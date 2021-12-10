Дайджест: "Никаких переговоров по Украине без участия Украины" и что стоит за словами Путина о геноциде в Донбассе
Вступление в НАТО Украины зависит только от НАТО и самой Украины
Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами "Бухарестской девятки" или так называемого восточного фланга НАТО - девяти восточноевропейских стран-членов альянса, - в ходе которых обсудил с ними ситуацию на российско-украинской границе.
"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи на границах с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров.
В четверг Байден также провел 90-минутный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, заверив его в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в "Твиттере" по завершении разговора с американским лидером.
В Белом доме, комментируя беседу американского и украинского президентов, сообщили также, что Байден заверил своего собеседника в приверженности Соединенных Штатов и их союзников принципу "никаких решений и переговоров об Украине без участия Украины".
Говоря о евроатлантических устремлениях Украины, против которых резко возражает Москва, в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.
Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американский президент определенно поддерживает стремление Украины ко вступлению в альянс, однако для этого существуют некоторые условия.
"Есть определенные требования, которым [Украине] необходимо будет соответствовать, по ряду вопросов, включая коррупцию и другие пункты. И очевидно, это дело стран-партнеров НАТО и самой НАТО как альянса, определять, как будет выглядеть дальнейший путь", - сказала представитель Белого дома.
Усиление риторики или риторическое усиление?
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Конец истории Подкаст
Тем временем Владимир Путин, выступая в четверг перед российскими правозащитниками, сравнил действия Киева по отношению к жителям востока Украины с геноцидом.
"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид ", - заявил он.
По мнению некоторых наблюдателей, подобные слова, произнесенные через два дня после разговора Путина с Байденом о деэскалации, могут свидетельствовать об ужесточении его риторики в отношении Украины. Однако в Белом доме призвали не придавать этим заявлениям большого значения.
"Русские, как известно, любят усиливать свою риторику, они также известны тем, какими способами они проводят дезинформацию по всему миру, - сказала представитель Белого дома. - Думаю, нам следует принимать их попытки коммуницировать со своей общественностью с долей скептицизма".
Она также повторила, что США предупредили Россию о значительных и тяжелых последствиях в случае нападения на Украину, и что решение сейчас остается за Москвой.
Украинский корабль вызвал ажиотаж в российских соцсетях
Пока Байден делился с Зеленским своими впечатлениями от разговора с российским президентом, из Мариуполя вышел корабль ВМС Украины "Донбасс" и направился в сторону Керченского пролива, чем вызвал тревогу погрануправления российской ФСБ и ажиотаж в российском сегменте соцсетей и телеграм-каналов.
"Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", - говорится в распространенном ФСБ заявлении. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в "Твиттере": "Началось, что ли? Матушка, не подведи". А телеведущий Владимир Соловьев начал в Youtube внеплановый стрим, на котором обсуждал с гостями возможные сценарии вооруженного конфликта России с Украиной.
Вскоре после окончания разговора президентов США и Украины "Донбасс", построенный в 1969 году как плавучая мастерская, перенесший с того времени несколько пожаров и ремонтов, изрядно потрепанный в штормах и не имеющий вооружения на борту, лег на обратный курс, не дойдя до Керченского пролива около 30 км.
"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска", - заявил по этому поводу министр обороны Украины Алексей Резников, назвав случившееся российским информационным вбросом.
Что именно сподвигло украинский корабль на этот поход, пока неизвестно.
В Осло пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее получат россиянин, главный редактор оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов сказал, что эта премия - награда всем журналистам газеты и, в первую очередь, убитой в 2006 году Анне Политковской.
Лондонский Высокий суд объявит решение по делу о выдаче Соединенным Штатам создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В январе английский судья отказал в экстрадиции Ассанджа, сославшись на то, что в американской тюрьме австралиец может покончить с собой; Соединенные Штаты подали апелляцию, которую и рассматривал Высокий суд. США обвиняют Ассанджа в публикации секретных материалов о войне в Афганистане и Ираке.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц на третий день своего пребывания на этом посту посетит Париж и встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это будет его первый заграничный вояж в должности главы германского правительства. Во Франции германского канцлера собираются встретить с военными почестями.
Новое правительство Германии - отчетливо проевропейское: входящие в него партии обязуются всячески укреплять европейское единство, углублять интеграцию и вести внешнюю политику, во всем согласованную с ЕС, что и призван подчеркнуть этот визит. После Парижа Шольц отправится в Брюссель встречаться с руководством ЕС и НАТО.
Times: США не будут воевать за Украину
Колонку о новой внешнеполитической стратегии США, озаглавленную "США не будут воевать за спасение Тайваня или Украины", колумнист британской Times Джерард Бейкер начинает с издевки над объявленным США и Британией дипломатическим бойкотом зимней Олимпиады в Пекине.
"Прямо чувствуешь эту панику в верхних эшелонах Коммунистической партии Китая. Как - заместители министров по культурным связям не будут чокаться в вип-ложах у санной трассы?! Функционеры Госдепартамента и Форин-офиса не будут делать селфи у Великой стены?! - ехидничает Бейкер. - Теперь осталось лишь дождаться, когда эта демонстрация силы заставит Пекин одуматься, освободить уйгуров, отозвать силы вторжения на Тайвань и восстановить законность в Гонконге".
Но затем обозреватель Times переходит на более серьезный тон. Америка, похоже, больше не супердержава, пишет он. Когда-то диктаторы тряслись от мысли о твердом ответе США, который последовал бы на попытку захватить новые территории, а теперь они потешаются над дряхлеющей бывшей империей.
