Дайджест: Зеленский и Байден обсудят намерения Путина; белорусский диспетчер рассказал, как сажали самолет Ryanair с Протасевичем

час назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, США готовы и дальше помогать украинским военным морально и материально, однако в случае нападения России сражаться им придется самостоятельно

Байден исключил отправку американских военных в Украину в случае российской агрессии

Президент США Джо Байден заявил, что вариант отправки американских военных в Украину в случае российской военной интервенции не рассматривается.

Выступая на следующий день после своего двухчасового разговора с Владимиром Путиным, Байден заявил, что ясно дал понять российскому лидеру, что его нападение на соседнюю страну повлечет за собой экономические последствия, "ранее никем не виданные". По его словам, он не сомневается, что Путин его услышал.

Однако, отвечая на вопрос о возможных военных действиях, Байден сказал, что моральные и юридические обязательства США перед союзниками по НАТО не распространяются на Украину, которая в этом блоке не состоит. "Варианта, что США в одностороннем порядке прибегнут к силе, чтобы противодействовать российскому вторжению в Украину, на данный момент не существует", - сказал Байден.

В свою очередь, Владимир Путин, выступая в среду, отказался отвечать на вопрос, намерен ли он отдать приказ о военном вторжении в соседнее государство, но добавил при этом, что не может просто сидеть и безучастно взирать, как НАТО продвигается все ближе к России.

По словам Джо Байдена, он надеется, что к пятнице будет объявлено о переговорах на высоком уровне между Россией и по меньшей мере четырьмя крупными державами-участницами Североатлантического альянса для обсуждения вопросов, вызывающих озабоченность в Москве.

Зеленский узнает у Байдена, о чем тот договорился с Путиным

Джо Байден поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и расскажет ему об итогах своей беседы с Путиным. За последние два дня Байден уже совершил серию звонков лидерам Британии, Германии, Франции и Италии, обсудив с ними результаты общения с российским лидером.

Ожидается, что президент США снова выскажет свою поддержку суверенитету Украины, а также призовет Зеленского к разрешению противоречий с Россией дипломатическим путем в русле Минских соглашений.

Сам Зеленский встречу Путина и Байдена пока не комментировал, но, как отмечает корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко, удивил наблюдателей, разместив в своем "Инстаграме" фотографию из тренажерного зала. "Доброе утро всем, друзьям и тем, кто завидует", - гласила подпись под изображением улыбающегося Зеленского.

Члены СПЧ вступятся перед Путиным за журналистов и заключенных

Автор фото, Kremlin.ru

Владимир Путин поговорит по видеосвязи с членами Совета по правам человека при президенте. Это ежегодное мероприятие. После того как несколько наиболее заметных членов совета были вынуждены покинуть его, к участию в беседе будут привлечены лишь "согласованные с Кремлем" участники.

Некоторые члены совета говорили, что хотят обсудить с Путиным давление на независимую прессу, а именно то, что российские власти объявили "иностранными агентами" множество изданий и отдельных журналистов, а также недавние аресты активистов и общественных деятелей. Кроме того, члены СПЧ надеются обсудить с президентом недавние сообщения о пытках и издевательствах над заключенными в российских тюрьмах и колониях.

Израиль готовится к худшему

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израиль не раз заявлял, что готов любой ценой предотвратить появление у Ирана атомной бомбы

Министр обороны Израиля Бенни Ганц, по данным агентства Рейтер, проведет в Пентагоне переговоры об организации учений, на которых израильтяне и американцы отработают варианты "наихудшего сценария": удары по иранским ядерным объектам на случай, если переговоры с Ираном об отказе от попыток создать ядерное оружие провалятся.

Сегодня же в Вене возобновляются переговоры по иранской ядерной программе, цель которых, среди прочего - вернуть США в ядерную сделку, из которой они вышли в одностороннем порядке при президенте Дональде Трампе. Спецпредставитель США по Ирану Роб Малли на выходных возвращается на эти переговоры в Вену, но западные державы все больше беспокоятся, что Иран на них просто тянет время.

