В Екатеринбурге передумали преследовать девушку за антидепрессант из Польши

Дарья Напеева

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images

В Екатеринбурге прекращено уголовное преследование девушки, обвинявшейся в контрабанде наркотиков из-за заказа антидепрессанта из-за границы. Следствие пришло к выводу, что Дарья Беляева не могла знать о том, что содержащееся в лекарстве вещество является производным наркотика. Однако врачи утверждают, что заказанный Беляевой препарат вообще не может считаться наркотическим.

Следствие прекратило уголовное преследование Беляевой и признало за ней право на реабилитацию, говорится в постановлении, опубликованном адвокатом девушки Ириной Ручко.

Защита намерена требовать от следственных органов возмещения расходов и морального вреда, поскольку из-за уголовного преследования психическое состояние девушки ухудшилось, рассказала Ручко Би-би-си.

"Следователь в постановлении указывает, что Дарье без специальных познаний в области химии не могло быть известно о том, что содержащийся в составе лекарства бупропион является производным наркотика. Я считаю, что доказательств наркогенного эффекта нет, фармакологические свойства [препарата] не исследовались", - заявила адвокат.

Дело Беляевой

Основанием для преследования Беляевой стало то, что она заказала в польской онлайн-аптеке антидепрессант бупропион (под торговым названием Elontril). Как объясняла девушка, про это лекарство она прочитала в интернете и решила купить его, потому что другие антидепрессанты вызывали у нее побочные эффекты.

8 апреля 2019 года - после получения посылки с лекарством - ее задержали на выходе из почтового отделения.

Хотя бупропион не включен в перечень подлежащих контролю наркотических средств и до 2016 года находился в российском государственном реестре лекарств, эксперт таможенной службы заключил, что из-за схожей молекулярной структуры он является производным эфедрона - сильного стимулятора центральной нервной системы, запрещенного в большинстве стран, в том числе и в России.

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Общая масса изъятого у Беляевой бупропиона (одна упаковка, в которой было 30 таблеток) составила 10,6 грамма. Поскольку крупным размером эфедрона и его производных признается масса свыше 2,5 граммов, ей предъявили обвинение в контрабанде, покупке и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По этим статьям Беляевой грозило до 20 лет лишения свободы. Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала девушку невменяемой в связи с наличием хронического психического расстройства, и дело поступило в суд с ходатайством о назначении ей принудительных мер медицинского характера.

Защита требовала прекратить дело и настаивала на том, что вещество нельзя относить к наркотическим лишь на основании сходства химической формулы без учета его фармакологического действия.

В итоге Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вернул дело в прокуратуру из-за процессуальных ошибок.

Преследование за бупропион

"Полагаю, общественный резонанс и вмешательство правозащитников позволило остановить эту абсурдную практику привлечения пациентов за контрабанду ранее зарегистрированного лекарственного средства, антидепрессанта, широко применяющегося во всем мире и рекомендованного даже российскими стандартами оказания медицинской помощи", - заявил Би-би-си юрист правозащитного проекта Hand-help.ru Арсений Левинсон.

По его мнению, без изменения законодательства о производных наркотических средств устранение таких казусов невозможно.

"Наши предложения по изменению законодательства не находят поддержи у МВД и других силовых органов. Такая правовая неопределенность является хорошей почвой для коррупции и других злоупотреблений властью", - отмечает Левинсон.

Он напомнил, что по аналогичному делу проходит еще одна россиянка - жительница Волгограда Ольга Калиновская, которая получила посылку с бупропионом из Норвегии.

Юрист надеется, что преследование Калиновской, с которой за последний год не проводилось никаких следственных действий, также будет прекращено.

Всего в России ведется около десятка уголовных дел о контрабанде наркотиков из-за покупки бупропиона, и как минимум два человека находятся в СИЗО, в феврале 2020 года писал "Коммерсант".

С официальным заявлением о том, что бупропион не является наркотиком, выступало Российское общество психиатров (РОП). В нем подчеркивалось, что препарат не вызывает эйфории и зависимости, а его стимулирующий эффект "не достигает эффекта даже самых слабых нелегальных стимуляторов".

В России бупропион, производимый британской компанией GlaxoSmithKline, был зарегистрирован в 2010 году под торговым названием Веллбутрин, однако через шесть лет его регистрация была отменена. Как объясняли в GlaxoSmithKline, регистрация была прекращена компанией по коммерческим соображениям.