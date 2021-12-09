Верблюжий ботокс. В Саудовской Аравии 40 верблюдов сняли с конкурса красоты за косметические процедуры
Организаторы конкурса красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии сняли с соревнований более 40 животных, поскольку их внешний вид был усовершенствован при помощи ботокса и других косметических процедур.
Конкурс красоты - одно из главных мероприятий на фестивале верблюдов имени короля Абдул-Азиза, его фонд составляет 66 млн долларов.
Самыми красивыми на таких конкурсах обычно считаются верблюды с длинными свисающими губами, большим носом и хорошо оформленным горбом.
Для предотвращения разнообразных манипуляций с внешним видом животных все участники проходили специальную проверку. Специалисты внимательно осматривали конкурсантов, а затем просвечивали их головы, шеи и грудь при помощи рентгена и ультразвукового сканера.
Как сообщает государственное информационное агентство Саудовской Аравии, в результате 27 верблюдов престижной породы "маджахим" были дисквалифицированы, поскольку их хозяева искусственно вытягивали различные части тела животных.
Еще 16 верблюдов забраковали за уколы ботокса и коллагена. Подобные манипуляции организаторы конкурса выявляют уже не впервые, однако в этом году их число стало рекордным.
Организаторы конкурса говорят, что "хотят прекратить всяческие манипуляции и обман, направленные на то, чтобы сделать верблюдов более красивыми". При этом тех, кто занимается подобными манипуляциями, ждут высокие штрафы.
Праздник на 40 дней
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Конец истории Подкаст
По сообщению судей, некоторые нечистые на руку участники соревнований использовали инъекции ботокса в губы, челюсти и другие части тела верблюдов, чтобы расслабить мускулы животных, а для увеличения размера губ впрыскивался коллаген. Кроме того, в некоторых случаях верблюдам давали гормоны для роста мускулов.
Применялись и более простые, но опасные для здоровья технологии: для увеличения размера тех или иных частей тела хозяева перетягивали их резиновыми жгутами и таким образом ограничивали отток крови.
Фестиваль верблюдов имени короля Абдул-Азиза - самое масштабное подобное событие в мире, он проводится уже в шестой раз. По данным местных СМИ, в этом году в нем принимают участие 33 тыс. животных из многих стран мира, в том числе из России, США и Франции. Праздник начался 1 декабря и продолжится в течение 40 дней.
Ожидается, что каждый день фестиваль, проходящий на площади 23 кв. км неподалеку от столицы страны Эр-Рияда, будут посещать около 100 тыс. туристов.