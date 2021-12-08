СМИ: в Петербурге задержан совладелец "Юлмарта" Август Мейер

час назад

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В Петербурге задержали бизнесмена из второй сотни списка российского Forbes - владельца сети магазинов косметики "Рив Гош" и совладельца крупнейшего в прошлом интернет-ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера, а также его супругу и делового партнера Инну Мейер, сообщают СМИ.

Первым об их задержании сообщил "Коммерсант". По данным издания, Мейеры подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных на развитие бизнеса незадолго до краха "Юлмарта". Источник РБК, "близкий к ФСБ", также рассказал о задержании.

В сети "Рив Гош" РБК сообщили, что о возможном задержании Мейеров узнали из СМИ. "Насколько мы понимаем, данная ситуация не имеет никакого отношения к "Рив Гош", - заявили в компании.

В октябре 2017 года был задержан и отправлен под домашний арест другой совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин, его обвиняли в особо крупном мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей (13,5 млн долларов по нынешнему курсу). Спустя год бизнесмен был отпущен под залог 25 млн рублей.

Задержание супругов Мейер стало продолжением расследования того дела о хищениях у Сбербанка, полученных "Юлмартом" в виде кредитов на развитие бизнеса, утверждает "Коммерсант". Костыгину впоследствии переквалифицировали обвинение на менее тяжкую статью (причинение ущерба без признаков хищения), но прокуратура отменила решение, и, по данным "Коммерсанта", дело снова расследуется по факту мошенничества.

По утверждению "Коммерсанта", Мейера и его супругу допрашивают в качестве подозреваемых сотрудники Следственного комитета России.

Кризис "Юлмарта"

Сбербанк ранее отсудил у структур "Юлмарта" 1 млрд рублей в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взыскать убытки на аналогичную сумму с акционеров компании не удалось, напоминает "Коммерсант".

Интернет-ритейлер с 2016 года находится в состоянии затяжного конфликта между акционерами - с одной стороны Костыгин и Мейер (у них 61,5% ), с другой стороны Михаил Васинкевич (38,5%).

За время конфликта "Юлмарт" растерял позиции на рынке и в начале 2020 года фактически прекратил работу, тогда как по итогам 2013 года занимал первое место в рейтинге 20 крупнейших онлайн-магазинов России по версии Forbes. Его продажи превышали 1 млрд долларов. Теперь же ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства, отмечает The Bell.

"Америка идет ко дну"

Мейер родился в США, получил гражданство России, с 1999 года живет в Петербурге. Его отец Август Мейер-старший - наследник медиахолдинга Midwest Television и финансовой компании First Busey, в 1991 году входил в список 400 богатейших американцев Forbes.

До "Юлмарта" американский бизнесмен был акционером торговой сети "Лента", которую покинул после конфликта с партнерами.

"Америка идет ко дну, как "Титаник", а у России есть будущее", - говорил Мейер в интервью Forbes в 2010 году.