Правозащитники попросили Путина смягчить закон об иноагентах. Он не стал ничего обещать

час назад

Автор фото, Sergei Karpov/Tass

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) согласился на обсуждение закона об иностранных агентах с профессиональным сообществом. Но конкретных обещаний давать не стал.

В самом конце двухчасового заседания, которое проходило в онлайн-формате, вопрос о статусе иноагентов поднял главред "Московского комсомольца" Павел Гусев. Он сказал, что закон об иноагентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа.

"Без всякого предупреждения выносится решение, что ты иноагент. Причем это делает минюст, который вообще не знает специфику работы СМИ. Наверное, имеет смысл, чтобы суд принимал это решение, и сначала выносил бы предупреждение, а уже в случае нарушений присваивал бы статус", - сказал он.

Гусев также отметил, что любое участие журналистов в международных мероприятиях теперь может грозить им внесением в реестр.

Путин в ответ сказал, что знает о такой проблеме, и согласился с тем, что документ следовало обсудить с профессиональным сообществом. Однако никаких конкретных обещаний давать он не стал.

"Но вы же знаете, как к нашим СМИ относятся за границей: их вызывают в суды, на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. [...] Нам нужно обеспечить и свободу слова и, в известной степени, неприкосновенность людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенства нашего государственного аппарата и системы. Без всякого сомнения. Нам только нужно защитить себя от возможного внешнего вмешательства в наши внутренние дела со стороны. [...] Это такая тонкая работа, и тут надо действовать аккуратно", - сказал Путин.

"Я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованному решению", - добавил он.

"Черная пятница" минюста

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Ранее свои предложения о смягчении закона в Госдуму вносили партии "Справедливая Россия" и "Новые люди".

Представители "Новых людей" подчеркивали, что ​минюст пополняет списки иноагентов в последний рабочий день недели, "как будто у него своя "Черная пятница".

В партии предложили, чтобы решение о признании иноагентом принимал суд, а не минюст.

В числе прочих предложений "Ноых людей": не обязывать физлиц-иноагентов регистрировать юридические лица и перестать заставлять физлица маркировать все свои сообщения статусом иноагента.

3 декабря Путин коснулся вопроса "иностранных агентов" на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определенные коррективы. Я знаю об этом", - говорил Путин.

Памфилова отмечала, что закон необходимо упорядочить, чтобы он был "более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный...и не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает".

Автор фото, Mikhail Metzel/POOL/TASS Подпись к фото, Путин говорит, что в России закон об иноагентах мягче, чем в США

При этом глава ЦИК утверждала, что в ходе сентябрьских выборов в Госдуму никто из признанных иноагентами граждан не был поражен в правах.

"В том числе у нас был кандидат один на федеральном уровне, который выполняет функции иностранного агента или аффилирован с организацией, в регионах шесть человек участвовали наряду со всеми остальными. Точно так же наблюдатели и СМИ, которые тоже выполняют функции иностранных агентов, на равных условиях со всеми остальными принимали участие - и наблюдали, и освещали - в соответствии со всеми законами, которые действуют, - так же, как и все остальные", - говорила Памфилова.