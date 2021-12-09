Дума разрешила губернаторам работать бессрочно и лишила Татарстан президента. Главное о законопроекте

42 минуты назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Госдума в основном втором чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. В числе прочего он позволит губернаторам избираться более чем на два срока подряд - это значит, остаться на своем посту в ближайшие годы смогут, в том числе, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, руководителей субъектов официально переименуют в "глав" регионов. Это болезненный вопрос для Татарстана - единственного региона, где еще сохранился свой президент.

Этот документ в конце сентября на рассмотрение в нижнюю палату внесли сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников (они же официально представляли президента Владимира Путина при рассмотрении поправок в Конституцию, "обнуливших" его срок).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принять его нужно для "для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития" страны в интересах граждан, общества и государства.

В случае окончательного принятия закон позволит губернаторам избираться без ограничений по максимальному количеству сроков, их самих станут официально называть главами регионов, а у президента появится больше возможности для "наказания" руководителей субъектов. Он заменит действующий сейчас ФЗ-184 "Об общих принципах законодательных и представительных органов государственной власти".

В первом чтении законопроект приняли голосами "Единой России" и ЛДПР месяц назад. Коммунисты выступили против, мнения представителей "Новых людей разошлись", а "Справедливая Россия" в голосовании не участвовала.

Кроме того, "против", несмотря на решение фракции поддержать документ, выступили несколько единороссов, представляющие Татарстан. Таких оказалось шестеро - это Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Айдар Метшин, Марат Нуриев и Рустам Калимуллин. Еще трое представителей ЕР от республики Альфия Когогина, Азат Ягафаров и Ирек Богуславский либо не голосовали, либо не присутствовали в зале.

Депутат Ильдар Гильмутдинов присутствовал на пленарной сессии, но не голосовал.

Закон "обнулит" сроки губернаторов

Основные положения законопроекта касаются работы российских губернаторов.

Во-первых, документ отменяет ограничения, которое запрещает руководителям регионов баллотироваться более чем на два срока подряд. Это особенно актуально для нескольких российских губернаторов, которые были переизбраны на второй срок.

Полномочия мэра Москвы Сергея Собянина и главы Подмосковья Андрея Воробьева истекают в 2023 году, президента Татарстана Рустама Минниханова - в 2025 году, главы Чечни Рамзана Кадырова - 2026 году.

Кроме того, сам срок губернаторских полномочий будет зафиксирован - он составит пять лет. Сейчас регионы определяют его самостоятельно (но превышать пять лет он не может).

Идея понравилась не всем депутатам. Как следует из таблицы поправок, внесенных ко второму чтению, в профильный комитет по госстроительству поступило сразу несколько предложений отказаться от этой инициативы - в том числе, от представителей "Единой России".

Например, Альфия Когогина (ЕР, представляет Татарстан) предложила оставить в силе норму, которая запрещает губернаторам баллотироваться более чем на два срока подряд. Такую же поправку внес коммунист Алексей Куринных. И комитет, и депутаты их отклонили.

В другой поправке Когогина и ее коллеги-единороссы, представляющие Татарстан, предложили оставить за парламентами регионов решение о том, сколько длится срок полномочий губернатора. Ее тоже отклонили.

Губернаторов официально переименуют в глав - это не нравится Татарстану

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Еще одно положение законопроекта предполагает, что губернаторы станут официально называться "главами" того или иного региона.

Эта мера - чувствительный вопрос для Татарстана. Руководитель республики Рустам Минниханов - последний из российских губернаторов, должность которого называется "президент".

Законопроект, предложенный Клишасом и Крашенинниковым, допускает, что у должность главы региона может носить дополнительно название "с учетом исторических, национальных и иных традиций". Но слова "президент" она содержать не может.

Государственный совет Татарстана 25 октября единогласно отказался поддержать законопроект. Он посчитал, что положения законопроекта "противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства". Впрочем, для того, чтобы отправить документ на доработку, этого недостаточно - для этого выступить против должны были как минимум 29 регионов.

Формально закон, который прямо запрещает называть глав субъектов России президентами, был принят еще в 2010 году - он предписывал республикам внести изменения в свои конституции к 2015 году. Но когда этот срок подошел, Татарстану предоставили отсрочку.

Владимир Путин тогда комментировал это на своей ежегодной пресс-конференции. Он назвал этот вопрос делом Татарстана, хотя сослался на опыт Чечни, которая решила, что "в стране должен быть один президент".

Формально отсрочка объяснялась разграничением полномочий Татарстана и РФ. Но предусматривающий ее договор истек еще в 2017 году и продлевать его не стали.

У президента будет больше полномочий для "наказания" губернаторов

У президента появится более широкая линейка мер, с помощью которых он сможет наказать губернаторов.

Например, Владимир Путин сможет объявлять губернаторам выговоры и предупреждения за "ненадлежащее исполнение обязанностей". Кроме того, он сможет увольнять глав регионов с утратой доверия по любым основаниям.

Сейчас эти основания - например, коррупция - перечислены в законе.

Такое расширение полномочий не понравилось коммунистам - судя по таблице поправок, коммунисты Юрий Афонин, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков предлагали оставить в законе список оснований для утраты доверия. Но в комитете по госстроительству их не поддержали.

Документ также предполагает, что полномочия губернатора будут прекращаться досрочно в случае его смерти, отставки, выражения недоверия законодательным органом региона, вступления в силу обвинительного приговора или, например, отъезда из России. Такие нормы действовали и раньше.

Но сейчас закон предполагает и еще основание - процедуру отзыва можно запускать по обращению избирателей, зарегистрированных в регионах. Он возможен в случае нарушения губернатором законодательства или "неоднократного грубого без уважительных причин" неисполнения своих обязанностей, но установить это должен суд. Право обратиться в суд имеют не только граждане, но и политические партии.

Редакция законопроекта, предложенная Крашенинниковым и Клишасом, такой нормы не предусматривает. Ее безуспешно попытались добавить коммунисты Афонин, Синельщиков и Коломейцев, но комитет их не поддержал.

Регионам сократят срок отзывов на законопроекты

Еще одно существенное изменение касается сокращения срока, в который регионы могут представлять отзывы на рассматриваемые в Думе законопроекты.

По действующим правилам на поправки к законопроектам, относящиеся к совместному ведению, субъектам дают 30 дней - например, именно столько времени было у регионов, которые хотели внести поправки к документу, который предложили Клишас и Крашенинников.

Авторы инициативы предложили сократить этот срок вдвое - до 15 дней. Это не понравилось парламентам сразу нескольких регионов, которые раскритиковали идею в своих отзывах.

Например, Дума Ставропольского края сочла этот срок недостаточным, обратив внимание, что парламенты большинства регионов проводят свои заседания раз в месяц. Замечания по поводу нововведения также высказали Якутия, Кабардино-Балкария и Татарстан, где эту норму расценили как "фактическое отстранению регионов от федерального законодательного процесса".