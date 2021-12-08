Стрельба в московском МФЦ: что подозреваемый рассказал о себе и своем поступке
Москвич Сергей Глазов, устроивший днем 7 декабря стрельбу в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, признал свою вину, сообщили правозащитники. При стрельбе погибли два человека, еще четверо пострадали.
На встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Глазов признал, что разрешения на ношение оружия у него не было, сообщили в комиссии Интерфаксу.
"Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю", - передали агентству слова Глазова правозащитники.
Ему недавно исполнилось 45 лет - это возраст, в котором граждане России должны менять паспорт.
Конфликт начался на входе в центр оказания госуслуг, когда мужчину попросили надеть медицинскую маску. Он отказался и открыл огонь из пистолета "Глок".
Глазова обезвредил полицейский, работавший в том же учреждении в отделе миграции.
"После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях", - рассказывал источник агентства Интерфакс.
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Конец истории Подкаст
Во время допроса Глазов не смог четко объяснить причину своего поступка и вел себя неадекватно, писал Интерфакс со ссылкой на источники.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что стрелок служил в Службе внешней разведки. Глазов подтвердил это ОНК, добавив, что уволился в 2009 году в звании подполковника. "Коммерсант" пишет, что он ушел со службы в 2010 году.
По данным издания, в МФЦ стрелок пришел с сумкой в которой были бытовые предметы и инструменты, а также крупная сумма денег - 50 купюр достоинством по 100 евро, 25 - по 100 евро, 34 - по 500 евро, четыре купюры по 5 тыс. рублей, семь - по 50 долларов, 97 стодолларовых банкнот, а также монеты.
При увольнении из СВР Глазов не получил пенсию, так как имел стаж службы менее 20 лет, рассказали в ОНК: "Он не работал и жил на сбережения", - сообщили в ОНК.
"У него синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер", - рассказали правозащитники.
Глазов сказал им, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужны помощь врача, психолога и назначенного адвоката.
Мужчина, как выяснили правозащитники, ранее не был судим и не состоял на учете у психиатров или наркологов. Если он не будет признан невменяемым, то ему грозит пожизненное заключение. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ст. 30 и ст. 222 (убийство двух и более лиц, покушение на убийство и незаконный оборот оружия).
Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ
45-летний мужчина открыл стрельбу в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, среди раненых – 10-летний ребенок. По предварительным данным, мужчина отказался надевать маску, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Ношение масок во время пандемии коронавируса не раз приводило к конфликтам.