила, что Байден намерен выразить Путину "озабоченность США военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".

О подобных планах Кремля американские СМИ стали писать еще в октябре, ссылаясь на источники в американской разведке. В Киеве утверждают, что Россия разместила на границе около 94 тысяч военнослужащих, перенаправила туда бронетанковую технику и системы радиоэлектронной борьбы.

Российская сторона отрицает планы вторжения и заявляет, что войска проводят возле границы учения. "Мы на своей территории имеем право войска подвигать, но ни о каком нагнетании речи не идет", - заявил в минувшую пятницу помощник президента России Юрий Ушаков.

Москва также обвиняет украинские власти в попытках эскалации ситуации и наращивании собственных войск. По утверждению российского МИД, Украина направила к границе с Россией 125 тысяч военнослужащих.

Также российские власти обвиняют НАТО в провокационном поведении из-за внеплановых учений альянса в Черном море.