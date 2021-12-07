Суд в Гааге обязал Армению и Азербайджан прекратить взаимную дискриминацию

7 декабря 2021, 17:39 GMT Обновлено час назад

Автор фото, un.org

Международный суд ООН в Гааге во вторник вынес решения по двум делам, касающимся конфликта между Арменией и Азербайджаном. Суд обязал Азербайджан предотвращать дискриминацию армян на своей территории, а власти Армении - дискриминацию азербайджанцев.

Вынесение решений председателем суда Джоан Донахью транслировалось на сайте ООН.

"В соответствии со своими обязательствами по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации до вынесения решения по существу дела Армения должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и поощрение расовой ненависти, в том числе организациями и частными лицами на ее территории, направленной на лиц азербайджанского происхождения", - заявила она.

Решение в отношении Азербайджана в части обвинений в расовой дискриминации почти идентично. Власти Азербайджана должны "предпринять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации, направленных на людей армянского происхождения, в том числе со стороны официальных лиц и общественных институтов".

"Обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к усугублению или продлению конфликта", - добавила судья.

Автор фото, un.org Подпись к фото, В зал суда пустили только судей и представителей сторон, журналисты и дипломаты наблюдали за вынесением решения по видеосвязи

Также суд обязал Азербайджан обеспечить безопасность армянских пленных, захваченных в ходе эскалаций в Нагорном Карабахе. Баку обязали принять меры против осквернения объектов армянского культурного наследия на своей территории.

Решения Международного суда являются юридически обязывающими, хотя рычагов для их претворения в жизнь у суда фактически нет.

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Разбирательство было инициировано Арменией в сентябре. Ереван обвинил Азербайджанские власти в нарушении международной конвенции по борьбе со всеми формами расовой дискриминации во время боев осени 2020 года в Карабахе и после прекращения военных действий.

Азербайджан выдвинул аналогичные обвинения через несколько дней. Представители Баку обвинили армянские власти в политике этнических чисток, уничтожении азербайджанской культуры и возбуждении ненависти по отношению к азербайджанцам. Они ссылались на эпизоды, произошедшие после обострения конфликта в Нагорном Карабахе прошлой осенью.

Последний всплеск насилия между Арменией и Азербайджаном произошел 16 ноября. Минобороны Армении обвинило Баку в попытке прорыва границы, а в Баку заявили об атаке на азербайджанские позиции. Начались столкновения.

Ереван обратился к Москве за помощью в защите суверенитета. Азербайджан и Армения прекратили боевые действия после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России, утверждает российское минобороны.

26 ноября лидеры двух стран при посредничестве России встретились впервые после ноябрьского обострения. Они договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии о делимитации границы.