Стрельба в московском МФЦ: что подозреваемый рассказал о себе и своем поступке

час назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Москвич Сергей Глазов, устроивший днем 7 декабря стрельбу в многофункциональном центре (МФЦ) на юго-востоке Москвы, признал свою вину, сообщили правозащитники. При стрельбе погибли два человека, еще четверо пострадали.

На встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Глазов признал, что разрешения на ношение оружия у него не было, сообщили в комиссии Интерфаксу.

"Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю", - передали агентству слова Глазова правозащитники.

Ему недавно исполнилось 45 лет - это возраст, в котором граждане России должны менять паспорт.

Конфликт начался на входе в центр оказания госуслуг, когда мужчину попросили надеть медицинскую маску. Он отказался и открыл огонь из пистолета "Глок".

Глазова обезвредил полицейский, работавший в том же учреждении в отделе миграции.

"После задержания мужчина сообщил, что не верит в коронавирус, вакцины от него и в целом, а пандемию считает заговором, о чем неоднократно писал в соцсетях", - рассказывал источник агентства Интерфакс.

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Во время допроса Глазов не смог четко объяснить причину своего поступка и вел себя неадекватно, писал Интерфакс со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что стрелок служил в Службе внешней разведки. Глазов подтвердил это ОНК, добавив, что уволился в 2009 году в звании подполковника. "Коммерсант" пишет, что он ушел со службы в 2010 году.

По данным издания, в МФЦ стрелок пришел с сумкой в которой были бытовые предметы и инструменты, а также крупная сумма денег - 50 купюр достоинством по 100 евро, 25 - по 100 евро, 34 - по 500 евро, четыре купюры по 5 тыс. рублей, семь - по 50 долларов, 97 стодолларовых банкнот, а также монеты.

При увольнении из СВР Глазов не получил пенсию, так как имел стаж службы менее 20 лет, рассказали в ОНК: "Он не работал и жил на сбережения", - сообщили в ОНК.

"У него синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер", - рассказали правозащитники.

Глазов сказал им, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужны помощь врача, психолога и назначенного адвоката.