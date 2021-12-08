Крушение вертолета Ми-17 в Индии: погиб начальник штаба обороны страны Бипин Рават и еще 12 человек

13 минут назад

Автор фото, ANI Подпись к фото, При крушении вертолета выжил только один его пассажир

Начальник штаба обороны Индии, генерал Бипин Рават, его жена и еще 11 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-17B5 в штате Тамилнад на юге страны.

Военачальник летел из города Сулур, неподалеку от которого находится авиабаза, в находящийся примерно в 80 километрах Веллингтон. Он направлялся в летное училище, чтобы выступить перед студентами.

Вертолет упал в 10 километрах от ближайшей крупной дороги, сообщает Франс пресс. Спасатели вынуждены были добираться до упавшей машины пешком. Один из очевидцев падения рассказал этому агентству, что катастрофа произошла после того, как вертолет начал снижение. Некоторые люди начали выпрыгивать из вертолета еще до того, как он оказался на земле.

Один человек выбрался живым из Ми-17В5 уже после катастрофы. На кадрах с места крушения виден горящий остов вертолета и местные жители, которые пытаются потушить пожар. Генерал скончался в больнице. Выжил только один человек, капитан из военного училища - он госпитализирован.

Причины катастрофы пока официально не назывались. В районе пункта назначения был туман. Вертолет Ми-17В5, на котором летел генерал, военный источник охарактеризовал в беседе с журналистами как надежный.

Министерство обороны ведет расследование катастрофы.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью генерала, назвав его службу исключительной. "Настоящий патриот, глубоко приверженный идее модернизации наших вооруженных сил и наших сил безопасности. Его взгляд и видение стратегических проблем были исключительными", - написал Моди.

63-летний Бипин Рават был первым начальником индийского штаба обороны. Эта должность, созданная в 2019 году, сочетает командование армией, флотом и ВВС. Он руководил операциями в нескольких регионах страны, в том числе в индийской части спорной области Кашмир.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генералу Бипину Равату было 63 года

Рават командовал 1,3-миллионной индийской армией с 2017 по 2019 годы. На должности главы штаба обороны он много критиковал Китай, называя его главной угрозой безопасности Индии.

Многие предрекали Равату политическую карьеру после отставки.

Популярный вертолет

Вертолеты Ми-17В5 производились в Советском Союзе, их продолжают выпускать в России (там они известны как Ми-8). Такие аппараты принадлежат к числу самых распространенных в мире, они поставляются в множество государств.

Бывший глава индийской армии Джей-Джей Сингх назвал Ми-17В5 "безопасными и хорошо себя зарекомендовавшими" машинами. Он говорил, что сам неоднократно пользовался ими в непростых ситуациях.