Тиктокер Константин Лакеев получил два года и восемь месяцев колонии

50 минут назад

Автор фото, The Investigative Committee of Russia

Тверской суд Москвы приговорил TikTok-блогера Константина Лакеева к двум годам и восьми месяцам лишения свободы по делу о нападении на автомобиль со спецномерами во время протестной акции 23 января.

Лакеева признали виновным по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений).

Он признал вину.

"Константину назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима, приговор будет обжалован", - сообщил Интерфаксу адвокат Сергей Загребельский.

Статья, по которой Лакеева признали виновным, предусматривает наказание сроком до пяти лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск к Лакееву от воинской части, к которой была приписана машина. Молодой человек должен будет выплатить 337 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Лакеев, известный в "ТикТоке" как Костя Киевский, был задержан 26 января - через несколько дней после прошедшей в Москве протестной акции в поддержку Алексея Навального.

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Тогда протестующие, вытесненные полицией от Трубной площади к метро "Цветной бульвар", окружили машину с мигалкой и спецномерами серии "АМР" и начали кидать в нее снежки. Несколько человек били по автомобилю ногами. СМИ сообщали, что машина принадлежала ФСБ.

Лакеев после задержания снялся в ролике Следственного комитета, в котором признался, что кинул в автомобиль снежок и несколько раз пнул его, а также принес извинения.

Позднее в связи с этим эпизодом в деле появились еще двое обвиняемых. Одного из них, несовершеннолетнего, 1 сентября суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

Лакеев впоследствии отказался от адвоката, предоставленного правозащитниками, и попросил не привлекать к своему делу внимание прессы.