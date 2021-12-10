"Серьезные военные риски". Россия потребовала закрыть для Украины и Грузии путь в НАТО, альянс отказал

54 минуты назад

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Министерство иностранных дел России перечислило требования Москвы в связи с новым витком эскалации вокруг Украины и недавними переговорами Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. В опубликованном в пятницу заявлении МИД в числе прочего говорится, что западные страны должны взять назад обещания, данные Украине и Грузии в 2008 году о перспективе их вступления в НАТО. Генсек Североатлантического альянса отверг эти требования, обвинив Россию в попытке создать собственную сферу влияния.

В последние недели западные страны подозревают Россию в намерении осуществить новое вторжение на территорию Украины. По словам лидеров США и НАТО, Москва концентрирует войска на украинских границах, и ее действия свидетельствуют о подготовке наступательной операции. В ответ на подобные утверждения Россия заявляет, что перемещения войск на ее территории никого не должны беспокоить, однако подчеркивает, что имеет право на защиту своей национальной безопасности.

По данным западных спецслужб, на границах с Украиной находятся до 100 тыс. российских военных, танки и артиллерия. Согласно их сведениям, к концу января следующего года число военнослужащих на границе может вырасти до 175 тыс. человек.

На этой неделе Байден и Путин в течение двух часов обсуждали ситуацию по видеосвязи. Глава Белого дома предупредил о тяжелых последствиях, если Россия начнет наступление на Украину, президент России, в свою очередь, потребовал гарантировать, что НАТО не станет расширяться на восток.

В нынешнем заявлении МИД России утверждает, что страны Запада взяли "курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений". "Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.

Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в агрессивных действиях по целому спектру направлений - от намерения дестабилизировать ситуацию на Балканах до хакерских атак и попыток убийства политических оппонентов за рубежом. Киев и поддерживающие его западные правительства также утверждают, что Москва незаконно аннексировала Крым, а затем организовала и продолжает раздувать вооруженный конфликт на востоке Украины.

В связи с нынешней ситуацией Россия опубликовала список требований, выполнение которых, по ее мнению, снизит напряженность, в том числе:

Официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Предоставить правовые гарантии, исключающие "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России".

Гарантировать, что США и другие члены НАТО не будут размещать ударные системы вооружений, создающие угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.

Кроме того, российский МИД предлагает возобновить диалог между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО, а также отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО.

НАТО: Россия хочет получить сферу влияния

США и НАТО неоднократно отказывались гарантировать, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса, утверждая, что этот вопрос могут решать только сами эти государства и члены блока.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военнослужащий во время совместных с НАТО маневров Rapid Trident, сентябрь 2021 года

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В пятницу вечером, уже после заявления МИД России, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отверг требования Москвы. "Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина - и никто другой, - сказал Столтенберг во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцом в Брюсселе. - Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где уних есть право контроля или решения, что должны делать другие".

Помощник президента США Джейк Салливан также заявил, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО. "Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться", - сказал Салливан.

Украина считает вступление в НАТО и ЕС своими стратегическими задачами, в 2019 году это было закреплено в украинской конституции.

После разговора с Путиным Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал увеличить военную помощь Киеву и ввести жесткие экономические санкции против России, если она решится на наступление через украинскую границу. Согласно заявлению Белого дома, Байден сказал Путину, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.