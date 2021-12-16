"Двести томов уголовного дела, информативности - ноль". Суд начал рассматривать дело журналистов Doxa

31 минуту назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Суд в Москве в четверг начал рассматривать дело четырех журналистов студенческого журнала Doxa, которых обвинили в вовлечении несовершеннолетних к участию в митингах.

Дело против журналистов студенческого журнала "Доксы" (по-гречески - мнение) завели девять месяцев назад. Дело началось с обысков в квартирах Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой и в квартирах их родителей.

Они стали фигурантами уголовного дела из-за того, записали ролик в поддержку студентов и школьников, которые подвергались давлению со стороны образовательных организаций за участие в январских митингах в поддержку Алексея Навального. Следствие усмотрело в этом ролике вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность (151.2 УК), максимальное наказание по этой статье - три года колонии.

Все четверо журналистов девять месяцев провели фактически под домашним арестом - им избрали меру наказания в виде определенных действий, но запрещено было именно выходить из дома и пользоваться средствами связи.

Все четверо фигурантов не признают свою вину, их защитники настаивают на том, что в этом видео не было никакого призыва к преступлению, а были только слова поддержки участникам митингов.

212 томов уголовного дела и сто допросов

В начале уголовного дела следствие более ста раз вызывало к себе четырех обвиняемых. Во время этих вызовов в СК следователи спрашивали журналистов об их отношениях между собой и других аспектах, которые не имеют фактической стороне дела, говорит адвокат Гутниковой Дмитрий Захватов. При этом формальных допросов его подзащитной в деле только четыре.

"Это не законно, потому что если гражданин отказывается от дачи показаний, то его повторные допросы могут проводиться только с согласия этого гражданина, то есть вы не можете каждый день человека дергать", - говорит Захватов.

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Затем следствие стало неоднократно вызывать и всех остальных журналистов "Доксы" для дачи показаний. Следователи намеревались провести около 50 допросов со всеми сотрудниками журнала. Адвокат Захватов говорит, что другие журналисты также отказались от дачи показаний.

Основные доказательства следствия - это экспертизы. Одни экспертизы устанавливают, что в видео снимались именно Арамян, Метелкин, Гутникова и Тышкевич. Другая, лингвистическая экспертиза, которая нашла в ролике призывы выходить на акции в защиту Навального, а при невозможности участвовать в митингах - "выразить свою "гражданскую позицию" иным способом: "стать волонтером правозащитной организации, открыть собственную независимую студенческую инициативу" или "создать студенческое медиа".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Такие призывы экспертиза обнаружила во фразе: "Не бойтесь и не оставайтесь в стороне! Это наше законное право - выражать протест любым мирным способом".

Экспертизу по делу "Доксы" выполнила специалист Следственного комитета Альбина Глотова, она же была автором экспертизы, по которой Алексея Навального осудили за оскорбление ветерана, выяснил РБК.

"Это общее место нашего уголовного производства - фетешизация судебной экспертизы", - говорит адвокат Захватов.

Он рассказал, что уголовное дело состоит из 212 томов, хотя само дело заведено из-за ролика долиной в минуту. "Такой большой объем из-за того, что ничего не произошло, но дело нужно фабриковать. То есть создавать огромное количество доказательств, которые ничего не подтверждают и ничего не опровергают. Это распространенный способ создания ощущения наличия преступления. Гигантское количество томов, а информативности в них - ноль", - рассказывает адвокат.

Захватов говорит, что первый месяц суда следователи просто будут зачитывать все тома уголовного дела.

Защитники журналистов планируют оспаривать в суде результаты лингвистической экспертизы.

Дело без потерпевших

Несмотря на то, что четырех журналистов обвиняют в том, что они вовлекали несовершеннолетних в незаконные действия (участие в митингах), потерпевших в деле нет. Состав этого дела требует обязательное наличие потерпевших, говорит адвокат.

"В теории уголовного права были такие составы как состав поставки в опасность. То есть должен быть обязательно потерпевший, которого поставили в опасность. В составах вроде взятки или подкупа потерпевший не обязателен, так как ущерб причиняется общественным отношениям, а здесь ущерб причиняется конкретному малолетнему", - рассказывает Захватов.

Он настаивает на том, что в деле "Доксы" не может быть никаких потерпевших. Следствие ссылается на то, что ролик нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка. При этом в самой конвенции говорится, что у ребенка есть право на "свободу ассоциаций и свободу собраний".

"То есть даже грудные младенцы могут выйти на митинг, согласно конвенции", - говорит Захватов.

Харассмент и отводы

После начала уголовного дела Владимир Метелкин сообщил, что столкнулся с харассментом и психологическим давлением со стороны следовательницы Екатерины Жижмановой, которая вела его дело. Метелкин записал на диктофон, как следовательница сказала ему, что нашла его фотографии в "Инстаграме" и назвала "сексуальным героем". Метелкин также заявил, что она постоянно трогала его руками и нарушала личные границы. Из-за этого Метелкин и его защита попросили отвод этой следовательницы, но она все равно осталась работать над делом - ее перевели на допросы Натальи Тышкевич.

После этого на Метелкина завели второе уголовное дело - о клевете.

Перед началом судебного разбирательства суд насильно сменил адвоката самой Тышкевич. С самого начала уголовного дела с ней работал адвокат по соглашению Александр Альдаев, но на предварительных слушаниях судья вызвала для Тышкевич адвоката по назначению, что является нарушением закона, пишет "ОВД-Инфо".