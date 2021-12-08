США вернули Ираку украденную из музея табличку с фрагментом "Эпоса о Гильгамеше"

21 минуту назад

Автор фото, US Immigration and Customs Enforcement

Эту табличку с фрагментом текста "Эпоса о Гильгамеше" украли из музея в Ираке и в 2007-м году незаконно вывезли в США. Ученые предполагают, что ее возраст - 3500 лет.

Теперь ее вернули властям Ирака, которые назвали возвращение артефакта в страну победой над теми, кто пытался украсть ее историю.

Глиняную табличку с фрагментом текста "Эпоса о Гильгамеше" приобрела в 2014 году компания Hobby Lobby для демонстрации в Музее Библии в Вашингтоне. По сведениям ЮНЕСКО, в 1991 году ее украли из музея в Ираке и незаконно привезли в США.

Американские власти конфисковали табличку в 2019 году, заявив, что она была украдена и должна быть возвращена владельцам.

В сентября этого года Смитсоновском Национальном музее состоялась церемония возвращения примерно 17 тысяч украденных предметов старины, которые США согласились вернуть в Ирак, хотя некоторые из них покинули страну еще в июле. В их числе и табличка Гильгамеша.

"Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти Соединенных Штатов и Ирака дают иракскому народу возможность снова приобщиться к странице своей истории", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. По ее словам, возвращение таблички - это значительная победа в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

По данным Министерства юстиции США, к 2001 году табличка Гильгамеша оказалась в руках лондонского торговца антиквариатом. Затем она попала к дилерам в США, а затем обратно в Лондон, где в 2014 году аукционный дом Christie's продал ее Hobby Lobby за 1,67 млн долларов.