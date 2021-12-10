Дайджест: "Никаких переговоров по Украине без участия Украины" и что стоит за словами Путина о геноциде в Донбассе

39 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прежде чем Украина сможет вступить в НАТО, ей предстоит проделать определенный путь, заявляют в Вашингтоне

Вступление в НАТО Украины зависит только от НАТО и самой Украины

Президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами "Бухарестской девятки" или так называемого восточного фланга НАТО - девяти восточноевропейских стран-членов альянса, - в ходе которых обсудил с ними ситуацию на российско-украинской границе.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи на границах с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной защиты союзников", - говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров.

В четверг Байден также провел 90-минутный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, заверив его в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал Зеленский в "Твиттере" по завершении разговора с американским лидером.

В Белом доме, комментируя беседу американского и украинского президентов, сообщили также, что Байден заверил своего собеседника в приверженности Соединенных Штатов и их союзников принципу "никаких решений и переговоров об Украине без участия Украины".

Говоря о евроатлантических устремлениях Украины, против которых резко возражает Москва, в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО - дело, касающееся исключительно самой Украины и НАТО.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американский президент определенно поддерживает стремление Украины ко вступлению в альянс, однако для этого существуют некоторые условия.

"Есть определенные требования, которым [Украине] необходимо будет соответствовать, по ряду вопросов, включая коррупцию и другие пункты. И очевидно, это дело стран-партнеров НАТО и самой НАТО как альянса, определять, как будет выглядеть дальнейший путь", - сказала представитель Белого дома.

Усиление риторики или риторическое усиление?

Автор фото, Mikhail Metzel/POOL/TASS Подпись к фото, Русофобия - это первый шаг к геноциду, сказал Путин на виртуальной встрече с представителями СПЧ

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Тем временем Владимир Путин, выступая в четверг перед российскими правозащитниками, сравнил действия Киева по отношению к жителям востока Украины с геноцидом.

"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид ", - заявил он.

По мнению некоторых наблюдателей, подобные слова, произнесенные через два дня после разговора Путина с Байденом о деэскалации, могут свидетельствовать об ужесточении его риторики в отношении Украины. Однако в Белом доме призвали не придавать этим заявлениям большого значения.

"Русские, как известно, любят усиливать свою риторику, они также известны тем, какими способами они проводят дезинформацию по всему миру, - сказала представитель Белого дома. - Думаю, нам следует принимать их попытки коммуницировать со своей общественностью с долей скептицизма".

Она также повторила, что США предупредили Россию о значительных и тяжелых последствиях в случае нападения на Украину, и что решение сейчас остается за Москвой.

Автор фото, SERGEY VAGANOV/TASS Подпись к фото, Несколько лет назад судно "Донбасс" планировалось вывести из состава ВМС Украины и в дальнейшем списать, но позже было решено использовать его для усиления инфраструктуры флота на Азовском море

Украинский корабль вызвал ажиотаж в российских соцсетях

Пока Байден делился с Зеленским своими впечатлениями от разговора с российским президентом, из Мариуполя вышел корабль ВМС Украины "Донбасс" и направился в сторону Керченского пролива, чем вызвал тревогу погрануправления российской ФСБ и ажиотаж в российском сегменте соцсетей и телеграм-каналов.

"Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", - говорится в распространенном ФСБ заявлении. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в "Твиттере": "Началось, что ли? Матушка, не подведи". А телеведущий Владимир Соловьев начал в Youtube внеплановый стрим, на котором обсуждал с гостями возможные сценарии вооруженного конфликта России с Украиной.

Вскоре после окончания разговора президентов США и Украины "Донбасс", построенный в 1969 году как плавучая мастерская, перенесший с того времени несколько пожаров и ремонтов, изрядно потрепанный в штормах и не имеющий вооружения на борту, лег на обратный курс, не дойдя до Керченского пролива около 30 км.

"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска", - заявил по этому поводу министр обороны Украины Алексей Резников, назвав случившееся российским информационным вбросом.