По мнению обозревателя Times, США переходят к политике стратегического реализма. "После двух десятилетий катастрофических неоконсервативных попыток переделать мир по образу и подобию Америки, теперь мы видим страну, которая избегает войн и старается вдумчиво определять свои интересы и сопоставлять цели и возможности", - считает Бейкер.
Для некоторых из тех, кто рассчитывает на США, это может быть неприятной новостью: американцы не собираются воевать за суверенитет Украины, и крайне маловероятно, чтобы США ввязались в бой с Народно-освободительной армией Китая, чтобы предотвратить присоединение Тайваня.
Но признание этого не означает, что США теперь позволят автократам топтать международное право и суверенитет соседей, уверен обозреватель. Обе ведущие партии США, полагает он, теперь, после многих лет самообмана и перенапряжения военных сил страны, приходят к мысли, что в долгой стратегической борьбе, прежде всего с Китаем, понадобятся и жертвы, и тактические отступления.
Guardian: "СП-2" - первая проверка для нового правительства Германии
Британская Guardian пишет, что судьба газопровода "Северный поток -2" станет первым испытанием на прочность новой правительственной коалиции в Германии, а также покажет, каков в ней расклад сил.
Газета напоминает, что новый министр иностранных дел, сопредседательница партии Зеленых Анналена Бербок - яростная противница этого достроенного, но пока не введенного в экплуатацию российского газопровода. Канцлер же, социалист Олаф Шольц, осторожно высказывается на эту тему, поскольку проект поддерживают многие его однопартийцы и отделение партии в земле Мекленбург - Передняя Померания, где газопровод выходит на берег из Балтийского моря.
Закрыть проект призывают и Польша (куда Бербок едет знакомиться в пятницу, после Парижа и Брюсселя), страны Балтии и США, которые хотят включить закрытие "СП-2" в пакет санкций против России на случай ее вторжения в Украину.
"Германия, как ожидается, согласится, но на условиях, которые, скорее всего, будут предметом переговоров внутри правительства и покажут, в какой степени Бербок будет вынуждена смириться с тем, что внешнюю политику будет контролировать Шольц", - пишет Guardian.
Rzeczpospolita: Германия готова закрыть "Северный поток"
Польская газета Rzeczpospolita, цитируя разные другие издания и заявления американцев, подводит читателя к мысли, что Германия уже готова закрыть "Северный поток - 2", если это потребуется.
"Газопровод будет мертв, если Кремль решится на вторжение. Фундаментальная перемена в политике Германии и Америки - это ключевой результат вторничных переговоров [президентов] США и России", - пишет газета.
Впрочем, по мнению польской газеты, главным фактором в судьбе газопровода все равно будут действия США, а не Германии, а подход Джо Байдена к этому вопросу в последние месяцы существенно изменился.
Летом, напоминает Rzeczpospolita, Байден отказался вводить санкции против консорциума, управляющего газопроводом, чтобы наладить отношения с Германией.
"Но теперь президент решительно настроен ввести санкции в случае вторжения в Украину, и это на практике сделает работу газопровода невозможной. В этом смысле позиция Германии представляет лишь академический интерес", - пишет Rzeczpospolita.
Times: британской армии пора учиться сражаться в Арктике
Газета Times рассказывает о заявлении министра обороны Британии Бена Уоллеса, который, навестив Швецию, сказал, что британским солдатам надо учиться действовать в морозной Арктике на случай противостояния с Россией.
"Нам нужно учиться и быть готовыми к быстрому развертыванию на Крайнем севере в случае, если нам придется поддерживать наших союзников. Здешние условия уникальны, выживание на морозе - это совсем другая штука, нежели выживание на солсберийской равнине", - сказал Уоллес, находясь за Полярным кругом, в шведской Лапландии, где недавно был возрожден ранее расформированный Северный драгунский полк.
Как пишет Times, министр Уоллес хочет создать подразделение, которое училось бы у шведов, как действовать на севере. Он пообещал в следующем году обнародовать "арктическую стратегию" британских вооруженных сил.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист, выступая с Уоллесом перед журналистами, напомнил, что Россия наращивает свои силы в Арктике и проводит в регионе крупные учения.
Tagesschau: в отношениях Германии с Китаем грядут перемены
Новостная и аналитическая программа Tagesschau немецкой телекомпании ARD составила обзор на тему "чего разные страны ждут от нового правительства Германии".
У Ангелы Меркель, напоминают корреспонденты программы, были налажены отношения с Владимиром Путиным, пусть они и были совсем другими, чем у ее предшественника Герхарда Шрёдера. И теперь в Москве ждут, как же поведет себя новый канцлер Олаф Шольц, а также в каком тоне будет говорить с Россией новый министр иностранных дел Анналена Бербок.
Отношения с Китаем, по мнению Tagesschau, изменятся.
"16 лет с Меркель во главе правительства были, с точки зрения китайцев, хорошими временами, потому что лидер ХДС делала упор на бизнес и очень редко открыто критиковала коммунистическое государство и его партийное руководство. Теперь будет по-другому, и правительство Си Цзиньпина это знает", - считает корреспондент немецкой программы.
Он напоминает, что в коалиционном соглашении трех партий, сформировавших новое правительство Германии, упоминаются и репрессии против уйгуров, и Гонконг, и Тайвань и все прочие неприятные для китайского руководства моменты, и это значит, что новое правительство будет больше критиковать Китай, чем прежнее. И новый министр иностранных дел Анналена Бербок уже это делает.
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Дайджест готовили Юри Вендик и Михаил Денисов