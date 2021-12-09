Дело подруги Эпштейна: в суде показали фото из королевской резиденции в Шотландии

20 минут назад

Автор фото, US Attorney's Office SDNY Подпись к фото, Предположительно, снимок сделан в 1999 году

В суде над Гислейн Максвелл, которая обвиняется в пособничестве финансисту Джеффри Эпштейну и вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальную эксплуатацию, впервые была продемонстрирована фотография, на которой Максвелл и Эпштейн сидят в обнимку в месте, похожем на королевскую резиденцию Балморал в Шотландии.

Прокуратура рассчитывает, что снимки убедят присяжных, что пара находилась в интимных отношениях, и Максвелл была соучастницей преступлений Эпштейна.

59-летняя Гислейн Максвелл находится под арестом с прошлого года. Ее обвиняют в том, что в период с 1994 по 2004 годы она вербовала девочек-подростков, с которыми Эпштейн, его друзья и она сама впоследствии занимались сексом.

Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы, если ее признают виновной. Сама она отвергает все обвинения.

Эпштейн покончил с собой в возрасте 66 лет в нью-йоркской тюрьме в 2019 году в ожидании суда по обвинению в сексуальном насилии.

Адвокаты Максвелл заявили, что ее используют как козла отпущения за преступления ее бывшего сексуального и делового партнера после его смерти.

Фотография, представленная суду, была найдена в особняке Эпштейна на Манхэттене. На протяжении многих лет королева и ее семья фотографировались сидящими в том же бревенчатом домике, где сняты Эпштейн и Максвелл.

Вероятно, снимок был сделан в 1999 году, когда принц Эндрю пригласил пару остановиться в шотландском королевском поместье. Известно, что пара дружила с принцем Эндрю, третьим ребенком королевы Елизаветы. Принц Эндрю от комментариев отказался.

В суде над Максвелл неоднократно звучали свидетельства о том, что принц несколько раз летал на частном самолете Эпштейна. Принцу Эндрю не предъявили никаких обвинений, связанных с делом Максвелл или Эпштейна.

Фотографии, которые до сих пор не видела публика и суд, должны, по мнению прокуроров, убедить присяжных в том, что Максвелл и Эпштейн состояли в близких отношениях и были соучастниками преступления.

Автор фото, US Attorney's Office SDNY Подпись к фото, Эту фотографию показали широкой публике и жюри присяжных впервые

Среди других изображений, показанных суду на этой неделе, было несколько снимков Максвелла и Эпштейна вместе, обнимающихся, целующихся и находящихся в интимной близости друг с другом.

Прокуроры обратили внимание, что фотография, на которой Максвелл целует Эпштейна, находилась в ванной комнате в доме миллиардера. Там также обнаружили несколько фотографий полуобнаженных девушек, которые сейчас обвиняют Максвелл в пособничестве Эпштейну.

Ожидается, что процесс над Максвелл продлится до января 2022 года. Показания дадут четверо женщин, ставших жертвами Эпштейна и Максвелл.

Двое 40-летних женщин уже рассказали о том, что с ними происходило в доме Эпштейна, когда им было 14 лет. Первыми дала показания женщина под псевдонимом "Джейн", на этой неделе выступила еще одна женщина, "Кэролайн".

Обе сказали, что у них было множество сексуальных контактов с Джеффри Эпштейном, которые начались, когда им было 14 лет.

Кэролайн заявила, что Максвелл платила ей за встречи с Эпштейном. Она сказала, что обычно встречи начинались с массажа, а затем переходили в половой акт. Кэройлан также рассказала, что однажды Максвелл ласкала ее.

Женщина также поведала суду, что делилась с Гислейн Максвелл своими проблемами: мать девушки была алкоголичкой, а дедушка приставал к ней, когда ей было четыре года.