Верблюжий ботокс. В Саудовской Аравии 40 верблюдов сняли с конкурса красоты за косметические процедуры

40 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, При оценке красоты верблюдов судьи смотрят в том числе на форму губ, носа и горба

Организаторы конкурса красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии сняли с соревнований более 40 животных, поскольку их внешний вид был усовершенствован при помощи ботокса и других косметических процедур.

Конкурс красоты - одно из главных мероприятий на фестивале верблюдов имени короля Абдул-Азиза, его фонд составляет 66 млн долларов.

Самыми красивыми на таких конкурсах обычно считаются верблюды с длинными свисающими губами, большим носом и хорошо оформленным горбом.

Для предотвращения разнообразных манипуляций с внешним видом животных все участники проходили специальную проверку. Специалисты внимательно осматривали конкурсантов, а затем просвечивали их головы, шеи и грудь при помощи рентгена и ультразвукового сканера.

Как сообщает государственное информационное агентство Саудовской Аравии, в результате 27 верблюдов престижной породы "маджахим" были дисквалифицированы, поскольку их хозяева искусственно вытягивали различные части тела животных.

Еще 16 верблюдов забраковали за уколы ботокса и коллагена. Подобные манипуляции организаторы конкурса выявляют уже не впервые, однако в этом году их число стало рекордным.

Организаторы конкурса говорят, что "хотят прекратить всяческие манипуляции и обман, направленные на то, чтобы сделать верблюдов более красивыми". При этом тех, кто занимается подобными манипуляциями, ждут высокие штрафы.

Праздник на 40 дней

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По сообщению судей, некоторые нечистые на руку участники соревнований использовали инъекции ботокса в губы, челюсти и другие части тела верблюдов, чтобы расслабить мускулы животных, а для увеличения размера губ впрыскивался коллаген. Кроме того, в некоторых случаях верблюдам давали гормоны для роста мускулов.

Применялись и более простые, но опасные для здоровья технологии: для увеличения размера тех или иных частей тела хозяева перетягивали их резиновыми жгутами и таким образом ограничивали отток крови.

Фестиваль верблюдов имени короля Абдул-Азиза - самое масштабное подобное событие в мире, он проводится уже в шестой раз. По данным местных СМИ, в этом году в нем принимают участие 33 тыс. животных из многих стран мира, в том числе из России, США и Франции. Праздник начался 1 декабря и продолжится в течение 40 дней.