Что именно сподвигло украинский корабль на этот поход, пока неизвестно.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Убивать медиа – убивать гонца, принесшего плохие вести. Нобелевскую премию мира дали журналистам

В Осло пройдет церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее получат россиянин, главный редактор оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов сказал, что эта премия - награда всем журналистам газеты и, в первую очередь, убитой в 2006 году Анне Политковской.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Ассанжа считают, что его преследуют по политическим мотивам

Лондонский Высокий суд объявит решение по делу о выдаче Соединенным Штатам создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В январе английский судья отказал в экстрадиции Ассанджа, сославшись на то, что в американской тюрьме австралиец может покончить с собой; Соединенные Штаты подали апелляцию, которую и рассматривал Высокий суд. США обвиняют Ассанджа в публикации секретных материалов о войне в Афганистане и Ираке.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц на третий день своего пребывания на этом посту посетит Париж и встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это будет его первый заграничный вояж в должности главы германского правительства. Во Франции германского канцлера собираются встретить с военными почестями.

Новое правительство Германии - отчетливо проевропейское: входящие в него партии обязуются всячески укреплять европейское единство, углублять интеграцию и вести внешнюю политику, во всем согласованную с ЕС, что и призван подчеркнуть этот визит. После Парижа Шольц отправится в Брюссель встречаться с руководством ЕС и НАТО.

Times: США не будут воевать за Украину

Колонку о новой внешнеполитической стратегии США, озаглавленную "США не будут воевать за спасение Тайваня или Украины", колумнист британской Times Джерард Бейкер начинает с издевки над объявленным США и Британией дипломатическим бойкотом зимней Олимпиады в Пекине.

"Прямо чувствуешь эту панику в верхних эшелонах Коммунистической партии Китая. Как - заместители министров по культурным связям не будут чокаться в вип-ложах у санной трассы?! Функционеры Госдепартамента и Форин-офиса не будут делать селфи у Великой стены?! - ехидничает Бейкер. - Теперь осталось лишь дождаться, когда эта демонстрация силы заставит Пекин одуматься, освободить уйгуров, отозвать силы вторжения на Тайвань и восстановить законность в Гонконге".

Но затем обозреватель Times переходит на более серьезный тон. Америка, похоже, больше не супердержава, пишет он. Когда-то диктаторы тряслись от мысли о твердом ответе США, который последовал бы на попытку захватить новые территории, а теперь они потешаются над дряхлеющей бывшей империей.

По мнению обозревателя Times, США переходят к политике стратегического реализма. "После двух десятилетий катастрофических неоконсервативных попыток переделать мир по образу и подобию Америки, теперь мы видим страну, которая избегает войн и старается вдумчиво определять свои интересы и сопоставлять цели и возможности", - считает Бейкер.

Для некоторых из тех, кто рассчитывает на США, это может быть неприятной новостью: американцы не собираются воевать за суверенитет Украины, и крайне маловероятно, чтобы США ввязались в бой с Народно-освободительной армией Китая, чтобы предотвратить присоединение Тайваня.

Но признание этого не означает, что США теперь позволят автократам топтать международное право и суверенитет соседей, уверен обозреватель. Обе ведущие партии США, полагает он, теперь, после многих лет самообмана и перенапряжения военных сил страны, приходят к мысли, что в долгой стратегической борьбе, прежде всего с Китаем, понадобятся и жертвы, и тактические отступления.

Guardian: "СП-2" - первая проверка для нового правительства Германии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В случае эскалации российско-украинского конфликта "СП-2" может быть так никогда и не запущен

Британская Guardian пишет, что судьба газопровода "Северный поток -2" станет первым испытанием на прочность новой правительственной коалиции в Германии, а также покажет, каков в ней расклад сил.

Газета напоминает, что новый министр иностранных дел, сопредседательница партии Зеленых Анналена Бербок - яростная противница этого достроенного, но пока не введенного в экплуатацию российского газопровода. Канцлер же, социалист Олаф Шольц, осторожно высказывается на эту тему, поскольку проект поддерживают многие его однопартийцы и отделение партии в земле Мекленбург - Передняя Померания, где газопровод выходит на берег из Балтийского моря.

