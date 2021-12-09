У главы ставропольского ГИБДД кроме коттеджа с "золотым унитазом" нашли более 20 объектов недвижимости и шесть машин

час назад

Автор фото, Yelena Berezina/TASS

У главы Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова, задержанного за коррупцию, кроме особняка с золотым унитазом нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.

"Помимо популярного в народе особняка нами установлен еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц", - цитирует агентство слова Краснова.

Он отметил, что в прокуратуре намерены обратить найденное имущество в доход государства. По его словам, активы на сотни миллионов рублей есть и у других подчиненных Сафонова, проходящих по уголовному делу.

По информации РИА Новости, иск об обращении имущества Сафонова в суд пока не поступал, но уже подписан.

Начальника Ставропольского ГИБДД и его коллег задержали 20 июля по подозрению во взятках в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по статье части 6 статьи 290 УК РФ.

Как отмечали в Следственном комитете, на Ставрополье несколько лет водители зерновозов и других грузовиков ездили по дорогам по поддельным пропускам, которые им продавала "организованная группа".

"Пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД", - говорилось в сообщении Следственного комитета.

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По версии следствия, общая сумма взяток за подделку пропусков составила более 19 млн рублей. Позже в издании Znak.com опросили грузоперевозчиков, и они заявили, что 19 млн - это лишь "ежедневный заработок гаишников-коррупционеров и сотрудников Ространснадзора". Общий объем поборов по такой схеме они оценили в 100 млрд рублей в год.

Кроме Алексея Сафонова по делу были задержаны еще семь человек, включая заместителя начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Александра Ткаченко.

По делу проведено более 80 обысков, во время которых следователи изъяли крупные суммы денег и люксовые автомобили. Отдельно Следственный комитет опубликовал видео обыска в особняке Алексея Сафонова.