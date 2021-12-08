На фото в "Инстаграме" с руки главы Ростова-на-Дону исчезли дорогие часы. Но остались на сайте администрации Грозного

час назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел встречу с мэром Грозного, по итогам которой выложил в "Инстаграм" фотоотчет. Фотографии с мероприятия появились и на сайте грозненской администрации - однако там на руке Логвиненко видны дорогие часы, которых нет на таком же снимке в его "Инстаграме".

Визит Алексея Логвиненко в Грозный состоялся 27 ноября - в тот же день сити-менеджер Ростова выложил фотоотчет на своей странице в "Инстаграме".

"Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в различных отраслях экономики и социальной сферы. Особое внимание в ходе встречи уделили развитию сотрудничества в сфере культуры и туризма", - отметил в своем посте Логвиненко.

Новость о встрече двух градоначальников появилась и на сайте мэрии Грозного. Она содержала практически идентичное официальное фото, но с единственным отличием: на нем на запястье Алексея Логвиненко были часы, причем, похоже, очень дорогие.

Первыми на это несоответствие обратили внимание журналисты портала "Блокнот-Ростов". Неназванный источник издания предположил, что с руки Логвиненко исчезли швейцарские часы марки Breguet Marine 5847BB/12/5ZV. Издание оценивает их примерную стоимость в 34,5 тысячи долларов (2,6 млн рублей).

Позже портал 161.RU уточнил вероятную модель хронометра - Breguet Marine Royale 5847BB/12/5ZV. "Это механические часы с корпусом из розового золота и сапфировым стеклом, в них есть календарь и функция будильника", - так описывает часы портал.

"Может себе позволить"

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону Би-би-си сказали, что Алексей Логвиненко уже был состоятельным человеком до того, как стать сити-менеджером.

"Это отражено в декларациях, и он может себе позволить такие вещи. Другое дело, что глава не считает уместным привлекать внимание к подобным аксессуарам на работе - в ростовской администрации это не принято", - заявили в пресс-службе.

Собеседник Би-би-си добавил, что "Инстаграм" Логвиненко - частный, а не официальный, и поэтому глава города "может размещать там то, что посчитает нужным".

"Поездка в Грозный состоялась в выходной день, поэтому дресс-код не был рабочим. В будние дни глава администрации предпочитает эти часы не носить", - рассказали в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что по итогам 2020 года Алексей Логвиненко оказался самым богатым сити-менеджером среди его коллег в ЮФО. За год он задекларировал доход в 14,3 млн рублей.

"Ошибка фоторедактора"

В 2012 году широкий резонанс вызвала история с фоторедактурой часов на снимке патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Тогда блогеры отметили, что на фото, размещенном на официальном сайте патриархии, на руке патриарха нет часов - но при этом они отражаются в лакированной поверхности стола.