Закрыть проект призывают и Польша (куда Бербок едет знакомиться в пятницу, после Парижа и Брюсселя), страны Балтии и США, которые хотят включить закрытие "СП-2" в пакет санкций против России на случай ее вторжения в Украину.

"Германия, как ожидается, согласится, но на условиях, которые, скорее всего, будут предметом переговоров внутри правительства и покажут, в какой степени Бербок будет вынуждена смириться с тем, что внешнюю политику будет контролировать Шольц", - пишет Guardian.

Rzeczpospolita: Германия готова закрыть "Северный поток"

Польская газета Rzeczpospolita, цитируя разные другие издания и заявления американцев, подводит читателя к мысли, что Германия уже готова закрыть "Северный поток - 2", если это потребуется.

"Газопровод будет мертв, если Кремль решится на вторжение. Фундаментальная перемена в политике Германии и Америки - это ключевой результат вторничных переговоров [президентов] США и России", - пишет газета.

Впрочем, по мнению польской газеты, главным фактором в судьбе газопровода все равно будут действия США, а не Германии, а подход Джо Байдена к этому вопросу в последние месяцы существенно изменился.

Летом, напоминает Rzeczpospolita, Байден отказался вводить санкции против консорциума, управляющего газопроводом, чтобы наладить отношения с Германией.

"Но теперь президент решительно настроен ввести санкции в случае вторжения в Украину, и это на практике сделает работу газопровода невозможной. В этом смысле позиция Германии представляет лишь академический интерес", - пишет Rzeczpospolita.

Times: британской армии пора учиться сражаться в Арктике

Газета Times рассказывает о заявлении министра обороны Британии Бена Уоллеса, который, навестив Швецию, сказал, что британским солдатам надо учиться действовать в морозной Арктике на случай противостояния с Россией.

"Нам нужно учиться и быть готовыми к быстрому развертыванию на Крайнем севере в случае, если нам придется поддерживать наших союзников. Здешние условия уникальны, выживание на морозе - это совсем другая штука, нежели выживание на солсберийской равнине", - сказал Уоллес, находясь за Полярным кругом, в шведской Лапландии, где недавно был возрожден ранее расформированный Северный драгунский полк.

Как пишет Times, министр Уоллес хочет создать подразделение, которое училось бы у шведов, как действовать на севере. Он пообещал в следующем году обнародовать "арктическую стратегию" британских вооруженных сил.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист, выступая с Уоллесом перед журналистами, напомнил, что Россия наращивает свои силы в Арктике и проводит в регионе крупные учения.

Tagesschau: в отношениях Германии с Китаем грядут перемены

Новостная и аналитическая программа Tagesschau немецкой телекомпании ARD составила обзор на тему "чего разные страны ждут от нового правительства Германии".

У Ангелы Меркель, напоминают корреспонденты программы, были налажены отношения с Владимиром Путиным, пусть они и были совсем другими, чем у ее предшественника Герхарда Шрёдера. И теперь в Москве ждут, как же поведет себя новый канцлер Олаф Шольц, а также в каком тоне будет говорить с Россией новый министр иностранных дел Анналена Бербок.

Отношения с Китаем, по мнению Tagesschau, изменятся.

"16 лет с Меркель во главе правительства были, с точки зрения китайцев, хорошими временами, потому что лидер ХДС делала упор на бизнес и очень редко открыто критиковала коммунистическое государство и его партийное руководство. Теперь будет по-другому, и правительство Си Цзиньпина это знает", - считает корреспондент немецкой программы.

Он напоминает, что в коалиционном соглашении трех партий, сформировавших новое правительство Германии, упоминаются и репрессии против уйгуров, и Гонконг, и Тайвань и все прочие неприятные для китайского руководства моменты, и это значит, что новое правительство будет больше критиковать Китай, чем прежнее. И новый министр иностранных дел Анналена Бербок уже это делает.

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Что мы знаем об "Омикроне" и насколько он страшен?

Информация о новом варианте коронавируса, поступающая из разных стран, пока обрывочна и нередко противоречива. Эксперты высказывают опасения, что мутировавший вирус может хуже определяться тестами, а то и вовсе научился обходить нашу иммунную защиту - так что прививка больше не является гарантией легкого протекания инфекции.

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