Губернаторам-тяжеловесам могут облегчить жизнь

Автор фото, Mikhail Svetlov/TASS Подпись к фото, Новый закон в случае принятия позволит таким тяжеловесам, как Сергей Собянин, занимать губернаторское кресло неопределенно долго

Российская Госдума проведет второе чтение законопроекта, который, в частности, отменит лимит в два срока у власти для губернаторов российских регионов. Это позволит остаться на посту, например, мэру Москвы Сергею Собянину, которому иначе теоретически пришлось бы уйти в 2023 году.

Кроме того, законопроект об общих принципах организации публичной власти в регионах вводит единое название для глав регионов. Сейчас глава Татарстана носит титул "президент", что служит источником больших разногласий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в понедельник

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Великобритания и Канада пополнили список стран, объявивших дипломатический бойкот Зимним олимпийским играм в Пекине, которые пройдут в феврале следующего года. В среду британский премьер Борис Джонсон заявил, что никто из членов правительства не приедет на Олимпиаду в Китай в знак протеста против нарушения этой страной прав человека. Несколько часов спустя об аналогичном решении объявила и Канада.

В начале недели о своем бойкоте Олимпиады по тем же причинам объявили США и Австралия. Новая Зеландия заявила, что не будет посылать своих официальных лиц на Олимпиаду, главным образом, из-за пандемии коронавируса, при этом также выразив тревогу в связи с соблюдением прав человека в КНР. Китайские власти, в свою очередь, категорически отрицают обвинения в попрании прав человека и гражданских свобод.

Несмотря на объявление дипломатического бойкота Пекину, спортсмены из этих стран все же примут участие в Играх.

Известно, что вариант дипломатического бойкота пекинской Олимпиады рассматривают еще несколько стран, включая, например, Японию.

Times: санкции против России могут затронуть и "Северный поток"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рассказ Джейка Салливана о беседе Байдена с Путиным и возможных санкциях пересказывает вся мировая пресса

Британская газета Times, как и многие издания в мире, пересказывает заявления советника Байдена Джейка Салливана о новых санкциях, которые могут быть введены против России, если она пойдет на новое обострение конфликта с Украиной.

Джейк Салливан, комментируя видеобеседу Путина и Байдена, сказал, что санкции могут включать и запрет на поставку газа по "Северному потоку - 2".

"Германия сопротивлялась идее закрытия проекта, но, как мы понимаем, согласилась с американским планом после созвона Байдена и других мировых лидеров в понедельник", - пишет Times.

Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков накануне сказал журналистам, что вопросы энергетики Байден и Путин в своем разговоре не затрагивали.

В Германии только что, в среду, вступило в должность новое правительство во главе с социалистом Олафом Шольцем. Одна из трех партий новой правительственной коалиции, зеленые, решительно настроена против "СП-2". Газопровод достроен, но газ по нему пока не идет, поскольку Германия проверяет проект на соответствие европейским законам.

Times также пересказывает слова Джейка Салливана о том, что в случае обострения конфликта США не только помогут Украине оружием, но и разместят дополнительные контингенты в странах Балтии и Польше.

"Если будет новое вторжение в Украину, наши партнеры на восточном фронте будут очень беспокоиться о своей безопасности и территориальной целостности. Они будут просить о дополнительных силах. Мы намереваемся ответить на это положительно", - сказал советник президента США.

Глава британского генштаба: положение очень опасное

Автор фото, Max Mumby/Indigo Подпись к фото, Адмирал Рэдакин считает, что сейчас Европе грозит конфликт, какого не было со времен Второй мировой

И Times, и многие другие британские издания, вплоть до лондонской городской газеты CityAM, пересказывают первое публичное выступление нового начальника британского генштаба адмирала сэра Тони Рэдакина.

"В наихудших сценариях, то есть в случае полномасштабного вторжения в Украину, это будет нечто, чего Европа не видела со времен Второй мировой войны", - сказал накануне адмирал Рэдакин.

По мнению адмирала, ситуация вокруг Украины и России касается и Британии, что поведение России "угрожает ценностям и интересам" Запада, и что сейчас положение дел с безопасностью Британии хуже, чем когда-либо за последние тридцать лет.

Deutschlandfunk: Украина будет защищаться

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Немецкие обозреватели полагают, что сейчас украинские военные ощутимо лучше готовы к войне, чем в 2014 году

Радио Германии, Deutschlandfunk, на своем сайте подробно анализирует ситуацию в российско-украинском противостоянии.

