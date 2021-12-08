Верховный суд спустя 10 лет отправил на пересмотр дело неонацистов Тихонова и Хасис

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Автор фото, Artyom Korotayev/TASS Подпись к фото, Мосгорсуд вынес приговор Тихонову и Хасис 6 мая 2011 года

Верховный суд России отправил на пересмотр в кассационную инстанцию дело бывших членов группировки БОРН Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Дело направлено на пересмотр спустя 10 лет после приговора.

Адвоката Маркелова и журналистку Бабурову застрелили в Москве на Пречистенке 19 января 2009 года. В мае 2011 года на основании вердикта присяжных Тихонов был приговорен к пожизненному сроку, а его гражданская жена Хасис получила 18 лет колонии.

Тихонов - один из лидеров неонацистской организации "Боевая организация русских националистов" (БОРН), на счету которой было несколько громких убийств.

В феврале этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что на процессе по делу Тихонова и Хасис было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Осужденные хотели доказать, что судья и присяжные были предвзяты.

ЕСПЧ решил, что российские суды "не предоставили достаточных гарантий, чтобы исключить сомнения в непредвзятости присяжных, вынесших обвинительный приговор", а также, что "право заявителей на беспристрастный суд не было соблюдено".

Решение ЕСПЧ стало основанием для пересмотра судебных решений.

Сейчас президиум Верховного суда возобновил производство по уголовному делу и направил приговор на пересмотр, сообщает корреспондент "Новой газеты". Адвокат семьи Бабуровой Петр Заикин уточнил, что дело отправили на новое рассмотрение не в первую инстанцию, а в кассационную, поэтому повторного процесса по делу Тихонова и Хасис не будет.

"Отменено кассационное определение Верховного суда России от 14 сентября 2011 года, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение", - пояснил Интерфаксу адвокат Хасис Дмитрий Аграновский.

Адвокат добавил, что рассчитывает на отмену приговора Тихонову и Хасис в апелляционной инстанции.

Заседание президиума Верховного суда заняло всего полчаса. По видеосвязи в нем участвовали Тихонов и Хасис. Защита подала ходатайство о пересмотре дела в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, об отмене приговора и новом рассмотрении, пишет "Медиазона" (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента). В итоге судьи Верховного суда отправили дело на новое рассмотрение в кассационную инстанцию.

Автор фото, Artyom Korotayev/TASS Подпись к фото, Хасис и Тихонов во время оглашения приговора в Мосгорсуде

Присяжные 10 лет назад пришли к выводу, что Тихонов и его гражданская жена Хасис совершили преступление "в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении и осуществлением им профессиональной деятельности по защите лиц, придерживающихся антифашистской идеологии". Бабурова же была убита "в целях сокрытия преступления как очевидец совершаемого убийства Маркелова".