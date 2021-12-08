Умер российский и украинский футбольный тренер Игорь Гамула

час назад

Автор фото, Anadolu Agency

На 62-м году жизни скончался российский и украинский футбольный тренер Игорь Гамула, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Ростов", в котором он работал на протяжении нескольких лет.

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба", - говорится в сообщении клуба. Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов отметил, что Гамулу все любили - и друзья, и игроки. "Человек - душа любой компании... Мало того, что обожаем и приятен для всех, так ещё и разбирался же человек! Гамула есть Гамула, других таких нет и не будет", - рассказал он "Чемпионату".

Причины смерти официально не названы. Источник Би-би-си в ФК "Ростов" подтвердил, что смерть специалиста стала для всех неожиданностью. "Шок, неожиданность. Не было никакой информации о том, что Игорь Васильевич чем-то болел", - рассказал он.

За карьеру футболиста Игорь Гамула сменил несколько клубов. Наибольшего успеха в качестве игрока он добился в ростовском СКА, в составе которого в 1981 году выиграл Кубок СССР. Тренерскую карьеру начинал в 1992 в крымской "Таврии", тренировал также новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и другие клубы.

В ФК "Ростов" Гамула пришел в 2011 году, где сначала был наставником молодежной команды, а потом возглавил и основной состав. В 2017 году он покинул клуб, но еще два года провел там в качестве селекционера. Последним местом работы Игоря Гамулы стал подмосковный любительский футбольный клуб "Гераклион".

Тренер был известен своим чувством юмора и яркими высказываниями, некоторые из которых стали в футбольной среде крылатыми.

Например, комментируя качество поля после матча в Самаре, он заявил: "Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся». После следующего матча на плохом поле он добавил: "Если в Самаре мы могли поймать кротов на поле, то здесь вполне могли выловить золотую рыбку, которая там плавала".

Некоторые шутки тренера приводили к скандалам - например, высказывание о чернокожих игроках "Ростова" в 2014 году, после которого один из футболистов отказался тренироваться под его руководством. Гамула извинился перед командой и отметил, что сам сильно переживал из-за своих слов, а вице-президент клуба Александр Шикунов подчеркнул, что у тренера не было злого умысла.