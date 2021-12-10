Минск вводит контрсанкции в адрес Запада; 7 тыс. мигрантов все еще пытаются попасть в Евросоюз. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

48 минут назад

Автор фото, Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Волонтеры помогают теплыми вещами беженцам, застрявшим на польско-белорусской границе

Минск вводит запрет на импорт товаров из "недружественных стран"; авиадиспетчер рассказал, как сотрудник КГБ контролировал посадку рейса Ryanair - по данным NYT; суд приговорил к 3,5 года колонии сына священника за оскорбление участкового; страна - среди худших в рейтинге свободы журналистов в мире. Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

Угрозы взрыва самолета Ryanair не существовало

Авиадиспетчер Олег Галегов, посадивший 23 мая в Минске самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту, заявил, что команды на диспетчерской вышке отдавал офицер КГБ, пишет газета New York Times.

Собеседники издания утверждают, что после побега из Беларуси Олег Галегов представил подробные доказательства того, что самолет Ryanair получил заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва в рамках операции по поимке Протасевича, организованной КГБ.

Вечером 9 декабря прокуратура Польши подтвердила это: угрозы взрыва на борту самолета не было изначально, а все действия белорусской стороны были направлены на то, чтобы посадить самолет в Минске.

Журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, задержанные сразу после посадки самолета в Минске, находятся под домашним арестом. На этой неделе Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит до шести лет колонии. О судьбе Романа Протасевича новостей нет: он ненадолго появлялся в социальных сетях, а затем вновь пропал.

Беларусь вводит контрсанкции в ответ на действия США и ЕС

С 1 января 2022 года Беларусь вводит запрет на импорт товаров из "недружественных стран" - в ответ на европейские санкции. Новые ограничения вступят в силу в целях "обеспечения защиты национальных интересов Беларуси", говорится в постановления правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Под запрет также попали польские яблоки, которые продают во многих белорусских продуктовых сетях

Под контрсанкции попадет продукция из стран Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии и других государств. Будет ограничен импорт свежего мяса, колбасы, овощей и фруктов, молочной продукции и кондитерских изделий.

Продовольственное эмбарго продлится полгода. В случае дальнейших "деструктивных действий", его перечень может быть расширен, отмечают в белорусском правительстве.

Напомним, что 2 декабря США и ЕС ввели новый пакет санкций против Беларуси. Они касаются белорусского государственного долга, 20 человек и 12 компаний, включая авиаперевозчика "Белавиа".

Беларусь вошла в пятерку стран-лидеров по количеству задержанных журналистов

Беларусь вошла в "пятерку лидеров" по количеству журналистов, находящихся за решеткой, говорится в новом докладе Комитета в защиту журналистов (CPJ), опубликованном 9 декабря.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Давление на СМИ в Беларуси началось сразу после президентских выборов в августе 2020 года

В настоящее время в Беларуси в местах лишения свободы находятся по меньшей мере 19 журналистов, включая сотрудников ликвидированного властями самого популярного сайта страны TUT.by и корреспондента "Комсомольской правды" (также прекратившей работу на территории РБ) Евгения Можейко.

По данным CPJ, в этом году во всем мире количество журналистов за решеткой достигло максимума (293 человека по сравнению с 280 в прошлом году). По меньшей мере 24 журналиста были убиты за свою профессиональную деятельность.

Вот уже третий год подряд Китай ​​остается "самым жестоким тюремщиком журналистов" - в КНР за решеткой 50 сотрудников СМИ.

На второй строчке оказалась Мьянма: там после захвата власти военными в тюрьму отправлены 26 журналистов. Замыкают пятерку Египет, Вьетнам и Беларусь.

Около семи тысяч мигрантов все еще надеются попасть в ЕС

В Беларуси находятся около семи тысяч мигрантов, которые по-прежнему надеются попасть в Евросоюз, заявил на этой неделе пресс-секретарь министра-координатора сил специального назначения Польши Станислав Зарынь.

В среду приграничную с Беларусью территорию посетил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что, несмотря на переселение мигрантов из палаточного лагеря в находящийся недалеко от границы логистический центр, попытки нелегального пересечения границы продолжаются.

По словам Дуды, часто границу пытаются штурмовать большие группы мигрантов, доставленные сюда на грузовиках. По данным госпогранкомитета Польши, вечером 8 декабря было предпринято около 80 попыток незаконного пересечения границы.

Тем временем репатриация беженцев в страны Ближнего Востока продолжается. 7 декабря из Минска вылетел рейс в Ирак - на борту находилось более 400 беженцев, днем позже - в Сирию (тем рейсом вылетели 96 человек).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Заберите этих людей к себе". Лукашенко встретился с мигрантами

Суд приговорил сына священника к 3,5 года колонии за оскорбление участкового

В Гродно сына священника приговорили к 3,5 года колонии за разжигание социальной вражды.

Согласно обвинению, в 2020 году Андрей Авсиевич в комментариях телеграм-канала "Гродно 97%" (признан властями экстремистским) публично оскорбил местного участкового. За это ему вменяли статью о причинении вреда национальной безопасности Беларуси.

"Я никого на социальные группы не делил, к насилию и убийствам не призывал!" - ранее ответил на это в суде Андрей Авсиевич.

Несмотря на заключение экспертов, которые не увидели в высказывании Авсиевича "угрозы безопасности сотрудникам милиции", преступление обвиняемого переквалифицировали в статью о "разжигании вражды", по которой он был признан виновным.

Житель деревни, разрисовавший дома и столбы бело-красным, получил два года

Жителя деревни Куршиновичи (в Брестской области) Александра Плескацевича осудили на два года "химии" за бело-красные полоски и признание в любви Светлане Тихановской.

Автор фото, Spring.org Подпись к фото, По материалам следствия, житель деревни Александр Плескацевич разрисовывал дома и столбы бело-красной краской

Согласно материалам дела, в августе-сентябре этого года 47-летний Александр Плескацевич "нанес в деревне Куршиновичи Ляховичского района надписи и рисунки белого и красного цветов на опоры линий электропередач", а также, "действуя с исключительным цинизмом, нанес бело-красно-белые рисунки на три деревянных креста, установленных у дороги при въезде в деревню".

Сам обвиняемый вину не признал: "я по той дороге не ходил, разукрашенных крестов не видел".

В августе этого года Плецкаревич уже давал объяснения следствию: тогда обвиняемый признался, что нанес на столб бело-красные линии и надпись "Света, я вас люблю" (имеется в виду кандидат в президенты Светлана Тихановская).