"Кремль, очевидно, хочет добиться уступок от Украины и НАТО, и ему кажется, что сейчас - подходящее для этого время. Благоприятные для него факторы: 1. Президент США Джо Байден испытывает пресинг из-за выхода США из Афганистана, который много критикуют; 2. В Германии - новое, пока неопытное правительство, а Ангела Меркель, которая очень хорошо знала детали конфликта между Россией и Украиной, уходит; 3. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять доверие своих граждан", - рассуждает Deutschlandfunk.

Если Россия все же начнет войну, то, по мнению обозревателя радиостанции, она, возможно, не станет для россиян легкой прогулкой.

"Украинская армия не так современна, как российская, но она уже и не в том запущенном состоянии, в каком была в 2014 году. Она имеет опыт войны в Донбассе, обладает некоторым количеством современного оружия, такого как турецкие дроны и противотанковые ракеты из США. Военные эксперты также предполагают, что российская армия в случае оккупации столкнется с партизанской войной", - пишет Deutschlandfunk.

New York Times: санкции - обоюдоострый инструмент

Американская New York Times, разбираясь, какие санкции США могли бы ввести против России, в очередной раз напоминает, что, во-первых, санкции нечасто помогают добиться заявленных целей, а во-вторых, некоторые из возможных американских санкций могут навредить европейским союзникам США.

"Заставят ли более жесткие меры Россию отстать от Украины - это далеко не ясно. История экономических санкций полна очень разных примеров, и провалов в ней больше, чем успехов. А меры, которые сильнее всего ударили бы по российской экономике, вроде жестких ограничений нефтяного экспорта, ударят и по европейским союзникам Америки", - пишет газета.

Специалист по международной экономике Джеффри Шотт предположил в беседе с газетой, что в случае жестких санкций против энергетического сектора и в том числе "Газпрома" Россия может отомстить, сократив посреди зимы поставки газа в Европу.

Британский эксперт, куратор российского направления в Chatham House Джеймс Никси предпочел бы, чтобы США и Запад в целом прежде всего били бы по олигархам из окружения Путина.

Никси также отметил, что ему нравится нынешняя неопределенность с возможными санкциями США: "Это неплохо, что русским приходится гадать [какими будут санкции]".

NYT: бежавший белорусский диспетчер рассказал о перехвате рейса Ryanair

Автор фото, Reuters/Instagram/Sapega_Sofia_ Подпись к фото, Россиянку Софью Сапегу и белорусского журналиста Романа Протасевича задержали в Минске в мае после принудительной посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Та же New York Times рассказывает, что белорусский авиадиспетчер Олег Галегов, об исчезновении которого писали в июле, тогда же тайно пробрался в Польшу и рассказал польским следователям всё о перехвате Минском рейса Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Белорусские власти передали пилотам самолета, летевшего из Греции в Вильнюс, ложное сообщение о бомбе на борту, после чего лайнер был посажен в Минске, и белорусский КГБ арестовал Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу.

Газета сообщила со ссылкой на источники в европейских спецслужбах, что, согласно показаниям Галегова, всей операцией непосредственно на месте, в диспетчерской, руководил сотрудник КГБ Беларуси, и он постоянно был на связи с начальством.

Глава польского департамента национальной безопасности Станислав Жарын не стал говорить с New York Times о деталях, но подтвердил, что следствие смогло получить показания "непосредственного свидетеля действий, предпринимавшихся на диспетчерской вышке в Минске".

Польша расследует перехват лайнера ирландской компании Ryanair, потому что этот "Боинг" зарегистрирован в Польше и принадлежит польскому подразделению авиакомпании.

Автор фото, Reuters

"Невозможность учиться равносильна смертному приговору", - говорит 15-летняя Мина из северо-восточной афганской провинции Бадахшан. По ее словам, она и ее подруги потеряли почву под ногами и веру в будущее. С момента прихода к власти талибов в августе этого года девочки в Афганистане лишены возможности продолжать учебу в старших классах.

Журналисты Би-би-си поговорили со школьницами и преподавателями в 13 провинциях Афганистана, обнаружив повсеместно состояние уныния, утраты веры в будущее и в самих себя.

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