В России ограничили доступ к анонимайзеру Tor. Что это значит и реально ли его заблокировать?

час назад

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Роскомнадзор ограничил доступ к сервису браузера-анонимайзера Tor, позволяющего пользователям обходить блокировки и скрывать свое присутствие в сети. Сегодня Россия находится на втором месте в мире по по числу пользователей этого сервиса.

В пресс-службе ведомства в среду сообщили, что ресурс Tor Project был внесен в реестр запрещенной информации из-за "размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту".

В соответствии с решением ведомства, под блокировку попадает официальная интернет-страница браузера.

В блоге компании The Tor Project, Inc накануне появилось заявление, в котором указывалось, что с 1 декабря некоторые интернет-провайдеры в России стали блокировать доступ к сервису Tor.

"Международные организации по защите цифровых прав и прав человека должны оказать давление на правительство России, чтобы оно немедленно отменило эту цензуру", - отмечается в заявлении.

О жалобах пользователей по поводу невозможности подключения к Tor с начала месяца сообщала и организация "Роскомсвобода".

Ранее петицию с требованием ограничить доступ к Tor опубликовала Лига безопасности интернета, околоправительственная организация, которую возглавляет член Общественной палаты Екатерина Мизулина. За запрет анонимайзера в России высказывался и зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Противники Tor подчеркивают, что он дает доступ к даркнету, где можно, в частности, приобрести оружие и наркотики, узнать номера чужих кредитных карт и даже заказать убийство.

Как работает Tor?

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Анонимайзер Tor начал работать в начале 2000-х годов, а в 2006 году в США была создана некоммерческая организация Tor Project.

Браузер позволяет обходить блокировки и скрывать свое присутствие в сети. Для этого используется механизм "луковой маршрутизации": подобно тому, как у луковицы множество слоев, так и у этой сети - множество слоев шифрования.

Вместо кратчайшего пути от сервера к пользователю Tor передает данные через несколько дополнительных случайно выбранных промежуточных узлов, что усиливает анонимность пользователя.

Этой сетью пользуются военные, правоохранительные и следственные органы, журналисты и те граждане, которые желают сохранить в тайне свои поиски в сети.

При этом полной анонимности браузер все равно не гарантирует: иногда пользователя можно вычислить, например, по цифровому отпечатку браузера или по особенностям его поведения в интернете.

В России Tor обрел огромную популярность в последние несколько лет. Как сообщала сама компания, летом 2019 года Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию.

В заявлении компании, опубликованном накануне, отмечается, что сегодня Россия находится на втором месте в мире: ежедневно браузером пользуются более 300 тысяч россиян, что составляет 15% от общего числа пользователей.

"Популярность Tor росла в том числе потому, что он бесплатный, в отличие от многих сервисов VPN. Он также не собирает пользовательских данных и не продает их, - объясняет киберадвокат, юрист общественной организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян. - Кроме того, он достаточно удобен как для обычного браузинга, так и для доступа к некоторым ресурсам даркнета. Поэтому его активно использовали не только различные активисты, но и простые пользователи".

Реально ли закрыть доступ к Tor?

Теоретически доступ к Tor в России должен был быть ограничен еще в 2017 году - тогда такое решение принял Саратовский районный суд поселка Дубки. В судебном решении отмечалось, что блокировке должна быть подвергнута любая информация, дающая доступ к скачиванию анонимайзера.

"Сегодняшнее решение о блокировке кажется волюнтаристским. Возникают вопросы: где был Роскомнадзор все эти годы? Почему решение суда исполняется с такой дикой отсрочкой? Имеет ли вообще право Роскомнадзор не исполнять решение суда?" - рассуждает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

По мнению эксперта, даже после блокировки сайта Tor Project доступ к самому браузеру все равно останется более или менее доступен для российских пользователей.

"Это децентрализованная сеть, ее невозможно полностью заблокировать, можно лишь сделать так, чтобы она работала хуже. Сейчас срочно разрабатываются новые протоколы, делаются новые входные и выходные точки и так называемые мосты, так что доступ все равно сохранится", - говорит он.

Саркис Дарбинян отмечает, что разработчики Tor давно готовы к подобным шагам и разрабатывали "специальные инструменты для стран с репрессивными режимами".

"Это делалось для того, чтобы страны с высоким уровнем интернет-цензуры, вроде Китая и Ирана, могли получать доступ к заблокированным сайтам", - говорит он.

В своем заявлении от 7 декабря Tor Project уже дает российским пользователям инструкцию, каким образом использовать для подключения к браузеру сетевые мосты, не попавшие под блокировку на территории России.

Как в России борются с анонимайзерами

Роскомнадзор уже давно начал борьбу с VPN-сервисами, которые позволяют пользователям сохранять конфиденциальность в сети и заходить на официально заблокированные сайты.

Так, в сентябре ведомство заблокировало в России сразу шесть сервисов, включая такие популярные, как ExpressVPN и Nord VPN.

Российские власти ставят в пример Китай, где сервисы VPN также активно блокируются. В соответствии с российским законодательством, компании, которые оказывают услуги VPN, должны блокировать страницы из реестра запрещенных сайтов. В противном случае им самим грозит блокировка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, VPN-сервисами зачастую пользуются не только обычные граждане, но и банки

В конце мая Роскомнадзор предупредил, что ограничит доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.

"Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен", - говорил тогда "Коммерсанту" глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Спустя месяц были заблокированы первые два сервиса - VyprVPN и Opera VPN.