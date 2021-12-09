"Угроза безопасности мореплавания". В России нервно отреагировали на приближение корабля ВМС Украины "Донбасс" к Керченскому проливу

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Безоружный корабль украинского флота "Донбасс" не дошел до Керченского пролива 30 километров и повернул обратно

Пока президент США Джо Байден говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, ФСБ России заявила, что украинский военный корабль приблизился к Керченскому проливу, создав "угрозу безопасности мореплавания".

Как только разговор двух президентов завершился, ФСБ сообщила, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс.

Официальный пресс-релиз ФСБ России о том, что плавучая мастерская еще советского флота 1969 года постройки, с 2001 года называющаяся "Донбасс" и входящая в состав ВМС Украины, приближается к Керченскому проливу и не отвечает на запросы, появился два дня спустя после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена и практически одновременно со звонком Байдена президенту Украины Зеленскому, в котором президент США пересказал ему свою беседу с российским коллегой.

По версии ФСБ, корабль управления "Донбасс" утром 9 декабря покинул порт Мариуполя и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Как сообщили в спецслужбе, в 13:45 корабль береговой охраны ФСБ предупредил украинских моряков о необходимости соблюдать российское законодательство, подавая заявку на прохождение через пролив, на что был получен ответ, что следовать через Керченский пролив "Донбасс" не планирует.

Автор фото, Wikimedia Подпись к фото, Корабль управления "Донбасс" изначально был построен как плавучая мастерская

Когда украинское судно находилось на расстоянии 18 морских миль (33,3 километра) от Керченского пролива и, по утверждению ФСБ России, перестало отвечать на запросы и требования изменить курс, российская спецслужба выпустила свой пресс-релиз, который на фоне многочисленных публикаций в западных изданиях о возможном скором вторжении России в соседнюю страну не мог не вызвать ажиотажа в российских СМИ и социальных сетях.

Так, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее: "Началось, что ли? Матушка, не подведи". А телеведущий Владимир Соловьев начал внеплановый стрим, на котором обсуждал с гостями возможные сценарии вооруженного конфликта России с Украиной.

После того как стало известно, что "Донбасс" лег на обратный курс, Симоньян написала "Расходимся", сопроводив надпись грустным смайлом.

Ситуация могла напомнить события 2018 года, когда российские пограничники захватили с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей, сославшись на то, что эти корабли якобы вторглись в территориальные воды России.

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При этом в тот момент еще действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, который четко проговаривал свободное право украинских моряков ходить в этой акватории.

Действие того "большого договора о дружбе", как его называли в СМИ, истекло лишь в апреле 2019 года, но до сих пор на сайте Кремля можно найти "Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", подписанный в 2003 году.

В статье 2 этого документа сказано: "Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства".

Действие этого договора никто не прекращал.

Автор фото, FSB/TASS Подпись к фото, В 2019 россияне захватили два катера и буксир украинского флота, шедшие через Керченский пролив. Позже их вернули

Спустя буквально десять минут после окончания телефонного разговора Байдена с Зеленским ФСБ России выпустила новый пресс-релиз: корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует.

"Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", - заявила ФСБ.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал сообщения о провокации у Керченского пролива российским информационным вбросом.