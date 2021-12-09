Автора YouTube-канала посадили в "Лефортово" по делу о призывах к экстремизму

28 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шляков был отправлен в СИЗО "Лефортово" еще 19 августа

В московском СИЗО "Лефортово" уже несколько месяцев сидит активист Валентин Шляков, его обвиняют в экстремистских высказываниях на канале в YouTube, только сейчас узнали СМИ.

Следователи ФСБ предъявили Шлякову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо интернета), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, дело связано с высказываниями Шлякова в личном аккаунте в YouTube.

Шляков по решению суда был арестован и отправлен в СИЗО "Лефортово", пишет ТАСС. Ни его защита, ни ФСБ не комментируют ситуацию.

Согласно информации на портале московских судов общей юрисдикции, Мещанский суд Москвы поместил Шлякова под стражу еще 19 августа, а 13 октября срок ареста продлили, уточняет проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

На канал Шлякова в YouTube подписаны около 25 тысяч пользователей. Он, в частности, рассказывал подписчикам о том, что Китай якобы готов подавлять протесты в Хабаровске (после ареста губернатора Фургала) и другие фейковые новости.

ТАСС в свою очередь напоминает, что в 2005 году суд в Ростовской области освободил уроженца Одессы Шлякова от отбытия наказания за поджог автомобиля в связи с психическим расстройством, после чего тот был помещен в психиатрический стационар.

В 2017 году полиция задерживала Шлякова в связи с прогулкой активистов по Москве, а в 2020 году он принимал участие в протестах в Хабаровске, в связи с чем получил 10 суток административного ареста, сообщает "ОВД-Инфо". Задерживали его и в феврале 2021 года на акции в поддержку политика Алексея Навального.

"Коммерсант" отмечает, что еще Шляков участвовал в популярной телепередаче "Давай поженимся" на Первом канале, а также якобы создавал некий "комитет спасения России по свержению антинародного режима".

На данный момент самый известный YouTube-блогер, попавший под уголовное преследование в связи с его видеороликами - политолог Николай Платошкин, но его YouTube-канал насчитывает почти 650 тысяч подписчиков, то есть в 26 раз больше, чем у отправленного в "Лефортово" Шлякова.