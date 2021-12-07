В Париже арестован подозреваемый в убийстве Джамаля Хашогги

5 часов назад

Автор фото, AFP

Во Франции по подозрению в убийстве журналиста Джамаля Хашогги задержан 33-летний гражданин Саудовской Аравии. Хашогги, публично критиковавший аравийский режим и наследного принца, в октябре 2018 года был убит и расчленен прямо в саудовском консульстве в Стамбуле.

Имя задержанного - Халед Аэд Алотаиби. Он бывший служащий саудовской королевской гвардии и один из 26 граждан королевства, которых Стамбул разыскивает в связи с этим убийством.

Алотаиби был задержан в парижском аэропорту Шарля де Голля. Он готовился вылететь в Эр-Рияд под своим именем и, предположительно, на паспортном контроле обнаружилось, что Алотаиби находится в базе разыскиваемых лиц Интерпола.

Вопрос об экстрадиции задержанного в Турцию решит суд.

Убийство Хашогги

Джамаль Хашогги был саудовским оппозиционным журналистом. С 2017 года он вел из США колонку в Washington Post, в которой обличал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана. В частности он обвинял принца, с которым Запад связывал надежды на реформы в королевстве, в преследовании диссидентов.

В октябре 2018 года Хашогги зашел по делам в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и так и не вышел. Позже выяснилось, что журналиста убили прямо в консульстве.

Позже была опубликована аудиозапись, сделанная в консульстве турецкой разведкой. Основываясь на этой записи, спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар пришла к выводу, что Хашогги стал жертвой запланированной внесудебной казни, а также - что его расчленили. Тела Хашогги так и не нашли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Репустация наследного принца ОАЭ Мохаммеда ибн Салмана серьезно пострадала после убийства оппозиционного журналиста

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Саудовская Аравия заявила, что журналист стал случайной жертвой агентов, посланных в Турцию, чтобы убедить его вернуться в королевство. В декабре 2019 года саудовские власти провели судебный процесс и приговорили к смертной казни пятерых человек, которых суд счел причастными к убийству. Еще трое обвиняемых получили тюремные сроки.

Однако международное сообщество это не убедило. Аньес Каламар назвала процесс "антитезой справедливости".

Не убедил процесс и турецкие власти. В Стамбуле считают, что были наказаны не все организаторы и исполнители убийства, и по крайней мере 36 из них пока находятся на свободе.

Алотаиби, по информации Аньес Каламар, был фигурантом дела об убийстве Хашогги в Саудовской Аравии, но обвинений ему предъявлять не стали. Предположительно в день убийства Хашогги он находился в Стамбуле, но не в здании консульства.

Аньес Каламар, сегодня занимающая пост генерального секретаря правозащитной организации Amnesty International, написала в "Твиттере", что арест Алотаиби может стать прорывом в расследовании дела об убийстве.

Плохие новости для Эр-Рияда

Фрэнк Гарднер,корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

В Эр-Рияде на фоне всех последствий убийства Хашогги эта новость вряд ли кому-то придется по душе. Однако она может привести к прорыву в незавершенном расследовании, которое ведут бывший спецдокладчик ООН и правозащитные организации.

С точки зрения саудитов, эта история закончилась, когда перед судом предстали несколько скорее незначительных фигур, которых обвинили в участии в убийстве. Там говорят, что это была несанкционированная операция, все участники которой наказаны.

Однако Турция, которая прослушивала здание посольства, где произошло убийство, а, значит, знает, что в нем происходило, предъявила обвинения еще более чем 20 саудовским чиновникам.